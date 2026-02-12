search
ΠΕΜΠΤΗ 12.02.2026 09:59
ΕΛΛΑΔΑ

12.02.2026 07:42

Μετρό: Νεκρός άνδρας που έπεσε στις ράγες στο Σύνταγμα – Προβλήματα στη λειτουργία της γραμμής 2

12.02.2026 07:42
metro

Με προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία στη γραμμή 2 του Μετρό. Σύμφωνα με πληροφορίες αυτό οφείλεται σε πτώση άνδρα που αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει στο σταθμό του Συντάγματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 65χρονος άνδρας διαμελίστηκε και έχασε τη ζωή της. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το πτώμα μεταφέρθηκε στο «Ελπίς».

Όπως ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ, η κυκλοφορία προσωρινά διεξάγεται στα τμήματα Ανθούπολη-Πανεπιστήμιο και Ακρόπολη-Ελληνικό, ενώ ο σταθμός Σύνταγμα για τη Γραμμή 2 είναι εκτός λειτουργίας και δεν υπάρχει ανταπόκριση με τη Γραμμή 3. Ο σταθμός Σύνταγμα για τη Γραμμή 3 είναι ανοιχτός.

