Καρδιοπαθείς σε δραματική αναμονή: Ως και ένα χρόνο για αλλαγή βαλβίδας και επεμβάσεις σε δημόσια νοσοκομεία

Από έξι μήνες έως και ένα χρόνο πρέπει να περιμένουν χιλιάδες καρδιοπαθείς καθώς παρατηρούνται επικίνδυνες καθυστερήσεις στο ΕΣΥ τόσο στη χειρουργική αντιμετώπιση (π.χ. αορτοστεφανιαία παράκαμψη, αντικαταστάσεις βαλβίδων) όσο και στις διαδερμικές επεμβάσεις (π.χ. PCI και ιδιαίτερα TAVI). Οι καθυστερήσεις αυτές προκαλούνται εξαιτίας του περιορισμένου αριθμού δημόσιων κέντρων, της δραματικής υποστελέχωσης, αλλά και των ελλείψεων σε εξειδικευμένο προσωπικό, κλίνες και εξοπλισμό. Η αναμονή αυτή, όπως είναι φυσικό, αυξάνει τον κίνδυνο επιδείνωσης της νόσου των ασθενών, των επιπλοκών αλλά και της θνητότητας.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης (ΠΑΓΝΗ) η αναμονή για αλλαγή βαλβίδας (TAVI) αγγίζει τον ένα χρόνο!!!

«Παλιότερα ήταν έφτανε ακόμα και τα τρία χρόνια. Το τελευταίο διάστημα όμως έχει μειωθεί στον ένα χρόνο η αναμονή.» είπαν έγκυρες πηγές από το Νοσοκομείο ΠΑΓΝΗ και συνέχισαν : «Ωστόσο θα πρέπει να μειωθούν ακόμα περισσότερο οι χρόνοι για την ασφάλεια των ασθενών».

Όπως είπε στο topontiki.gr o Δημήτρης Βρύσαλης πρόεδρος των εργαζομένων στο ΠΓΝ ΠΑΓΝΗ οι λίστες αναμονής για τα πρωινά χειρουργεία στην Κρήτη, όχι μόνο δεν μειώθηκε με τα δήθεν δωρεάν απογευματινά χειρουργεία, αλλά αντιθέτως έμειναν σταθερά.

«Μειώθηκε λόγω επικαιροποίησης της λίστας το 2024, μέσω εκκαθάρισης λιμναζόντων από χρόνια περιστατικών που είχαν βρει διέξοδο αλλού ή είχαν αποδημήσει.

Ο αριθμός των ασθενών που περιμένουν για χειρουργείο είναι 8.500 σε όλο το νησί εκ των οποίων τα 4.000 αφορούν το ΠΑΓΝΗ.

Τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν ότι ο στόχος τους με τα απογευματινά χειρουργεία είναι να εθιστεί ο κόσμος, όπως είπε και ο κ. Γεωργιάδης, στο να πληρώνει έμμεσα για υπηρεσίες Υγείας που έχει ήδη πληρώσει δύο και τρεις φορές, όπως τα χειρουργεία, τα φάρμακα, οι θεραπείες κ.λπ.».

Σύμφωνα με τον ίδιο εάν τα 11 εκατομμύρια ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης που δίνει η ηγεσία του υπουργείου Υγείας στον ιδιωτικό τομέα, για τα «δήθεν δωρεάν χειρουργεία» κατευθύνονταν στα δημόσια νοσοκομεία, θα είχαν ανοίξει όλες οι κλειστές χειρουργικές αίθουσες.

Θα είχε προσληφθεί το απαραίτητο ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, με αποτέλεσμα οι λίστες αναμονής να είχαν μειωθεί πολύ περισσότερο.

«Με τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, που δίνονται στον ιδιωτικό τομέα, η κυβέρνηση ουσιαστικά στηρίζει, για άλλη μια φορά, τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους.» είπε στο topontiki.gr o κ. Βρύσαλης.

Χιλιάδες οι κενές οργανικές θέσεις

Οι κενές οργανικές θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού, με βάση τους ανεπαρκέστατους οργανισμούς των δημόσιων μονάδων υγείας ξεπερνούν τις 20.000 αλλά η κυβέρνηση της ΝΔ, όπως και οι προηγούμενες, αρνούνται το αίτημα για κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων και για μετατροπή σε αορίστου χρόνου των συμβάσεων χιλιάδων συμβασιούχων εργαζομένων.

