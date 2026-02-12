search
ΠΕΜΠΤΗ 12.02.2026
BUSINESS

12.02.2026 08:15

Papagalos: Θεματικό μενού και live μουσική για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου

12.02.2026 08:15
estiatorio

Το εστιατόριο Papagalos στη Γλυφάδα έχει προγραμματίσει ειδική βραδιά για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου. Στο πλαίσιο αυτό, θα προσφερθεί προκαθορισμένο μενού έξι πιάτων, σχεδιασμένο αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη ημέρα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το μενού περιλαμβάνει προζυμένιο ψωμί με ταραμά γαρίδας, σούπα σφυρίδας με σαφράν, λεμόνι και λάδι σχοινόπρασου, χτένια με πουρέ παστινάκι και bisque μανταρινιού, καθώς και ριζότο άγριων μανιταριών με κρέμα πορτσίνι και τρούφα.

Ως κυρίως πιάτο θα σερβιριστεί wagyu με πουρέ γλυκοπατάτας, ψητά λαχανικά και σάλτσα jus με μαντζουράνα, ενώ το δείπνο θα ολοκληρωθεί με επιδόρπιο τύπου red velvet tiramisu με κρέμα, κόκκινα φρούτα και κακάο.

Η βραδιά θα πλαισιωθεί από ζωντανή μουσική, με τη συμμετοχή της Κατερίνας Σκρέκη. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο των θεματικών προτάσεων που παρουσιάζουν χώροι εστίασης με αφορμή την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.

