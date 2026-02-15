search
15.02.2026 13:23

«Βιολάντα»: «Γνώριζαν την επικινδυνότητα 8 μήνες πριν», τι αποκαλύπτει γραπτή προσφορά τεχνικού – Καταγγελίες για «οικονομικά παζάρια» στην ασφάλεια

biolanta new

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο βιομηχανίας μπισκότων «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, κατά την οποία έχασαν ακαριαία τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες.

Μετά το αποκαλυπτικό πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) και την αναβάθμιση του κατηγορητήριου από πλημμέλημα σε κακούργημα, που οδήγησε στην εκ νέου σύλληψη του ιδιοκτήτη, ο δικηγόρος οικογενειών των θυμάτων κατήγγειλε πως τα προβλήματα στις εγκαταστάσεις ήταν εν γνώση της εργοδοσίας.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στην ΕΡΤ ο κ. Χρήστος Πατούνας, ο πραγματογνώμονας που διορίστηκε από την Εισαγγελία κατέθεσε στη δικογραφία γραπτή οικονομική προσφορά τεχνικού, η οποία χρονολογείται οκτώ μήνες πριν από το δυστύχημα.

Στο έγγραφο αυτό περιγραφόταν αναλυτικά η ανάγκη αντικατάστασης σωλήνων και οι απαραίτητες παρεμβάσεις ασφαλείας.

Ωστόσο, οι εργασίες δεν εκτελέστηκαν ποτέ, καθώς οι δύο πλευρές δεν τα βρήκαν οικονομικά, γεγονός που αποδεικνύει, κατά τον δικηγόρο, ότι ο ιδιοκτήτης είχε πλήρη αντίληψη του κινδύνου.

Έλεγχος στις δημόσιες υπηρεσίες και τις άδειες

Ο κ. Πατούνας έθεσε στο στόχαστρο και τις κρατικές αρχές, ζητώντας να διερευνηθεί αν οι αρμόδιες υπηρεσίες έπραξαν σωστά το καθήκον τους.

Ήδη η Εισαγγελία έχει προχωρήσει στην κατάσχεση των φακέλων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης, την Πυροσβεστική και την Πολεοδομία.

Ο δικηγόρος επισήμανε πως για έργα, όπως η εγκατάσταση ταμιευτήρων προπανίου και σωληνώσεων, απαιτούνται αυστηρές μηχανολογικές μελέτες και μελέτες πυρασφάλειας, οι οποίες πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνες δηλώσεις καλής εκτέλεσης. Η έρευνα θα δείξει αν υπήρξαν παραλείψεις στην αδειοδότηση ή αν οι εγκαταστάσεις λειτούργησαν χωρίς τις νόμιμες προδιαγραφές.

Ποιος έδωσε εντολές για τις τεχνικές παρεμβάσεις;

Ο κ. Πατούνας επέρριψε ευθύνες και στο Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης, τονίζοντας ότι σε μια ανώνυμη εταιρεία, ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι ο κατά νόμο υπεύθυνος που λαμβάνει τις τελικές αποφάσεις και εξουσιοδοτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η πλευρά της κατηγορίας αναμένει τα ευρήματα από τους κατασχεθέντες φακέλους για να διαπιστωθεί ποιος υπέγραψε τις μελέτες και ποιος έδωσε τις εντολές για τις τεχνικές παρεμβάσεις – συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για εμπλοκή ανειδίκευτων τεχνιτών στις κρίσιμες σωληνώσεις.

Ίση με 185 κιλά TNT η ισχύς της έκρηξης στο εργοστάσιο

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, η έρευνα της Πυροσβεστικής αποκάλυψε πως ένας διαβρωμένος σωλήνας στο υπόγειο, ο οποίος είχε τοποθετηθεί κατά παράβαση της νομοθεσίας απευθείας πάνω στο χώμα, υπέστη φθορές από τα λιπάσματα παρακείμενων αγρών.

Η διαρροή προπανίου που ακολούθησε μετέτρεψε το υπόγειο σε «βόμβα», η οποία πυροδοτήθηκε από έναν σπινθήρα στην αντλία νερού. Η ισχύς της έκρηξης ήταν τρομακτική, καθώς υπολογίζεται στα 185 κιλά ζελατινοδυναμίτιδας, με αποτέλεσμα τον ακαριαίο διαμελισμό των πέντε θυμάτων.