Μόνο στην Κρήτη οι κενές οργανικές θέσεις είναι περίπου 3.000.

-Η λίστα χειρουργείων στα νοσοκομεία της Κρήτης αγγίζει τις 8.500.

-Το 25% των κρεβατιών ΜΕΘ είναι κλειστά

το 30% των χειρουργικών κρεβατιών είναι επίσης κλειστά.

«Τι σόι καλυτέρευση του συστήματος υγείας είναι με τα ράντζα των ασθενών των παθολογικών κλινικών να είναι διάσπαρτα σε άλλες κλινικές; Μόνο στο ΠΑΓΝΗ οφείλονται περίπου 20.000 μέρες ρεπό και άδειες. Υπάρχει ένας 1 νοσηλευτής και 1 Β νοσηλευτής που έχουν την ευθύνη για 60 ασθενείς. Τι σόι ενίσχυση υπάρχει όταν οι γιατροί μετά τις εφημερίες δεν παίρνουν τα νόμιμα ρεπό τους» λέει στο topontiki.gr o Δημήτρης Βρύσαλης.

Τι συμβαίνει στην Αττική

Το υπαρκτό και ζωτικής σημασίας πρόβλημα των αναμονών των ασθενών για την οριστική επεμβατική αντιμετώπιση της πάθησης του καρδιαγγειακού στο ΕΣΥ, έχει τη ρίζα στην πολιτική που εφάρμοσαν όλες οι κυβερνήσεις και στην εμπορευματική φύση τόσο της πρόληψης όσο και της υγείας αναφέρει ο Φώτης Τουλγαρίδης Επεμβατικός Καρδιολόγος Μέλος του ΔΣ της ΕΙΝΑΠ.

Η πιο ευρέως ασκούμενη επέμβαση είναι η αορτοστεφανιαία παράκαμψη (CABG), όπου ο μέσος χρόνος αναμονής για προγραμματισμένη πράξη απαιτεί συνήθως αρκετούς μήνες συνήθως άνω των 6, σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και παραπάνω.

«Αυτό έχει σαφώς την εξήγησή του, καθότι σε ολόκληρο το Λεκανοπέδιο μόνο 3 Δημόσια Νοσοκομεία πραγματοποιούν τις εν λόγω επεμβάσεις (Ευαγγελισμός, Αττικόν, Ιπποκράτειο) Στη δυνατότητα που παρέχει το Ωνάσειο για προγραμματισμένα, πρωινά χειρουργεία, επίσης οι αναμονές ξεπερνούν συχνά τους 4-5 μήνες» όπως αναφέρει ο κ. Φώτης Τουλγαρίδης.

Οι επεμβάσεις αυτές έχουν σαφέστατα μικρότερες αναμονές σε αριθμητικά περισσότερα ιδιωτικά νοσοκομεία.

Η TAVI και επεμβάσεις με τη μεγαλύτερη καθυστέρηση

Οι περιπτώσεις ασθενών με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο (δηλαδή οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου) που σε θεωρητικό επίπεδο απαιτούν άμεση επαναιμάτωση μέσω του CABG, όταν αυτό κρίνεται η καταλληλότερη μέθοδος, τείνουν να γίνουν ανέκδοτο για το ΕΣΥ.

Αντίστοιχη είναι και η εικόνα για το σκέλος των καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων που αφορούν την ύπαρξη υποκείμενων βαλβιδοπαθειών όπως ασθενών:

με σοβαρή συμπτωματική αορτική στένωση,

-ασθενών που χρήζουν χειρουργικής αντικατάστασης αορτικής ή μιτροειδούς βαλβίδας κ.α.

Ο μέσος χρόνος αναμονής ξεπερνά κατά κανόνα τους 3 μήνες τουλάχιστον, συχνά ακόμα και το διπλάσιο διάστημα, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Ωστόσο το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, που συχνά ξεπερνάει την ομολογουμένως σοκαριστική αναμονή 6μήνου για χειρουργική επαναιμάτωση, είναι αυτό της διακαθετηριακής αντικατάστασης της σοβαρής στένωσης της αορτικής βαλβίδας (TAVI).

