Super League: Η ισοπαλία στο ντέρμπι της Τούμπας κράτησε 1η την ΑΕΚ, στο -2 ο Ολυμπιακός, στραβοπάτημα ο ΠΑΟ – Όλα ανοιχτά στη μάχη του τίτλου

Η 21η αγωνιστική της Σούπερ Λίγκας κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον στη μάχη του τίτλου, με το ντέρμπι της Τούμπας να μην αναδεικνύει νικητή. Η ΑΕΚ διατήρησε την κορυφή, ο ΠΑΟΚ παρέμεινε κοντά με ματς λιγότερο, ενώ ο Ολυμπιακός —που είχε αγωνιστεί μία ημέρα νωρίτερα— παρακολουθεί σε απόσταση αναπνοής.

ΠΑΟΚ και ΑΕΚ έμειναν στο 0-0 στην Τούμπα, αποτέλεσμα που κράτησε την «Ένωση» στην πρώτη θέση με 49 βαθμούς. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο -2 από την κορυφή, έχοντας ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του για την αγωνιστική από το Σάββατο, ενώ ο ΠΑΟΚ είναι τρίτος με 46 βαθμούς και ένα παιχνίδι λιγότερο (αυτό με την Κηφισιά).

Πέντε αγωνιστικές πριν από το φινάλε της κανονικής περιόδου, η υπόθεση τίτλος παραμένει ανοιχτή, με τις αποστάσεις στην κορυφή να είναι μικρές. Την ίδια ώρα, ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να επιστρέψει στις νίκες, μένοντας στο 1-1 με την ΑΕΛ στη Λεωφόρο και παραμένοντας έξι βαθμούς πίσω από τον τέταρτο Λεβαδειακό.

«Ραντεβού» για τον τίτλο στα playoffs ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

Σε ένα παιχνίδι που τα είχε όλα εκτός από γκολ, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ πήραν από έναν βαθμό, στο ντέρμπι «Δικεφάλων» της 21ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Αποτέλεσμα που κρατάει ανοιχτά όλα τα σενάρια στη μάχη του τίτλου. Η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου θα έχει να λέει για το χαμένο πέναλτι του Γιακουμάκη στο 12’ – πέναλτι που απέκρουσε ο Θωμάς Στρακόσια. Εκείνη του Μάρκο Νίκολιτς θα έχει να λέει για τα δύο δοκάρια – ένα με τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά (40’) κι ένα με τον Λούκα Γιόβιτς (90’+4’). Εν τέλει, οι δυο ομάδες θα τα πουν ξανά στα Play Off κι ενώ νωρίτερα υπάρχουν για αμφότερες ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.

Με τέτοια εικόνα ο Παναθηναϊκός δεν πάει τετράδα, 1-1 με την ΑΕΛ

Με εμφάνιση υπό του μετρίου στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, ο Παναθηναϊκός έμεινε στο 1-1 με την ΑΕΛ στο «Απόστολος Νικολαΐδης» στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Super League κι έχασε άλλους δύο βαθμούς στην προσπάθειά του να προλάβει το… τρένο της πρώτης τετράδας των play off, όπου ο Λεβαδειακός παρέμεινε στο +6 απ’ τους «πράσινους». Ο Τούπτα στο 46’ άνοιξε το σκορ για τους «βυσσινί», ενώ στο 67’ ισοφάρισε ο Μπακασέτας για τον Παναθηναϊκό που δεν μπόρεσε να βρει άλλο γκολ ως το φινάλε.

Ο Ολυμπιακός «πέταξε» στη Λειβαδιά δύο βαθμούς στη «μάχη» του τίτλου

Παρά το γεγονός πως αγωνίστηκε για κάτι παραπάνω από ένα ημίχρονο με αριθμητικό πλεονέκτημα, ο Ολυμπιακός έμεινε στο 0-0 με τον Λεβαδειακό στο «Λάμπρος Κατσώνης», στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, χάνοντας πολύτιμο έδαφος στη μάχη του τίτλου. Η αποβολή του Άλεν Όζμπολτ στο 42’ ήρθε με δύο κίτρινες κάρτες μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Παρ’ όλ’ αυτά η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου αμύνθηκε αποτελεσματικά, είχε και την τύχη με το μέρος της στη φάση του 74ου λεπτού – δοκάρι με τον Αντρέ Λουίς – και πήρε έναν πολύτιμο βαθμό στην προσπάθεια να τερματίσει τέταρτη, λίγες ημέρες μετά τον αποκλεισμό στα ημιτελικά του Κυπέλλου.

