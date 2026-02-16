search
ΔΕΥΤΕΡΑ 16.02.2026 19:42
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.02.2026 19:06

Στρατηγική συνεργασία της Απόλλων του Ομίλου Σαρακάκη με τη Ζευς Πρακτορειακή                            

16.02.2026 19:06
Apollon Logo NEW

Τις δυνάμεις τους ενώνουν δύο από τα πλέον ιστορικά και καταξιωμένα ασφαλιστικά πρακτορεία της χώρας, η Απόλλων ΑΕ, του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη και η Ζευς Πρακτορειακή ΙΚΕ, με παρουσία άνω των πενήντα ετών το καθένα, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή δυναμικής ανάπτυξης και καινοτομίας στον ασφαλιστικό κλάδο.

Η σύμπραξη αυτή θα έχει την έδρα της στα νότια προάστια της Αττικής και συγκεκριμένα στο Ελληνικό. Οι δύο εταιρείες επιδιώκουν να αξιοποιήσουν τη δυναμική της ευρύτερης αυτής περιοχής, η οποία εξελίσσεται σε επιχειρηματικό και κοινωνικό κόμβο χάρη στο μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη.

Η συνεργασία της Απόλλων ΑΕ, του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη και της Ζευς Πρακτορειακή ΙΚΕ,  δεν αποτελεί απλώς μια επιχειρηματική σύμπραξη, αλλά μια στρατηγική πρωτοβουλία με ξεκάθαρο όραμα: Τη δημιουργία ενός ισχυρότερου, πιο ευέλικτου και τεχνολογικά εξελιγμένου σχήματος, που θα ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις σύγχρονες ανάγκες των ιδιωτών, των επιχειρήσεων και των συνεργατών τους.

Με την επένδυση στο Ελληνικό, οι δύο εταιρείες στοχεύουν στο να συμβάλουν ενεργά στην ανάπτυξη της περιοχής και στη δημιουργία ενός δικτύου συνεργατών που θα προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες με γνώμονα την ασφάλεια και την ευημερία των ανθρώπων.

«Η συνεργασία μας με τη ΖΕΥΣ Πρακτορειακή ΙΚΕ και τον κ. Γεώργιο Χατζηγεωργάκη  βασίζεται σε κοινές αξίες και όραμα. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να προσφέρουμε υψηλού επιπέδου ασφαλιστικές υπηρεσίες και να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό δίκτυο που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας. Το Ελληνικό είναι μόνο η αρχή μιας στρατηγικής που στοχεύει στη βιώσιμη ανάπτυξη και την καινοτομία», δήλωσε σχετικά η Σοφία Σικοτάκη, Γενική Διευθύντρια της Απόλλων ΑΕ.

«Είμαι πεπεισμένος ότι η σύμπραξη αυτή,  έρχεται ως φυσική εξέλιξη της πορείας των Πρακτορείων μας, και θα διασφαλίσει τη βιωσιμότητα, την ανάπτυξη, και την περαιτέρω διεύρυνση της ασφαλιστικής δραστηριότητας ενώ παράλληλα δημιουργεί  μία νέα δυναμική και υπόσχεται μεγαλύτερες προκλήσεις για την επόμενη ημέρα. Η επιλογή της Απόλλων ΑΕ αποτελεί μεγάλη τιμή  για εμάς και νιώθω υπερήφανος για αυτό. Με αμοιβαίο σεβασμό στην ιστορία μας και με προσήλωση στο μέλλον, ενώνουμε δυνάμεις ώστε να προσφέρουμε ακόμη πιο ολοκληρωμένες, αξιόπιστες και καινοτόμες ασφαλιστικές λύσεις στους πελάτες μας και στους Συνεργάτες του δικτύου μας», ανέφερε από την πλευρά του ο Γεώργιος Χατζηγιωργάκης, Γενικός Διευθυντής ΖΕΥΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΗ ΙΚΕ.

Διαβάστε επίσης:

Η HELLENiQ ENERGY και η Chevron υπογράφουν Συμβάσεις με το Ελληνικό Δημόσιο για την παραχώρηση δικαιωμάτων Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων σε τέσσερις θαλάσσιες περιοχές

Αυξημένο ευρωπαϊκό ενδιαφέρον για την ελληνική αμυντική βιομηχανία και κρίσιμους τεχνολογικούς τομείς

Uber: Εισέρχεται στην ελληνική αγορά παραδόσεων με επέκταση σε επτά ευρωπαϊκές χώρες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mitsotakis synedrio 99- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Live η ομιλία του στη γραμματεία οργανωτικού της ΝΔ

metanastes-spain
ΚΟΣΜΟΣ

«Καμπανάκι» από ΜΚΟ για την αναθεώρηση της μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ: «Μπορεί να οδηγήσει σε επιδρομές τύπου ICE»

eleni-glykatzi-arveler
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε σε ηλικία 99 ετών η Ελένη Γλύκατζη -Αρβελέρ

xatzidakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Οργή Χατζηδάκη για δημοσιεύματα που τον εμπλέκουν στα Αρχεία Επστάιν

Citroën Formula E Team – JEDDAH_Race_1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Citroën Racing εξασφαλίζει πολύτιμους βαθμούς στον διπλό νυχτερινό αγώνα στην Τζέντα (photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis_panagopoulos_GSEE_new
ΕΛΛΑΔΑ

Επανεξελέγη και... άνετα σύνεδρος για την ΓΣΕΕ ο Παναγόπουλος - Πρώτη δύναμη η ΔΑΣ

Papanotas-Sirigos-Xristidou
LIFESTYLE

Σκληρή απάντηση Χρηστίδου - Συρίγου σε Παπανώτα: «Πώς μας αφαιρείται το δικαίωμα του σχολίου επειδή θεωρείς εσύ ότι έχουμε αποτύχει στα προσωπικά»

karavatou_antenna_siginisi
LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου: «Είπα όχι σε σχέσεις, παρόλο που ήθελα – Σκέφτομαι αν κάνω κακό στα παιδιά μου»

akis-petretzikis-new
LIFESTYLE

Beef ανάμεσα σε Πετρετζίκη και γνωστό Ιταλό σεφ - Ανελέητο κράξιμο για συνταγή (Video)

javed-aslam
ΕΛΛΑΔΑ

Ανακαλείται το άσυλο του προέδρου της Πακιστανικής Κοινότητας στην Ελλάδα, Τζαβέντ Ασλάμ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 16.02.2026 19:42
mitsotakis synedrio 99- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Live η ομιλία του στη γραμματεία οργανωτικού της ΝΔ

metanastes-spain
ΚΟΣΜΟΣ

«Καμπανάκι» από ΜΚΟ για την αναθεώρηση της μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ: «Μπορεί να οδηγήσει σε επιδρομές τύπου ICE»

eleni-glykatzi-arveler
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε σε ηλικία 99 ετών η Ελένη Γλύκατζη -Αρβελέρ

1 / 3