Σοκ στους μισθούς του ιδιωτικού τομέα: Η ακρίβεια «έφαγε» τις αυξήσεις και μείωσε το πραγματικό εισόδημα το 2025 – Ανάλυση Μητρόπουλου

Μείωση του πραγματικού μέσου μισθού στον ιδιωτικό τομέα «δείχνουν» τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, για το 2025, σύμφωνα με τον Αλέξη Μητρόπουλο.

Ο πανεπιστημιακός και πρόεδρος της ΕΝΥΠΕΚΚ επισημαίνει σε άρθρο του πως παρά το γεγονός ότι ο ονομαστικός μέσος μισθός αυξήθηκε κατά 1,66%, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,9%, με αποτέλεσμα ο πραγματικός μέσος μισθός να μειωθεί κατά 1,37%.

Ειδικότερα, αναφέρει:

Ο μέσος μηνιαίος μισθός πλήρους απασχόλησης έφτασε τα 1.363 € μεικτά (1.087 € καθαρά) , από 1.342 € μεικτά το 2024.

, από 1.342 € μεικτά το 2024. Ο μέσος μισθός μερικής απασχόλησης διαμορφώθηκε στα 569,84 € μεικτά (455,87 € καθαρά) .

. Η αύξηση 1,66% είναι η χαμηλότερη ονομαστική αύξηση των τελευταίων ετών (έναντι 7,27% το 2024).

(έναντι 7,27% το 2024). Το 76,8% των εργαζομένων λαμβάνει έως 1.200 € μεικτά.

Με βάση τα στοιχεία αυτά, κρίνεται ανέφικτος ο στόχος για μέσο καθαρό μισθό 1.500 € έως το 2027 στον ιδιωτικό τομέα.

Τα συγκεντρωτικά στοιχεία του υπουργείου και του e-ΕΦΚΑ

Πρόσφατα το Υπουργείο Εργασίας και ο e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσαν τα συγκεντρωτικά στοιχεία για τους μισθούς τού ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα το 2025, τα οποία είναι άκρως ανησυχητικά αφού:

●Η αύξηση του μέσου μισθού στον ιδιωτικό τομέα ήταν μόνο 1,66%!

●Ο πληθωρισμός το 2025 διαμορφώθηκε στο 2,9%

●O πραγματικός μέσος μισθός μειώθηκε το 2025 κατά 1,37%!!

●Ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα το 2025 ανήλθε στα 1.363 € μεικτά (1.087 € καθαρά)!

●Ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης το 2024 ήταν στα 1.342 € μεικτά (1.068 € καθαρά)!!

Πιο συγκεκριμένα:

Ι. Ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα το 2025 ανήλθε στα 1.363 € μεικτά (1.087 € καθαρά)!

Ονομαστική αύξηση 1,66%

Η μεγάλη επιβράδυνση στην ονομαστική αύξηση των μισθών τού ιδιωτικού τομέα (γιατί η αγοραστική δύναμη των μισθωτών μειώνεται δραματικά) αποτυπώνεται και στα στοιχεία από το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του ΕΦΚΑ. Πιο συγκεκριμένα, από τον Πίνακα ΙΒ4 στο «Ειδικό Τεύχος» για το 2025, προκύπτει ότι:

α)Ο μέσος όρος των μεικτών μηνιαίων αποδοχών των μισθωτών αυξήθηκε κατά 4,56%, σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα από το Π/Σ «ΕΡΓΑΝΗ», που ασφαλώς δεν αποτελεί και αύξηση του γενικού επιπέδου των μισθών. Λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη τον πληθωρισμό 2,9%, η πραγματική αύξηση τού μέσου όρου των μεικτών μηνιαίων αποδοχών ανήλθε σε μόλις 1,66%!

Όμως η ανωτέρω διατύπωση είναι παραπλανητική, όπως επισημαίνουν ορθώς έγκυροι οικονομολόγοι (βλ. άρθρο των Ρομπόλη-Μπέτση στον «Οικονομικό Ταχυδρόμο» στις 7-2-2026).

Επειδή ο αριθμός των εργαζομένων το 2025 ήταν 2.460.720 άτομα, ο μέσος όρος των μεικτών μηνιαίων αποδοχών ήταν (3.353.121.750 € δια 2.460.720=) 1.362,65 € (1.087 € καθαρά).

Ομοίως, το 2024 με 2.390.157 ασφαλισμένους, ο μέσος όρος των μεικτών μηνιαίων αποδοχών ήταν (3.207.938.173 € διά 2.390.157=) 1.342,14 € (1.068 € καθαρά).

