Μετρό: Νεκρός άνδρας που έπεσε στις ράγες στο Σύνταγμα – Προβλήματα στη λειτουργία της γραμμής 2

Με προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία στη γραμμή 2 του Μετρό. Σύμφωνα με πληροφορίες αυτό οφείλεται σε πτώση άνδρα που αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει στο σταθμό του Συντάγματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 65χρονος άνδρας διαμελίστηκε και έχασε τη ζωή της. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το πτώμα μεταφέρθηκε στο «Ελπίς».

Όπως ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ, η κυκλοφορία προσωρινά διεξάγεται στα τμήματα Ανθούπολη-Πανεπιστήμιο και Ακρόπολη-Ελληνικό, ενώ ο σταθμός Σύνταγμα για τη Γραμμή 2 είναι εκτός λειτουργίας και δεν υπάρχει ανταπόκριση με τη Γραμμή 3. Ο σταθμός Σύνταγμα για τη Γραμμή 3 είναι ανοιχτός.

Διαβάστε επίσης:

Άστατη Τσικνοπέμπτη με ζέστη και… «μπαράζ» βροχοπτώσεων!

Υπόθεση κατασκοπείας: Φοβόταν για τη ζωή του ο 54χρονος σμήναρχος – Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες, ποια είναι τα επόμενα στάδια

Καρδίτσα: Σοκ από τη σεξουαλική κακοποίηση κουταβιού – Έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη (Photos)