Οι πραγματικές έγνοιες του Ερντογάν, ο αλγόριθμος του ΠΑΣΟΚ για τον… Ζούκερμπεργκ, το άγχος του ανασχηματισμού, οι εκβιασμοί του Παναγόπουλου  

Καλημέρα σας

Η συνάντηση του Μητσοτάκη με τον Ερντογάν ήταν όπως την περιμέναμε. Συμφώνησαν ότι… συμφωνούν να παραμείνουν τα πράγματα σχετικά ήρεμα στην περιοχή. Ο καθένας έβαλε τις θέσεις του – αλίμονο – και αποχώρησαν ησύχως.

Φαίνεται ότι το ενδιαφέρον του Ερντογάν είναι περισσότερο στο εσωτερικό, παρά στα εξωτερικά μέτωπα, ειδικά προς το Αιγαίο.

Δεν εννοώ ότι έχει αλλάξει έστω στο παραμικρό οποιαδήποτε θέση ή επιδίωξη στα ελληνοτουρκικά, το Αιγαίο και τη νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Αλλά η έγνοια και το άγχος του δείχνει να είναι ο έλεγχος στην εσωτερική πολιτική σκηνή. Ή, με άλλα λόγια, η προετοιμασία και της «επόμενης ημέρας», πώς δηλαδή θα μεταβιβάσει την εξουσία σε δικούς του ανθρώπους – πολύ δικούς του μάλιστα, όπως ο γιος του.

Το ότι καταφεύγει δε σε ακραίες κινήσεις, όπως ο διορισμός αυτού του εισαγγελέα που έβαλε τον Ιμάμογλου και άλλους αντιφρονούντες στη φυλακή, στη θέση του υπουργού Δικαιοσύνης, δείχνει τις διαθέσεις του.

Ε, μέσα σε αυτό το κλίμα το να τσακώνεται με τον Μητσοτάκη, διακινδυνεύοντας (απρόβλεπτη) παρέμβαση Τραμπ, δεν είναι και η πλέον σώφρονα επιλογή.

Ανασχηματισμός αλλά πώς; Και με ποιους;

Υποτίθεται ότι ο Φεβρουάριος είναι κρίσιμος μήνας για την κυβέρνηση, καθώς αναμένεται η δεύτερη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και αμέσως μετά δρομολογείται ο ανασχηματισμός.

Εξαιτίας αυτής της αναμονής, τουλάχιστον το ένα τρίτο του υπουργικού συμβουλίου κάθεται σε αναμμένα κάρβουνα σαν να είναι σε γιορτή με αναστενάρηδες, αλλά χωρίς την ταχύτητα με την οποία περνάνε οι έμπειροι του είδους.

Το παράδοξο είναι πως το Μαξίμου δείχνει λιγότερο ανήσυχο για τη δικογραφία και περισσότερο για τον ανασχηματισμό. Για το πρώτο δεν έχω απάντηση – θα φανεί αν έχουν δίκιο ή είναι αιθεροβάμονες. Για το δεύτερο η εξήγηση είναι ότι ψάχνουν να βρουν πρόσωπα και λύσεις και δεν… βρίσκουν! Πάγκος δεν υπάρχει, βουλευτές καλύτεροι από τους τεχνοκράτες που υπάρχουν ήδη στο υπουργικό δύσκολα πλέον εντοπίζονται στην ΚΟ της ΝΔ, άρα ο ανασχηματισμός κινδυνεύει να μην θυμίζει σε τίποτα ανασχηματισμό.

Εκτός κι αν θέσει όρο στους εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς να δώσουν τη μάχη του σταυρού για να παραμείνουν στην κυβέρνηση, ώστε να τρέξουν και λίγο ενόψει εκλογών για ψήφους.

Ενδιαφέρουσα ιδέα…

Αρχίσαν και οι εκβιασμοί

Ο Γιάννης ο Παναγόπουλος θα απαντήσει, λέει, σήμερα Πέμπτη στα όσα του καταμαρτυρούν οι ελεγκτικές οικονομικές αρχές της χώρας για διασπάθιση δημόσιου και ευρωπαϊκού χρήματος με τα προγράμματα κατάρτισης.

Αυτή είναι η ευθεία τοποθέτηση – σε ελέγχουν, άρα οφείλεις να δώσεις εξηγήσεις.

Υπάρχει όμως και μία… έμμεση απειλή: Θα απαντήσει και στο (μισό)… «άδειασμα» που του έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο δείχνει να τον έχει ξεγράψει (έστω και τώρα, εντελώς καθυστερημένα) από τον πράσινο συνδικαλιστικό χάρτη.

Και ακόμα μία «απειλή», που σέρνεται είναι αυτή που λέει ότι θα αφήσει αιχμές και για κυβερνητικά στελέχη, που είχαν ευθύνη για τα προγράμματα κατάρτισης.

Δεν πείθουν για τη διαφθορά

Παρεμπιπτόντως, δεν είναι τυχαίο ότι στη δημοσκόπηση της Real Polls προχθές, το ΠΑΣΟΚ πείθει μόλις το 5,5% ότι μπορεί να χτυπήσει τη διαφθορά. Η κυβέρνηση, η οποία έχει αποδοκιμαστεί άγρια την τελευταία διετία για σκανδαλώδεις υποθέσεις, πείθει σχεδόν τετραπλάσιο κόσμο – κοντά στο 20%!

Τώρα, το πώς γίνεται, κάθε φορά που σκάει ένα σκάνδαλο να πλήττεται είτε ευθέως, είτε εμμέσως και το ΠΑΣΟΚ ενώ έχουμε 7 χρόνια κυβέρνηση ΝΔ, μόνο οι προύχοντες της Χαριλάου μπορεί να το εξηγήσουν.

