search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.02.2026 14:39
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.02.2026 12:04

Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ: «Δεν φοβάμαι τα μικρόβια, έκανα χρήση κοκαΐνης πάνω σε καπάκια τουαλέτας»

13.02.2026 12:04
KENEDY_JUNIOR
ΑΠΕ

Σε μία απίστευτη παραδοχή προχώρησε ο αμερικανός υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, που δήλωσε ότι «δεν φοβάται τα μικρόβια» επειδή «παλαιότερα έκανε χρήση κοκαΐνης πάνω σε καπάκια τουαλέτας».

Οι δηλώσεις του υπουργού Υγείας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, περί κοκαΐνης και μικροβίων έγιναν στον podcaster Theo Von, σε επεισόδιο της εκπομπής του This Past Weekend και όπως ήταν φυσικό προκάλεσε αντιδράσεις.

Η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από την κοινή τους εμπειρία με την κατάχρηση ουσιών και τη συμμετοχή τους σε ομάδες υποστήριξης, οι οποίες σταμάτησαν να λειτουργούν στη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.

Όπως ανέφεραν, στη συνέχεια δημιούργησαν μια «πειρατική» ομάδα που συνέχισε να συναντιέται παρά τους περιορισμούς.

Ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ είπε χαρακτηριστικά: «Δεν φοβάμαι τα μικρόβια… παλιά έκανα χρήση κοκαΐνης πάνω σε καπάκια τουαλέτας».

«Ξέρω ότι θα με σκοτώσει», συνέχισε, αναφερόμενος στον εθισμό. «Αν δεν τον διαχειρίζομαι – και αυτό για μένα σημαίνει να πηγαίνω σε συναντήσεις κάθε μέρα – καταστρέφει τη ζωή μου».

Η μη κερδοσκοπική οργάνωση Protect Our Care, που αγωνίζεται για προσιτή υγειονομική περίθαλψη στις ΗΠΑ, ζήτησε την παραίτησή του μετά τη συνέντευξη.

Σε ανακοίνωσή της τον χαρακτήρισε «τον πιο επικίνδυνο, ανεπαρκή και ακατάλληλο άνθρωπο που έχει αναλάβει ποτέ μια τόσο σημαντική ομοσπονδιακή υπηρεσία με εξουσίες ζωής και θανάτου». Ο πρόεδρός της, Brad Woodhouse, απάντησε με μία μόνο λέξη: «Παραίτηση».

Η εξομολόγηση του επικεφαλής της αμερικανικής πολιτικής υγείας προκάλεσε και κύμα αντιδράσεων στα social media. Ο Δημοκρατικός βουλευτής από την Πενσιλβάνια, Malcolm Kenyatta, έγραψε στο X: «Για κάποιο λόγο, δεν τον εμπιστεύομαι σε θέματα δημόσιας υγείας».

Διαβάστε επίσης

Politico: Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο βλέπουν μέσα στην επόμενη πενταετία Αμερικανοί, Γερμανοί, Γάλλοι και Βρετανοί

Μόσχα: Έβαλε κατά λάθος τη γάτα στο πλυντήριο – Πώς σώθηκε

Μέση Ανατολή: Ο Τράμπ αυξάνει την πίεση στο Ιράν – Στέλνει στην περιοχή το supercarrier USS Gerald R. Ford

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
perfetta-new
ΘΕΑΤΡΟ

Η «Perfetta» επιστρέφει στο Θέατρο 104 τον Μάρτιο

GSEE_LOGO
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκλογές ΕΚΑ: ΠΑΣΚΕ εναντίον (κάπως σαν) ΠΑΣΚΕ και στη μέση η… αμήχανη Χαριλάου Τρικούπη

IRAKLEIO_TROXAIO
Χωρίς κατηγορία

Ηράκλειο: Φορτηγό παρέσυρε πεζή, βαριά τραυματισμένη η γυναίκα

STOURNARAS_TSIPRAS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Mετωπική σύγκρουση Τσίπρα – Στουρνάρα: «Ευτυχώς για τη χώρα τον διαψεύσαμε και τα καταφέραμε» – «Το 2015 η χώρα βρέθηκε ένα βήμα πριν από την άτακτη χρεοκοπία»

agia-skepi-trapezokomos
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αθωώθηκε η τραπεζοκόμος για τον θάνατο τροφίμου σε γηροκομείο όπου πέθαναν άλλοι 32 άνθρωποι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
violanta-ergostasio-fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη «Βιολάντα»: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου 

tzortzoglou-new
LIFESTYLE

Στράτος Τζώρτζογλου: «Πήγαινα στον γιατρό με την ελπίδα ότι θα έχω κάτι και θα τελειώνω με αυτή τη ζωή» (Video)

barbeque_new (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Τι γιορτάζουμε την Τσικνοπέμπτη - Πώς καθιερώθηκε το έθιμο

p0m7kjp6 (1)
MEDIA

«Lord of the Flies»: Η μίνι σειρά του BBC είναι πιο ανατριχιαστική από το «Adolescence» του Netflix (photos/videos)

papadimitrioy-gerontidakis-new
LIFESTYLE

Ντορέττα Παπαδημητρίου: «Eίναι προφανές ότι βρίσκομαι σε μια πολύ όμορφη και συντροφική φάση»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.02.2026 14:38
perfetta-new
ΘΕΑΤΡΟ

Η «Perfetta» επιστρέφει στο Θέατρο 104 τον Μάρτιο

GSEE_LOGO
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκλογές ΕΚΑ: ΠΑΣΚΕ εναντίον (κάπως σαν) ΠΑΣΚΕ και στη μέση η… αμήχανη Χαριλάου Τρικούπη

IRAKLEIO_TROXAIO
Χωρίς κατηγορία

Ηράκλειο: Φορτηγό παρέσυρε πεζή, βαριά τραυματισμένη η γυναίκα

1 / 3