Δηλαδή, ουσιαστικά ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών το 2025 αυξήθηκε κατά (1.362,65-1.342,14=) 20,51 € ή 1,53%! Λαμβάνοντας υπόψη τον πληθωρισμό 2,9%, ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών πλήρους απασχόλησης ΜΕΙΩΘΗΚΕ το 2025 κατά (1,53% μείον 2,9%) 1,37%!

β)Ο αριθμός των ασφαλισμένων που εργάζονται μέχρι 20 ώρες την εβδομάδα ανέρχονται σε 249.028 άτομα,

γ)Ο αριθμός των ασφαλισμένων που εργάζονται μέχρι 35 ώρες την εβδομάδα ανέρχονται σε 528.313 άτομα,

δ)Οι εργαζόμενοι πάνω από 64 ετών αυξήθηκαν σε σχέση με το 2024 κατά 22,04%.

ε)Επίσης, σε σύνολο 2.460.720 εργαζομένων:

-179.791 εργαζόμενοι λαμβάνουν λιγότερα από 500 € (μεικτά) τον μήνα,

-318.619 εργαζόμενοι λαμβάνουν λιγότερα από 700 € (μεικτά) τον μήνα,

-695.816 εργαζόμενοι λαμβάνουν λιγότερα από 900 € (μεικτά) τον μήνα.

ΙΙ. Έκρηξη μερικής απασχόλησης το 2025: 51 στις 100 νέες θέσεις εργασίας με καθεστώς μερικής απασχόλησης

Τα στοιχεία τού Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για τον Δεκέμβριο 2025 και για ολόκληρο το 2025 είναι ανησυχητικά για το μέλλον των μισθών και της απασχόλησης, αλλά και των συντάξεων. Διότι, όπως έχουμε αναφέρει πολλάκις, το Ασφαλιστικό είναι συνάρτηση του Εργασιακού και η αγορά εργασίας επηρεάζει δραστικά τις εισφορές στα Ταμεία και το μέλλον των συντάξεων.

Πιο συγκεκριμένα, από την πρόσφατη Έκθεση «Ροές Μισθωτής Απασχόλησης στον Ιδιωτικό Τομέα» του Π/Σ ΕΡΓΑΝΗ για τον Δεκέμβριο 2025, συνάγονται τα εξής ευρήματα:

1) 51 στις 100 νέες θέσεις εργασίας με μισθό 500 € μεικτά!!

Ο Πίνακας V (σελ. 9) και το Διάγραμμα IΧ (σελ. 10) της Έκθεσης για τις «Ροές Μισθωτής Απασχόλησης στον Ιδιωτικό Τομέα» για τον Δεκέμβριο 2025, αποτυπώνουν τη θλιβερή παρούσα κατάσταση στην αγορά εργασίας: Η μερική και η εκ περιτροπής απασχόληση κυριαρχούν στην ελληνική αγορά εργασίας.

Πιο συγκεκριμένα, τον Δεκέμβριο 2025:

-οι προσλήψεις ανήλθαν σε 231.834 ενώ οι απολύσεις σε 246.358. Δηλαδή είχαμε περισσότερες απολύσεις κατά 14.524 άτομα.

-σε σύνολο 231.834 νεοπροσληφθέντων εργαζομένων, 113.992 άτομα προσλήφθηκαν για πλήρη απασχόληση (ποσοστό 49%), ενώ 117.842 (92.390 + 25.452) άνθρωποι (ποσοστό 51%) προσλήφθηκαν για μερική απασχόληση ή για εκ περιτροπής.

2) 3.228 συμβάσεις πλήρους απασχόλησης μετατράπηκαν σε μερική και εκ περιτροπής. Αρνητικό ρεκόρ μεταπολίτευσης!

Επιπροσθέτως, από τον Πίνακα VI (σελ. 10), προκύπτει ότι 3.228 συμβάσεις πλήρους απασχόλησης (2.430 + 770 + 28) μετατράπηκαν σε μερική και σε εκ περιτροπής, ΜΟΝΟ κατά τον Δεκέμβριο 2025!

Από τα ανωτέρω στοιχεία, συνεπώς, συνάγεται ότι τον Δεκέμβριο 2025 με μερική και εκ περιτροπής απασχόληση εργάζονται 121.070 άνθρωποι, αφού οι νεοπροσληφθέντες είναι 117.842 και οι εκ μετατροπής 3.228. Έτσι αποδεικνύεται ότι η μερική και η εκ περιτροπής εργασία κυριαρχούν δυστυχώς στην ελληνική αγορά εργασίας.

