Viva.com: Νέα υπηρεσία προεξόφλησης κρατήσεων προσφέρει εκτός σεζόν ρευστότητα σε ξενοδοχεία

Τη νέα τραπεζική υπηρεσία «Προεξόφληση Κρατήσεων», ένα καινοτόμο εργαλείο κεφαλαίου κίνησης για ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα, παρουσιάζει η Viva.com, εισάγοντας για πρώτη φορά στην Ευρώπη ένα μοντέλο factoring συνδεδεμένο άμεσα με τις πληρωμές κρατήσεων και πλήρως ψηφιοποιημένο.

Η νέα υπηρεσία απευθύνεται κυρίως σε μικρομεσαίες εποχικές επιχειρήσεις του τουρισμού και έχει στόχο την ενίσχυση της ρευστότητάς τους εκτός σεζόν, ώστε να μπορούν να καλύπτουν έγκαιρα τις ανάγκες προετοιμασίας, τα λειτουργικά έξοδα και τις επενδύσεις πριν την έναρξη της τουριστικής περιόδου.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η ενεργοποίηση της «Προεξόφλησης Κρατήσεων» πραγματοποιείται άμεσα και εξ ολοκλήρου ψηφιακά, μέσω μίας ενιαίας ηλεκτρονικής αίτησης, χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες. Το κεφάλαιο κίνησης παρέχεται μέσω factoring, με βάση τις μελλοντικές κρατήσεις των καταλυμάτων και σε άμεση σύνδεση με τις πληρωμές.

Κεντρικό στοιχείο της υπηρεσίας αποτελεί η αξιοποίηση τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης, μέσω ειδικού AI Robo-Agent Scheduler Κρατήσεων, ο οποίος επιτρέπει την απλουστευμένη και αυτοματοποιημένη διασύνδεση με όλα τα Property Management Systems (PMS) και τους Channel Managers που χρησιμοποιούν οι τουριστικές επιχειρήσεις για τη διαχείριση των κρατήσεών τους.

Με την τεχνολογική αυτή λύση, οργανώνεται και αυτοματοποιείται τόσο η μεταχρονολογημένη πληρωμή των κρατήσεων όσο και η διαδικασία προεξόφλησής τους, χωρίς να απαιτείται ανθρώπινη παρέμβαση, μειώνοντας τον διοικητικό φόρτο για τις επιχειρήσεις φιλοξενίας.

Η νέα τραπεζική υπηρεσία της Viva.com θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο κοινό στο πλαίσιο της έκθεσης HORECA 2026, τη μεγαλύτερη εμπορική διοργάνωση για τον κλάδο της φιλοξενίας στην Ελλάδα, στο περίπτερο της εταιρείας (Hall 2 / C25).

