13.02.2026 11:33

ΗΠΑ: Επιστήμονες ανακάλυψαν στη Καλιφόρνια ένα εξαιρετικά σπάνιο είδος αλεπούς

13.02.2026 11:33
alepou-xioni

Μετά από χρόνια ερευνών, επιστήμονες του Τμήματος Αλιείας και Άγριας Ζωής της Καλιφόρνια (CDFW) εντόπισαν και αιχμαλώτισαν προσωρινά μια εξαιρετικά σπάνια κόκκινη αλεπού της Σιέρα Νεβάδα.

Η αλεπού εντοπίστηκε στο νότιο τμήμα της οροσειράς της Καλιφόρνιας με τους επιστήμονες να τοποθετούν ειδικό κολάρο προκειμένου να παρακολουθούν τις κινήσεις του άγριου ζώου που σπάνια έχει δει ανθρώπινο μάτι καθώς εκτιμάται ότι δεν υπάρχουν πάνω από 50.

«Αυτό αποτελεί το αποκορύφωμα 10 ετών απομακρυσμένων ερευνών με κάμερες και περιττώματα για τον προσδιορισμό της εξάπλωσης της αλεπούς στη νότια Σιέρα, καθώς και τριών ετών εντατικών προσπαθειών παγίδευσης», δήλωσε η περιβαλλοντολόγος του CDFW, Τζούλια Λόσον.

«Στόχος μας είναι να χρησιμοποιήσουμε όσα μαθαίνουμε από αυτό το ζώο με το κολάρο για να εργαστούμε προς την αποκατάσταση του πληθυσμού μακροπρόθεσμα» πρόσθεσε.

Οι κόκκινες αλεπούδες της Σιέρα Νεβάδα προστατεύονται ως απειλούμενο είδος.

