ΝΔ: Η εμφάνιση των δελφίνων, η ενόχληση για Καραμανλή, Σαμαρά και το δίλημμα των εκλογών – τα 3 μηνύματα του συνεδρίου 

Τα φώτα του 16ου συνεδρίου της ΝΔ έσβησαν και εάν κάποιος επιχειρούσε να βγάλει ένα πρώτο συμπέρασμα για το τι συνέβη αυτές τις τρεις μέρες μεταξύ των στελεχών του κυβερνώντος κόμματος, αυτό που θα μπορούσε να είναι ότι πλέον οι δελφίνοι άνοιξαν τα χαρτιά τους με πρώτο απ όλους τον Νίκο Δένδια.

Είναι χαρακτηριστικό άλλωστε ότι κλείνοντας την ομιλία του χθες ο Πρωθυπουργός αναφερόμενος στον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, ο οποίος εμφανίστηκε με συγκεκριμένη πλατφόρμα αφήνοντας αιχμές για το επιτελικό κράτος και τη διεύρυνση της Ν.Δ. προς τον χώρο του κέντρου – είπε: «Το συνέδριο αυτό δεν είχε ποτέ σκοπό να αθροίσει μονολόγους. Σκοπός μας είναι να συνθέσουμε απόψεις. Εμείς, βλέπετε, δεν έχουμε face control στην είσοδο, ούτε μοιραζόμαστε σε «πλατείες» και σε «εξώστες». Είμαστε ένας οργανισμός ανοιχτός. Όλοι συμμετέχουν επί ίσοις όροις» δήλωσε, προσθέτοντας: «Είμαστε ένα εργαστήριο ιδεών. Είμαστε ένα ορμητήριο δράσης. Κυρίως, όμως, είμαστε ένα κόμμα το οποίο δεν μπαίνει εύκολα σε καλούπια, παρά μόνο σε εκείνα που θέτουν οι αρχές του».

Τις δικές τους πλατφόρμες με το δικό τους τρόπο και στυλ κατέθεσαν και ο Κωστής Χατζηδάκης σε πιο ήπιους τόνους, ο Άδωνις Γεωργιάδης με σχετική ένταση και πατριωτισμό ενώ ο Κυριάκος Πιερακκάκης έδειξε να μην βιάζεται.

Ενόχληση από απουσία Καραμανλή

Ο πρωθυπουργός έδειξε με τον τρόπο του ότι είναι ενοχλημένος με τον Κώστα Καραμανλή καθώς η απουσία του από το συνέδριο προφανώς απελευθέρωσε κάποιους από τους δυσαρεστημένους ψηφοφόρους να αναζητήσουν άλλη πολιτική στέγη.

Στο κλείσιμο του συνεδρίου ανέφερε ότι «την ιστορία τη γράφουν πάντα οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες τους» – ήταν η αιχμή, που διατύπωσε, εμμέσως πλην σαφώς για τον πρώην Πρωθυπουργό.

Φυσικά δεν ξέχασε να εξαπολύσει και τα βέλη του εναντίον της πλευράς του Αντώνη Σαμαρά. «Για τους πατριώτες του καναπέ» (…), οποίοι μονίμως φαντάζονται μία πατρίδα πιο αδύναμη από ό,τι είναι πραγματικά, ας τους θυμίσουμε λίγο τις μεγάλες εθνικές μας επιτυχίες: τα απόρθητα σύνορα στον Έβρο, τον φράχτη στον Έβρο, τον οποίο οι ίδιοι πολέμησαν, τις επεκτάσεις των χωρικών μας υδάτων, τις έρευνες για τον ενεργειακό μας πλούτο, τις πανίσχυρες Ένοπλες Δυνάμεις μας» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σε ό,τι αφορά την κριτική που έκαναν κάποια στελέχη ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να την υποβαθμίσει χαρακτηρίζοντας την μιλώντας για έναν «υγιή προβληματισμό» που βοηθά την κυβέρνηση να γίνει καλύτερη και να διορθώσει αστοχίες.

Η τοξικότητα και το δίλημμα των εκλογών

Σε ό,τι αφορά την τακτική που θα ακολουθήσει απέναντι στην αντιπολίτευση ο πρωθυπουργός παρά το γεγονός ότι το κόμμα του και η κυβέρνηση άνοιξε το θέμα με το ακίνητο Ανδρουλάκη εμφανίστηκε να λέει ότι η Ν.Δ. είναι αποφασισμένη «να μην απαντά στην τοξικότητα που καλλιεργούν συστηματικά τα άλλα κόμματα», παρά μόνο σε κάποια σοβαρά θέματα στα οποία πρέπει να εξηγήσει τις θέσεις της.

Επίσης επειδή με βάση τους επικοινωνιολόγους του Μεγάρου Μαξίμου ο ίδιος είναι το ισχυρό χαρτί της κυβέρνησης πάντα θα πρέπει να συγκρίνεται με τους αρχηγούς των κομμάτων .

«Το ξαναλέμε, θα επιχειρήσουν πολλοί να διατυπώσουν το δίλημμα των επόμενων εκλογών ως «Μητσοτάκης ή χάος». Όχι. «Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης», «Μητσοτάκης ή Φάμελλος», «Μητσοτάκης ή Βελόπουλος», «Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου», αυτό είναι το δίλημμα στο οποίο θα απαντήσουν τελικά οι Έλληνες πολίτες. Οφείλουν να ζυγίσουν, να συγκρίνουν, να κρίνουν και να απαντήσουν στα καθοριστικά ερωτήματα που προκύπτουν» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης δείχνοντας πως θα κινηθεί το επόμενο διάστημα.

Έβαλε μάλιστα και το προεκλογικό δίλλημα λέγοντας ότι «άκουσα ότι η αντιπολίτευση ενοχλήθηκε, επειδή στον λόγο μου της Παρασκευής έθεσα ένα ερώτημα: εάν στις 3:00 το πρωί χτυπήσει το πρωθυπουργικό τηλέφωνο, ποιος θα το σηκώσει και ποιος μπορεί να διαχειριστεί την επόμενη κρίση η οποία με βεβαιότητα θα έρθει;» δήλωσε. «Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει να απαντήσουν οι Έλληνες πολίτες. Ποιος θα αντιδράσει; Ποιος θα συνεννοηθεί με τους ξένους ηγέτες; Αυτά δεν είναι δύσκολα ούτε εκβιαστικά ούτε ακραία διλήμματα. Είναι η πραγματικότητα» τόνισε ο Πρωθυπουργός.

