ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

13.02.2026 13:29

Χάρης Δούκας: «Διαμορφώνουμε πολιτικές, ώστε καμία παιδική φωνή να μη χαθεί στη σιωπή»

13.02.2026 13:29
doukas thessaloniki 8870- new

Το παιδί βρέθηκε στο επίκεντρο ημερίδας που διοργάνωσε χτες Πέμπτη ο Δήμος Αθηναίων, με τίτλο «Παιδική Προστασία: Δημιουργία ολοκληρωμένου σχεδίου παρέμβασης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση – Το παράδειγμα του Δήμου Αθηναίων», κατά τη διάρκεια της οποίας ανταλλάχτηκαν απόψεις, πρακτικές και εμπειρίες.

«Ο Δήμος Αθηναίων επενδύει σταθερά και συστηματικά στην παιδική προστασία μέσα από ένα ολοκληρωμένο και διαρκώς εξελισσόμενο σχέδιο παρέμβασης. Καμία κοινωνία δεν μπορεί να προχωρήσει μπροστά, όταν τα παιδιά της μεγαλώνουν μέσα στη βία», τόνισε μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και πρόσθεσε: «Στόχος μας είναι να περάσουμε από τη διαχείριση της κρίσης στην πρόληψη. Διαμορφώνουμε πολιτικές, ώστε καμία παιδική φωνή να μη χαθεί στη σιωπή».

Από τη μεριά της, η αντιδήμαρχος Ισότητας, Δημοτικών Ιατρείων και Παιδικής Προστασίας Μαρία Στρατηγάκη, ανέφερε: «Η συνάντηση αποτέλεσε μία αφορμή για να μοιραστούμε κοινές πρακτικές και εμπειρίες σχετικά με τη διαχείριση της παιδικής προστασίας. Η ομάδα προστασίας ανηλίκων είναι ένας κρίσιμος θεσμός για την πόλη, που λειτουργεί διαχρονικά ως δίχτυ ασφαλείας για κάθε ανυπεράσπιστο παιδί. Επιδιώκουμε να ενισχύσουμε τη στρατηγική μας με δράσεις πρόληψης και επιμόρφωσης των υπηρεσιών μας, ώστε να πραγματοποιείται έγκαιρος εντοπισμός και παρέμβαση στις περιπτώσεις παιδικής κακοποίησης και παραμέλησης».

Ο διπλωματικός εκπρόσωπος του Γραφείου της UNICEF στην Ελλάδα δρ Ghassan Khalil, υπογράμμισε: «Η προστασία των παιδιών είναι συλλογική ευθύνη και απαραίτητη προϋπόθεση για μια δίκαιη και ανθεκτική κοινωνία. Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι κάθε παιδί μεγαλώνει σε ένα ασφαλές περιβάλλον, με μηχανισμούς έγκαιρης ανίχνευσης και παρέμβασης, εκπαιδευμένους επαγγελματίες και συντονισμένες υπηρεσίες. Η συνεργασία μας με την τοπική αυτοδιοίκηση ενισχύει ένα ολοκληρωμένο και προληπτικό σύστημα προστασίας των παιδιών, με έμφαση στην έγκαιρη ανίχνευση».

Στην Ημερίδα που συντόνισε η κ. Στρατηγάκη, στελέχη της Ομάδας Προστασίας Ανηλίκων του δήμου Αθηναίων και του Γραφείου της UNICEF στην Ελλάδα, παρουσίασαν το ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης που εφαρμόζεται από το 2024. Για τη σχέση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την Παιδική Προστασία μίλησε η πρώην Συνήγορος του Παιδιού, Θεώνη Κουφονικολάκου, ενώ η πρόεδρος του Συλλόγου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας Φιλιώ Αθανασίου τόνισε την απουσία προσλήψεων κοινωνικών λειτουργών ως μόνιμου προσωπικού στις κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων τα τελευταία χρόνια.

Το τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Δήμου Αθηναίων, λειτουργεί την Ομάδα Προστασίας Ανηλίκων, η οποία είναι αρμόδια για την πραγματοποίηση κοινωνικών ερευνών για θέματα κακοποίησης ανηλίκων, όταν λαμβάνεται εισαγγελική εντολή για τη διεξαγωγή σχετικής έρευνας. Από το 2024, με την υπογαφή Μνημονίου Συνεργασίας με το Γραφείο της UNICEF στην Ελλάδα, ο Δήμος Αθηναίων έχει ενισχύσει τη στρατηγική του, με εξειδικευμένη γνώση, βελτιωμένα πρωτόκολλα και έμπειρα στελέχη.

Με δέσμευση για την επέκταση των δράσεων μέσα στο 2026, ο δήμος συνεχίζει το έργο, συνδιαμορφώνοντας με το Γραφείο της UNICEF στην Ελλάδα ένα νέο μοντέλο λειτουργίας για την παιδική προστασία, το οποίο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη και την έγκαιρη ανίχνευση περιστατικών παιδικής κακοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιείται ήδη ένας πρώτος κύκλος επιμορφώσεων στελεχών των κοινωνικών υπηρεσιών του δήμου. Παράλληλα, προγραμματίζεται ο επόμενος κύκλος, που θα αφορά σε επιμόρφωση 863 ατόμων του προσωπικού των παιδικών σταθμών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών.

