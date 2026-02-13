Έχεις δίπλωμα αυτοκινήτου; Δες τι άλλο όχημα μπορείς να οδηγήσεις

Η άδεια οδήγησης κατηγορίας Β δεν περιορίζεται στο κλασικό επιβατικό αυτοκίνητο και το φάσμα αυτών που μπορείς να νόμιμα να οδηγήσεις είναι μεγαλύτερο απ’ όσο νομίζεις: Δες αναλυτικά τι επιτρέπεται και πού μπαίνουν τα όρια

Η κατηγορία Β είναι η πιο διαδεδομένη άδεια οδήγησης στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην ουσία, είναι το δίπλωμα που σου επιτρέπει να οδηγήσεις την συντριπτική πλειοψηφία των επιβατικών Ι.Χ. Στην πράξη, όμως, καλύπτει πολύ περισσότερα από ένα απλό «τετράθυρο ΙΧ», αρκεί να πληρούνται συγκεκριμένες τεχνικές και νομικές προϋποθέσεις.

Ακολουθεί πλήρης χαρτογράφηση των κατηγοριών:

Μικρά φορτηγά και van

Η άδεια Β καλύπτει και:

Κλειστά van μεταφοράς

Pick-up (αγροτικά)

Μικρά φορτηγά ιδιωτικής ή επαγγελματικής χρήσης

Απαραίτητη προϋπόθεση: το μικτό βάρος να μην ξεπερνά τα 3.500 kg

Campervan και αυτοκινούμενα τροχόσπιτα

Μπορείς να οδηγήσεις αυτοκινούμενο τροχόσπιτο (motorhome) εφόσον:

Δεν υπερβαίνει τα 3.500 kg μικτό βάρος

Πολλά camper της αγοράς βρίσκονται οριακά σε αυτό το βάρος, οπότε απαιτείται προσοχή στα τεχνικά στοιχεία

Ρυμουλκούμενα και τροχόσπιτα

Με κατηγορία Β:

Ρυμουλκείς τρέιλερ έως 750 kg

Ή βαρύτερο, αρκεί ο συνολικός συνδυασμός (όχημα + ρυμουλκούμενο) να μην ξεπερνά τα 3.500 kg

Για μεγαλύτερα σύνολα απαιτείται επέκταση Β96 ή κατηγορία BE

Μοτοποδήλατα *ΑΜ* (έως 50cc)

Επιτρέπεται η οδήγηση:

Μοτοποδηλάτου έως 50cc

Μέγιστη ταχύτητα 45 km/h

Χωρίς επιπλέον εξέταση

Μοτοσυκλέτα 125cc *Α1* (υπό προϋποθέσεις)

Μπορείς να οδηγήσεις μοτοσυκλέτα έως 125cc (μέχρι 15 ίππους), εφόσον:

Έχεις δίπλωμα Β τουλάχιστον 6 χρόνια και είσαι άνω των 27 ετών

Ολοκληρώσεις 5 ώρες πρακτικής εκπαίδευσης

Η ισχύς αυτή αφορά οδήγηση εντός Ελλάδας

ATV (γουρούνες)

Μπορείς να οδηγήσεις ATV εφόσον:

Έχουν έγκριση τύπου L6e ή L7e

Διαθέτουν άδεια κυκλοφορίας και πινακίδα

Αν είναι καθαρά off-road ή αγωνιστικά χωρίς έγκριση τύπου, δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία σε δημόσιο δρόμο

Side-by-Side (UTV)

Ισχύει ό,τι και στα ATV:

Αν είναι ταξινομημένο ως L7e/L6e και εγκεκριμένο για κυκλοφορία στον δρόμο, επιτρέπεται

Αν είναι αποκλειστικά εκτός δρόμου, και δεν έχει ταξινομηθεί στις ανωτέρω κατηγορίες, όχι

Το κρίσιμο στοιχείο είναι το τι αναγράφει η άδεια κυκλοφορίας

Ελαφρά τετράτροχα τύπου «microcar»

Ανήκουν στην L6e κατηγορία έγκρισης τύπου

Οδηγούνται με κατηγορία Β

Τι δεν καλύπτει η κατηγορία Β

Δεν μπορείς να οδηγήσεις:

Φορτηγά και van άνω των 3.500 kg

Λεωφορεία

Μοτοσυκλέτες άνω των 125cc

Βαρέα επαγγελματικά οχήματα

Το κρίσιμο σημείο

Δεν αρκεί το μέγεθος ή ο κυβισμός.

Καθοριστικό ρόλο παίζει:

Η έγκριση τύπου (π.χ. L6e, L7e)

Το μικτό βάρος

Η ταξινόμηση στην άδεια κυκλοφορίας

Με άλλα λόγια, η κατηγορία Β είναι πιο ευέλικτη απ’ όσο νομίζεις αλλά όχι απεριόριστη

Τι κρατάμε

Με δίπλωμα Β οδηγείς οχήματα έως 3.500 kg

Καλύπτονται van, pick-up και μικρά camper

Επιτρέπεται 125cc μοτοσυκλέτα με προϋποθέσεις

ATV και Side-by-Side επιτρέπονται μόνο αν είναι road legal (L6e/L7e)

Η άδεια κυκλοφορίας είναι πάντα ο τελικός κριτής

Πηγή: autotypos.gr

