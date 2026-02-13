Λύσεις υπάρχουν: Κτηνοτρόφοι μετρούν τα πρόβατά τους μέσω ΑΙ 

Την ώρα που στην Ελλάδα… χάνουμε το μέτρημα με το πόσα αιγοπρόβατα έχουν οι κτηνοτρόφοι, στην Αυστραλία βρήκαν τρόπο να τα μετρούν χωρίς κόπο.

Και η τρόπος είναι η τεχνητή νοημοσύνη… Η συνήθης πρακτική τους είναι να τα μετρούν αρκετές φορές καθώς τα μαζεύουν ωστόσο, η διαδικασία είναι τεράστια ταλαιπωρία.

Δεδομένου της σημαντικότητας των προβάτων στη βιομηχανία του κρέατος στη χώρα και των υψηλών εξαγωγών μαλλιού και αρνιού, επιστράτευσαν το ΑΙ για να βελτιώσουν τη ζωή τους με το μέτρημα.

Όπως σημειώνουν οι Financial Times, οι τιμές του αρνιού έχουν αυξηθεί περίπου κατά 30% σε σύγκριση με πέρσι λόγω της υψηλής παγκόσμιας ζήτησης για αυστραλιανό κρέας και τη σημαντική ζήτηση για μαλλί, με αποτέλεσμα η ακριβής καταμέτρηση να έχει αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη σημασία.

Η εταιρεία V&V Walsh, ένα μεγάλο σφαγείο, έχει εγκαταστήσει κάμερες τεχνητής νοημοσύνης της BlueSync για να μετράνε τα ζώα καθώς φτάνουν, μειώνοντας με αυτό τον τρόπο τα λάθη. Αυτό έχει βελτιώσει εκτός από την καταμέτρηση και τις διαδικασίες επεξεργασίας, όπως η σφαγή, η ανίχνευση μολυσματικών ασθενειών στα ζώα και η διασφάλιση της ποιότητάς του κρέατος.

Διαβάστε επίσης:

Politico: Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο βλέπουν μέσα στην επόμενη πενταετία Αμερικανοί, Γερμανοί, Γάλλοι και Βρετανοί

Μόσχα: Έβαλε κατά λάθος τη γάτα στο πλυντήριο – Πώς σώθηκε

Μέση Ανατολή: Ο Τράμπ αυξάνει την πίεση στο Ιράν – Στέλνει στην περιοχή το supercarrier USS Gerald R. Ford