«Στο ΕΣΥ ο μέσος χρόνος αναμονής στις περισσότερες περιπτώσεις είναι τουλάχιστον 6μηνο, ενώ υπάρχουν και κέντρα που ξεπερνούν κατά πολύ και το 12μηνο. Την κατάσταση κάνει πιο εκρηκτική και το γεγονός ότι αυτοί οι ασθενείς που αναμένουν για TAVI, έχουν εκ προοιμίου κριθεί ως υψηλού χειρουργικού κινδύνου ή και ανεγχείρητοι.» λέει ο κ. Τουλαγρίδης.

Πρόεδρος ΕΙΝΑΠ : «Ψέμα ότι μειωθήκαν οι λίστες αναμονής στα χειρουργεία»

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας Πειραιά (ΕΙΝΑΠ) Γιώργος Σιδέρης καταγγέλλει στο topontiki.gr ότι η ηγεσία του υπουργείου Υγείας λέει ψέματα για τις λίστες χειρουργείων αφού δεν άνοιξε ούτε μια χειρουργική αίθουσα γιατί απλά δεν έχουν γίνει προσλήψεις, με συνέπεια τα μεγάλα νοσοκομεία έχουν πάνω από 1.000 ασθενείς στη λίστα αναμονής το κάθε ένα:

«Είναι ψέματα ότι η κυβέρνηση της ΝΔ μείωσε τις λίστες αναμονής στα χειρουργεία. Μάλλον για είμαι πιο ακριβής αυτό έγινε μόνο στα χαρτιά αφού οι ασθενείς οι οποίοι δεν δέχτηκαν να χειρουργηθούν με voucher στον ιδιωτικό τομέα από έναν άγνωστο σε αυτούς χειρουργό διαγράφηκαν από τη λίστα αναμονής. Καμία κλειστή αίθουσα δεν άνοιξε, νέο προσωπικό δεν προσλήφθηκε.

Τα μεγάλα νοσοκομεία έχουν πάνω από 1.000 ασθενείς στη λίστα αναμονής τους. Το μόνο που κατόρθωσε η κυβέρνηση είναι να εισάγει τον θεσμό των απογευματινών – επί πληρωμή- χειρουργείων τα οποία αυτή τη στιγμή πανελλαδικά δεν αφορούν ούτε το 5% του συνόλου των χειρουργείων που πραγματοποιούνται.».

Για τις καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις ο πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ λέει στο topontiki.gr ότι είναι πολύ πιο δύσκολη η κατάσταση

«Όσον αφορά την πραγματοποίηση καρδιοχειρουργικών και διακαθετηριακών επεμβάσεων τα πράγματα είναι πιο σοβαρά αφού η αναγκαία αντιμετώπιση αυτών των περιστατικών είναι κρίσιμη για την πρόγνωση ασθενών με σοβαρή στεφανιαία νόσο, βαλβιδοπάθειες ή καρδιακή ανεπάρκεια.

Ωστόσο στο ΕΣΥ παρατηρούνται επικίνδυνες καθυστερήσεις τόσο στη χειρουργική αντιμετώπιση (π.χ. αορτοστεφανιαία παράκαμψη, αντικαταστάσεις βαλβίδων) όσο και στις διαδερμικές επεμβάσεις (π.χ. PCI και ιδιαίτερα TAVI), λόγω περιορισμένου αριθμού δημόσιων κέντρων, υποστελέχωσης, ελλείψεων σε εξειδικευμένο προσωπικό, κλίνες και εξοπλισμό. Η αναμονή αυτή – κατά μέσο όρο- φτάνει τους 6 μήνες και παραπάνω και αυξάνει τον κίνδυνο επιδείνωσης της νόσου, επιπλοκών και θνητότητας.»

Μάλιστα όπως επισημαίνει ο ίδιος η κυβέρνηση θα πρέπει να σταματήσει τα επικοινωνιακά τρικ και να λύσει το πρόβλημα ανοίγοντας όλες τις κλειστές χειρουργικές αίθουσες, προσλαμβάνοντας το αναγκαίο προσωπικό που απαιτείται και εξασφαλίζοντας τον αναγκαίο εξοπλισμό.

