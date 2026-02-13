Έχεις δίπλωμα αυτοκινήτου; Δες τι άλλο όχημα μπορείς να οδηγήσεις

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Η άδεια οδήγησης κατηγορίας Β δεν περιορίζεται στο κλασικό επιβατικό αυτοκίνητο και το φάσμα αυτών που μπορείς να νόμιμα να οδηγήσεις είναι μεγαλύτερο απ’ όσο νομίζεις: Δες αναλυτικά τι επιτρέπεται και πού μπαίνουν τα όρια
Η κατηγορία Β είναι η πιο διαδεδομένη άδεια οδήγησης στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην ουσία, είναι το δίπλωμα που σου επιτρέπει να οδηγήσεις την συντριπτική πλειοψηφία των επιβατικών Ι.Χ. Στην πράξη, όμως, καλύπτει πολύ περισσότερα από ένα απλό «τετράθυρο ΙΧ», αρκεί να πληρούνται συγκεκριμένες τεχνικές και νομικές προϋποθέσεις.
Ακολουθεί πλήρης χαρτογράφηση των κατηγοριών:
Η άδεια Β καλύπτει και:
Απαραίτητη προϋπόθεση: το μικτό βάρος να μην ξεπερνά τα 3.500 kg
Μπορείς να οδηγήσεις αυτοκινούμενο τροχόσπιτο (motorhome) εφόσον:
Πολλά camper της αγοράς βρίσκονται οριακά σε αυτό το βάρος, οπότε απαιτείται προσοχή στα τεχνικά στοιχεία
Με κατηγορία Β:
Για μεγαλύτερα σύνολα απαιτείται επέκταση Β96 ή κατηγορία BE
Επιτρέπεται η οδήγηση:
Χωρίς επιπλέον εξέταση
Μπορείς να οδηγήσεις μοτοσυκλέτα έως 125cc (μέχρι 15 ίππους), εφόσον:
Η ισχύς αυτή αφορά οδήγηση εντός Ελλάδας
Μπορείς να οδηγήσεις ATV εφόσον:
Αν είναι καθαρά off-road ή αγωνιστικά χωρίς έγκριση τύπου, δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία σε δημόσιο δρόμο
Ισχύει ό,τι και στα ATV:
Το κρίσιμο στοιχείο είναι το τι αναγράφει η άδεια κυκλοφορίας
Δεν μπορείς να οδηγήσεις:
Δεν αρκεί το μέγεθος ή ο κυβισμός.
Καθοριστικό ρόλο παίζει:
Με άλλα λόγια, η κατηγορία Β είναι πιο ευέλικτη απ’ όσο νομίζεις αλλά όχι απεριόριστη
Πηγή: autotypos.gr
Διαβάστε επίσης
Τραγέλαφος! Οδηγός πήγαινε για 1,5 χλμ με την όπισθεν, στη ΛΕΑ της λεωφόρου Σχιστού για να… γλιτώσει την κίνηση (video)
Το Omoda 5 SHS-H διαθέτει νέα υβριδική τεχνολογία με αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα (photos/video)
Οδηγούμε το πολυτελές και προσιτό Geely EX5 (photos)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.