Η Κηφισιά «έσωσε» το βαθμό, αλλά «έμπλεξε» για τα καλά μετά το 2-2 με τον ΟΦΗ

Έπειτα από ένα συναρπαστικό παιχνίδι στο Δημοτικό Γήπεδο Νεάπολης, Κηφισιά και ΟΦΗ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 2-2 για την 21η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League, με τις δυο ομάδες να νιώθουν παραπονεμένες που «πέταξαν» δυο βαθμούς. Οι Κρητικοί επειδή προηγήθηκαν πολύ γρήγορα με δύο τέρματα διαφορά, χάρη στα γκολ των Θανάση Ανδρούτσου (4’) και Ταξιάρχη Φούντα (8’), αλλά δεν άντεξαν. Ο σύλλογος των Βορείων Προαστίων επειδή κατάφερε να ισοφαρίσει σχετικά γρήγορα με τους Λαζάρ Αμανί (19’) και Δημήτρη Θεοδωρίδη (74’) αλλά δεν εκμεταλλεύτηκε άλλη από τις ευκαιρίες που δημιούργησε.

Ο Αθανασιάδης κράτησε «όρθιο» τον Άρη στο Βόλο

Όπως και πριν μερικές ημέρες, έτσι και το Σάββατο (14/2) στο Πανθεσσαλικό, ο Γιώργος Αθανασιάδης ήταν αυτός που χάρισε στον Άρη το βαθμό της ισοπαλίας. Το 0-0 με τον ΠΑΟΚ διαδέχθηκε το 1-1 με τον Βόλο, σε αναμέτρηση για την 21η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Ο Γιάννης Κάργας (25’) με αυτογκόλ έβαλε μπροστά στο σκορ την ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ σε ένα μετριότατο πρώτο μέρος, αλλά το δεύτερο ήταν εντελώς διαφορετικό. Με πέναλτι ο Χουάνπι (53’) ισοφάρισε για την ομάδα του Κώστα Μπράτσου – στην επανεμφάνισή του στον πάγκο του Βόλου – ενώ πέντε λεπτά μετά αποβλήθηκε με δύο κίτρινες κάρτες ο Μάρτιν Χόνγκλα. Το δοκάρι στην προσπάθεια του Λάζαρου Λάμπρου (83’) κι οι επεμβάσεις του Αθανασιάδη στις καθυστερήσεις, κράτησαν το σκορ στα επίπεδα του 1-1.

«Καθάρισε» στο β’ μέρος ο Παναιτωλικός

Εκμεταλλευόμενος πλήρως τις ευκαιρίες που του παρουσιάστηκαν στο δεύτερο μέρος, ο Παναιτωλικός επικράτησε με 3-1 του Αστέρα Τρίπολης στο Αγρίνιο, σε αναμέτρηση για την 21η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Στο υπέροχο γκολ του Αλεξάνδρου Ματσάν (19’), οι φιλοξενούμενοι είχαν «απάντηση» με το εύστοχο πέναλτι του Χουλιάν Μπαρτόλο (44’), σε ένα μοιρασμένο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο, όμως, η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου ήταν πολύ αποτελεσματική, φτάνοντας στο δεύτερο σερί «τρίποντο» με τα γκολ των Γιουσούφ Μπάτζι (64’) και Κόστα Άλεξιτς (81’).

Τα αποτελέσματα της 21ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League και η βαθμολογία:

Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης 3-1

Λεβαδειακός – Ολυμπιακός 0-0

Βόλος – Άρης 1-1

Κηφισιά – ΟΦΗ 2-2

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 0-0

Παναθηναϊκός – ΑΕΛ 1-1

Ατρόμητος – Πανσερραϊκός 16/2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 21 αγώνες)

ΑΕΚ 49 Ολυμπιακός 47 ΠΑΟΚ 46 -20αγ. Λεβαδειακός 39 Παναθηναϊκός 33 -20αγ. Άρης 27 Βόλος 26 ΟΦΗ 25 -20αγ. Παναιτωλικός 21 Ατρόμητος 20 -20αγ. Κηφισιά 20 -20αγ. ΑΕΛ 20 Αστέρας Τρίπολης 16 Πανσερραϊκός 8 -20αγ.

