Ακάθεκτος ο Alpha συνέχισε να μαζεύει το «χαρτί της τηλεθέασης» και το σαββατοκύριακο (14,15/2)

Ο γενικός δείκτης της Nielsen εμφάνισε έντονη πτώση. Με σχεδόν ίδια χαρακτηριστικά στις επιδόσεις τους εμφανίστηκαν Alpha και Mega, με χαρακτηριστικό το αρνητικό πρόσημο στις μεταβολές των μεριδίων τους από τη προηγούμενη ημέρα, πλην όμως διατηρήθηκαν στις θέσεις κατάταξης που είχαν και τις άλλες ημέρες.

Στα ιδιαίτερα του Σαββάτου, η δυναμική που ανέπτυξε το Open, κυρίως χάρη στην πρεμιέρα του σόου «Just the 2 of Us».

Η μεταβολή στις συνήθειες των τηλεθεατών ήταν στην διάρκεια του γουίκεντ έντονη και περισσότερο το Σάββατο. Η αθροιστική μερίδα των δέκα σταθμών εθνικής εμβέλειας διαμορφώθηκε στο 68,7% -όταν τις άλλες καθημερινές κυμαινόταν μεταξύ 74% και 76,4%-, ενώ εκείνη που άθροισαν οι άλλες επιλογές του τηλεοπτικού κοινού σταθμίστηκε στο 31,1% -έναντι 24% τις άλλες ημέρες.

Την Κυριακή δύο στοιχεία τραβούν την προσοχή: Το μονοψήφιο μερίδιο του Mega -το αμέσως προηγούμενο (9,7%) το είχε καταφέρει στις 18 Ιανουαρίου-, και το υψηλό για τα δεδομένα της ΕΡΤ1 (9,6%) λόγω του Τελικού «Sing for Greece» για την ανάδειξη του τραγουδιού με το οποίο θα εκπροσωπηθεί η Ελλάδα στη Eurovision, που θα πραγματοποιηθεί σε 85 ημέρες στη Βιέννη.

