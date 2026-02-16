Η Stellantis επαναφέρει τα πετρελαιοκίνητα μοντέλα της στην Ευρώπη, λόγω της μείωσης των πωλήσεων των ηλεκτρικών οχημάτων

Η Stellantis, αναβιώνει τις εκδόσεις ντίζελ τουλάχιστον επτά μοντέλων αυτοκινήτων και επιβατικών βαν σε όλη την Ευρώπη, καθώς αποσύρεται από τα ηλεκτρικά οχήματα, σύμφωνα με μία έρευνα του Reuters. H Νο. 4 αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο ξεκίνησε στα τέλη του 2025 να επαναφέρει τις εκδόσεις ντίζελ στην Ευρώπη για διάφορα μοντέλα επιβατικά και van, όπως το Peugeot 308 και το premium DS No. 4 hatchback.

Οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων έχουν μείνει πίσω από τις αρχικές προσδοκίες και η μετατόπιση στα ντίζελ έρχεται καθώς η Ευρώπη μείωσε τους στόχους για τις εκπομπές ρύπων οπότε επιτρέπει στους κινητήρες εσωτερικής καύσης να παραμείνουν σε λειτουργία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η κύρια αγορά της Stellantis, αποσύρονται επίσης από τα ηλεκτρικά οχήματα υπό τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, η κυβέρνηση του οποίου την περασμένη εβδομάδα ακύρωσε ένα επιστημονικό εύρημα: Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία, καταργώντας τα πρότυπα εκπομπών καυσαερίων αυτοκινήτων και φορτηγών.

«Αποφασίσαμε να διατηρήσουμε τους κινητήρες ντίζελ στο χαρτοφυλάκιο προϊόντων μας και -σε ορισμένες περιπτώσεις- να αυξήσουμε την προσφορά κινητήρων μας», ανέφερε η εταιρεία στο Reuters. «Στη Stellantis θέλουμε να δημιουργήσουμε ανάπτυξη, γι’ αυτό και επικεντρωνόμαστε στη ζήτηση των πελατών», πρόσθεσε.

Μόλις το 2015, τα πετρελαιοκίνητα οχήματα αποτελούσαν τουλάχιστον το 50% των πωλήσεων καινούργιων αυτοκινήτων στην Ευρώπη, αλλά παρουσιάζουν μείωση από το σκάνδαλο «Dieselgate» εκείνο το έτος, όταν διαπιστώθηκε ότι ορισμένες από τις μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες στον κόσμο είχαν χειραγωγήσει τις δοκιμές εκπομπών.

Σύμφωνα με στοιχεία της ευρωπαϊκής ομάδας λόμπι αυτοκινήτων ACEA, τα πετρελαιοκίνητα οχήματα αποτελούσαν μόλις το 7,7% των πωλήσεων νέων αυτοκινήτων σε ολόκληρη την ήπειρο το 2025, ενώ τα πλήρως ηλεκτρικά αυτοκίνητα αντιπροσώπευαν το 19,5%.

Πολλές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν εγκαταλείψει εντελώς τα ντίζελ, ενώ η Stellantis προσφέρει ελάχιστα ντιζελοκίνητα μοντέλα σε σύγκριση με δεκάδες μοντέλα μόλις πριν από πέντε χρόνια.

Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές αυτοκίνητων αδυνατούν να ανταγωνιστούν ανερχόμενους Κινέζους που ειδικεύονται στα ηλεκτρικά οχήματα. Τα ντίζελ έχουν, επίσης, πολύ χαμηλότερη τιμή από τα πλήρως ηλεκτρικά μοντέλα, δίνοντάς τους ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε μία εποχή που οι αυτοκινητοβιομηχανίες δυσκολεύονται.

Η Stellantis ανακοίνωσε πρόσφατα απώλειες ύψους 22,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, καθώς περιορίζει τις φιλοδοξίες της για ηλεκτρικά οχήματα, στέλνοντας τις μετοχές της στο χαμηλότερο επίπεδο από τη δημιουργία του ομίλου το 2021 μέσω της συγχώνευσης της Fiat Chrysler και της PSA.

Η εταιρεία είχε δηλώσει προηγουμένως ότι τα πλήρως ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα πρέπει να αποτελούν το 100% των ευρωπαϊκών πωλήσεών της και το 50% των πωλήσεων στις ΗΠΑ έως το 2030, αλλά η ζήτηση και στις δύο αγορές δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες.

Στην Ευρώπη -όπου οι πωλήσεις της Stellantis μειώθηκαν κατά 3,9% το 2025 και 7,3% το 2024- επιστρέφουν οι εκδόσεις ντίζελ των Opel Astra, Opel Combo van, του επταθέσιου SUV Peugeot, του επιβατικού βαν Citroen Berlingo και άλλων μοντέλων, σύμφωνα με το Reuters.

Επίσης, θα συνεχίσει να παράγει μοντέλα με κινητήρα ντίζελ όπως το premium DS7 SUV, τα SUV Alfa Romeo Tonale και Alfa Romeo Stelvio, καθώς και το sedan Alfa Romeo Giulia, «ανταποκρινόμενη στη διαρκή ζήτηση των πελατών», σύμφωνα με την εταιρεία.

Διαβάστε επίσης:

Πούλησαν ένα υπέροχο restomod της Porsche 993 για 800.000€ και «μπήκαν μέσα» 150.000€

Το φορτηγό της Tesla φορτίζει 10 φορές πιο γρήγορα από τον μέσο όρο των συμβατικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Η μάρκα με τη μεγαλύτερη γκάμα van στην Ελλάδα – Έχει 75 χρόνια ιστορίας