Η έκρηξη των απολύσεων, σε συνδυασμό με τις χιλιάδες μετατροπές συμβάσεων εργασίας από πλήρη σε μερική και σε εκ περιτροπής απασχόληση, με ή χωρίς τη συναίνεση του εργαζομένου, δημιουργεί ανησυχία και ισχυρούς προβληματισμούς για τους εργαζομένους και τους συνταξιούχους της πατρίδας μας.

ΙΙΙ.Ο μέσος μηνιαίος μεικτός μισθός στο σύνολο του ιδιωτικού τομέα το 2025 (στοιχεία ΕΦΚΑ Ιουνίου 2025) ανήλθε σε 1.183,34 € (946,67 € καθαρά) και το μέσο μεικτό ημερομίσθιο σε 54,89 €

Ο μέσος μηνιαίος μεικτός μισθός μερικής απασχόλησης ανήλθε σε 569,84 € (455,87 € καθαρά)

Αποκαλυπτικά τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας-ΕΦΚΑ

Εξάλλου, τα εντελώς πρόσφατα «Μηνιαία στοιχεία απασχόλησης μισθωτών ασφαλισμένων ιδιωτικού δικαίου e-ΕΦΚΑ» για τον Ιούνιο 2025 συνεχίζουν να είναι άκρως ανησυχητικά για το μέλλον των μισθών, των εργατικών εισοδημάτων, αλλά και των συντάξεων, στη χώρα μας. Γιατί, όπως έχουμε αναφέρει πολλάκις, το Ασφαλιστικό είναι συνάρτηση του Εργασιακού και η αγορά εργασίας (που κυριαρχείται τα τελευταία χρόνια από μεγάλη ανεργία, τους απαράδεκτα χαμηλούς μισθούς, τις ελαστικές μορφές απασχόλησης, καθώς επίσης και από τη «μαύρη», την υποδηλωμένη και την άτυπη απασχόληση) επηρεάζει δραστικά τις εισφορές στα Ταμεία και το μέλλον των συντάξεων.

Τα ευρήματα από την πρόσφατη Έκθεση του Υπουργείου Εργασίας-ΕΦΚΑ, που δημοσιεύθηκε στις 13-1-2026 για τον Ιούνιο του 2025, όπως προκύπτουν από το λογιστικό φύλλο Ε2 του επισυναπτόμενου στην ανακοίνωση αρχείου, έχουν ως εξής:

α)Οι ασφαλισμένοι με πλήρη απασχόληση ανήλθαν σε 2.404.874 και έλαβαν μέσο ημερομίσθιο 58,89 € και μέσο μηνιαίο μεικτό μισθό 1.345,40 € (καθαρά 1.076,48 €),

β)Οι ασφαλισμένοι με μερική απασχόληση ανήλθαν σε 687.805 και έλαβαν μέσο ημερομίσθιο 35,04 € και μέσο μηνιαίο μεικτό μισθό 569,84 € (καθαρά 455,87 €),

γ)Το σύνολο των ασφαλισμένων ήταν 3.087.869, με μέσο ημερομίσθιο 54,89 € και μέσο μηνιαίο μεικτό μισθό 1.183,34 € (καθαρά 946,67 €).

δ)Η πλειονότητα των ασφαλισμένων είναι άντρες (1.545.657) έναντι των γυναικών (1.405.969), όπως προκύπτει από τον Πίνακα 0.2 στη σελίδα 14.

ε) 86.474 ασφαλισμένοι είναι κάτω των 19 ετών, ενώ 37 είναι κάτω των 14 ετών.

στ) 44.087 ασφαλισμένοι είναι ηλικίας 65-69 ενώ 9.170 έχουν ηλικία από 70 ετών και πάνω.

Υπ’ αυτές τις συνθήκες εργασιακής απορρύθμισης, ασφαλώς, δεν μπορεί να γίνει λόγος για ελεύθερο χρόνο και κοινωνική, συνδικαλιστική και πολιτιστική δράση των Ελλήνων.

Έτσι θα συνεχίζεται η καταστροφή τής εγχώριας εργατικής δύναμης.