Αγριεύουν στον ΣΥΡΙΖΑ με τον Τσίπρα

Δεν συνηθίζω να σχολιάζω τα λεγόμενα του Παύλου Πολάκη, αλλά τα όσα για το υπό ίδρυση κόμμα Τσίπρα δείχνει και διαθέσεις εκεί στην… πρώην συριζαϊκή πολυκατοικία.

Τα κόμματα δεν είναι προσωπικά εγχειρήματα, ο όρος «δημοκρατικός καπιταλισμός» δεν τον εκφράζει, ενώ οι επιτροπές σοφών δεν είναι να βγάζουν πολιτικές, είπε μεταξύ άλλων. Κι έχουμε ακόμα Φεβρουάριο. Φανταστείτε τι θα γίνει μέχρι τον Απριλομάη που έρχεται το κόμμα Τσίπρα…

Πασοκικός αλγόριθμος για τον… Ζούκερμπεργκ

Αυτή την… φοβερή ιδέα με τον «αλγόριθμο», λέει, που θα κάνει το συνέδριό του το ΠΑΣΟΚ δεν πρέπει να την έχουν καταλάβει και πολύ στη βάση του Κινήματος.

Αλλιώς δεν θα ήταν τόσο ήσυχα τα πράγματα.

Οι σύνεδροι, λέει, θα εκλέγονται όχι με βάση το μητρώο μελών, αλλά με κριτήριο την εκλογική επιρροή του κόμματος! Η οποία επιρροή μπορεί να εξαρτάται από τα τοπικά μέλη ως ένα βαθμό, αλλά Σαν να βγάζουμε κυβέρνηση στη χώρα με βάση την ομορφιά και όχι τον αριθμό των ψήφων, ας πούμε.

Απίθανα πράγματα σε ένα κόμμα, που η ηγεσία του ενδιαφέρεται περισσότερο πώς θα πατάξει τους εσωκομματικούς αντιπάλους, παρά την κυβέρνηση!

Μήπως ο… ξεχασιάρης Βαρδακαστάνης, που παραπονιέται συνέχεια για διάφορα πράγματα, και ο Δρούλλιας, μαζί με τον Λάμπρου, που τα πλασάρουν αυτά να πάνε την ιδέα στον… Ζούκερμπεργκ, που ψάχνει αλγόριθμους;

Αν καταφέρουν και τον πουλήσουν τα σαΐνια της Χαριλάου μπορεί και να ξεχρεώσει το ΠΑΣΟΚ που συναγωνίζεται τη ΝΔ στα χρέη…

Τουρισμός σε θεσμική ομίχλη

Στους διαδρόμους της τουριστικής αγοράς ακούγεται εδώ και μέρες ένα γνώριμο μουρμούρισμα. Όχι από τους συνήθεις «γκρινιάρηδες», αλλά από ανθρώπους που μέχρι χθες επένδυαν με το βλέμμα στραμμένο στο αύριο. Αφορμή, το «καμπανάκι» της Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων για τις αποφάσεις του Συμβούλιο της Επικρατείας και τις εκτός σχεδίου επενδύσεις. Και κάπου εδώ αρχίζει το παρασκήνιο.

Διότι μπορεί στα χαρτιά όλα να μοιάζουν καθαρά –νόμοι, προεδρικά διατάγματα, κοινόχρηστοι δρόμοι– αλλά στην πραγματική ζωή των επενδύσεων το τοπίο είναι πιο θολό. Ξενοδοχειακά projects που αδειοδοτήθηκαν «καλόπιστα», όπως λένε οι γνωρίζοντες, ανακαλύπτουν ξαφνικά ότι πατούν σε κινούμενη άμμο. Και οι τοπικές κοινωνίες, που περίμεναν δουλειές και εισόδημα, παρακολουθούν σιωπηλές.

Στην κυβέρνηση, πάντως, επικρατεί μια σχετική αμηχανία. Κανείς δεν θέλει να τα βάλει με τη Δικαιοσύνη, αλλά κανείς δεν θέλει και να χρεωθεί ότι «πάγωσε» τον τουρισμό. Ο Σταύρος Παπασταύρου φέρεται να ακούει προσεκτικά, όμως οι αποφάσεις αργούν –και στον τουρισμό ο χρόνος δεν συγχωρεί.

Το πιο ενδιαφέρον; Το θέμα δεν αφορά μόνο τους «μεγάλους». Χιλιάδες μικροϊδιοκτήτες βλέπουν την αξία της γης τους να εξαρτάται από ερμηνείες και υπογραφές δεκαετιών. Κάπως έτσι, το ελληνικό επενδυτικό «momentum» δοκιμάζεται όχι από έλλειψη ενδιαφέροντος, αλλά από θεσμικές τρύπες. Και όπως λένε έμπειροι παίκτες της αγοράς, αυτά τα μπούμερανγκ συνήθως επιστρέφουν με φόρα.

Διαβάστε επίσης:

Συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν: Διάλογος με «θερμοστάτη» το casus belli

Θέμα casus belli έθεσε ο Μητσοτάκης: Ήρθε η ώρα «να αρθεί κάθε απειλή» – «Τα ζητήματα δεν είναι άλυτα» είπε ο Ερντογάν – Η κοινή δήλωση Ελλάδας-Τουρκίας

Τα 7 κείμενα που υπέγραψαν Αθήνα και Άγκυρα στο πλαίσιο του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας