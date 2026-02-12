search
12.02.2026 20:00

Έτσι ευχήθηκε η Κόρτνεϊ Κοξ στην Τζένιφερ Άνιστον για τα γενεθλιά της

12.02.2026 20:00
kox aniston 88- new

Με μια φωτογραφία με εκείνη και την Τζένιφερ Άνιστον από το παρελθόν, που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Κόρτνεϊ Κοξ ευχήθηκε στο… Φιλαράκι της για τα γενέθλιά του.

Η ηθοποιός έκανε μία ανάρτηση για τα αγαπημένα της πρόσωπα που έχουν γενέθλια τον Φεβρουάριο. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και η συμπρωταγωνίστριά της από τα «Φιλαράκια», αλλά και καλή της φίλη, που την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου έκλεισε τα πενήντα επτά.

Η Κόρτνεϊ Κοξ ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα στιγμιότυπο από τα παλιά, στο οποίο ποζάρουν αγκαλιασμένες.



«Προφανώς οι Δίδυμοι συμπαθούν τους Υδροχόους. Τόσα πολλά γενέθλια αυτόν τον μήνα. Είμαι τόσο τυχερή που έχω αυτά τα ”αέρινα” κεφάλια στη ζωή μου», σχολίασε στη λεζάντα που συνόδευε τη δημοσίευσή της.