Συνεπώς, όσοι αρμόδιοι διατείνονται ότι ο μέσος μισθός στον ιδιωτικό τομέα ανέρχεται σε 1.363 €, ας γνωρίζουν ότι αυτή είναι η «μισή αλήθεια» αφού, όπως αποδείξαμε παραπάνω, η πραγματική αύξηση σύμφωνα με το Π/Σ «Εργάνη» ανήλθε κατά μέσο όρο μόνο σε 1,53%!

Είναι επομένως σαφές ότι, πλην του υψηλού πληθωρισμού, με τόσο υψηλά ποσοστά μερικής και εκ περιτροπής εργασίας και ταυτόχρονα με μισθούς από τους χαμηλότερους στην ΟΝΕ, δεν μπορούμε να μιλούμε για βελτίωση της οικονομικής θέσης των μισθωτών τού ιδιωτικού τομέα και για ανάπτυξη του κοινωνικού συνόλου, αλλά για βίαιη φτωχοποίηση των εργατοϋπαλλήλων, που αποτελεί σχέδιο βίαιης αναδιανομής τού πλούτου σε βάρος τής Εργατικής Τάξης.

ΙV. Ανέφικτος ο στόχος για μέσο καθαρό μισθό στον ιδιωτικό τομέα 1.500 € το 2027!

Μετά τη συνεχιζόμενη κατάρρευση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα και το 2024 αλλά και το 2025, παρά τα αντιθέτως εξαγγελλόμενα, η κυβέρνηση πρέπει να ενισχύσει την πλήρη και ασφαλισμένη εργασία και να αφήνει μεγαλύτερο έδαφος σε αξιοπρεπείς και αξιοβίωτους μισθούς, πολύ περισσότερο που στη χώρα μας τα ποσοστά ανεργίας είναι μεγάλα και ο πληθωρισμός από τους υψηλότερους στην Ευρώπη, με αρνητικό ρεκόρ στον πληθωρισμό τροφίμων ή «απληστίας»!

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 2024 και τον πίνακα που παρατίθεται, η Ελλάδα βρίσκεται στην προτελευταία θέση αγοραστικής δύναμης ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ και πιο συγκεκριμένα βρίσκεται στο 70% του μέσου όρου της ΕΕ, ενώ τελευταία είναι η Βουλγαρία (βλ. άρθρο «Αγοραστική δύναμη: Πόσο μακριά είναι η Ελλάδα από τον μέσο όρο της ευρωζώνης», στην εφημερίδα «Τα Νέα» της 4-10-2025).

Αρχικά όμως η κυβέρνηση πρέπει να ξεπαγώσει, και μάλιστα αναδρομικά για τα έτη 2012-2023, τις τριετίες και να επαναφέρει τα οικογενειακά επιδόματα που έχουν παγώσει από 15-2-2012, αποσυνδέοντάς τα από την ανεργία ή άλλο οικονομετρικό στοιχείο.

Η κατάσταση των μισθών στον ελληνικό ιδιωτικό τομέα έχει αντίκτυπο και στο μείζον ζήτημα του δημογραφικού! Είναι αυτονόητο ότι όσοι μεν από τους εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση και καθαρό μέσο μηνιαίο μισθό 946,67 €, έχουν δημιουργήσει οικογένειες, αυτές ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας, ενώ όσοι δεν είναι έγγαμοι, δυστυχώς απογοητεύονται και δεν το τολμούν!

Εξάλλου, υπ’ αυτές τις συνθήκες εργασιακής απορρύθμισης, δεν μπορεί να γίνει λόγος για ελεύθερο χρόνο και κοινωνική, συνδικαλιστική και πολιτιστική δράση των Ελλήνων.

Έτσι θα συνεχίζεται η καταστροφή της εγχώριας εργατικής δύναμης. Οι «εργαζόμενοι-πένητες» («working poor») αλλά και οι άνεργοι είναι εδώ, είναι δίπλα μας! Και οι προσοντούχοι νέοι μας μεταναστεύουν ακόμη στο εξωτερικό, παρά τις εξαγγελίες ότι «έχουμε βγει από τα Μνημόνια»!!

Η ΕΝΥΠΕΚΚ καλεί την κυβέρνηση να ενισχύσει άμεσα την πλήρη και ασφαλισμένη εργασία αφήνοντας μεγαλύτερο έδαφος σε αξιοπρεπείς και αξιοβίωτους μισθούς αφού όλα τα παραπάνω στοιχεία καταρρίπτουν το αφήγημά της περί ανάπτυξης και αύξησης των μισθών στην Ελλάδα.

