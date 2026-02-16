search
Καρυστιανού για εκταφές: «Η εισαγγελέας να ορίσει ιατροδικαστές για τις εξετάσεις»

16.02.2026 21:10
maria-karystianou

Η Μαρία Καρυστιανού και ο πρώην σύζυγος της Αντώνης Ψαρόπουλος έστειλαν εξώδικο στην Εισαγγελέα Λάρισας με αίτημα να οριστεί ιατροδικαστής, που θα διενεργήσει τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό της κόρης τους, Μάρθης.

«Αναμένουμε επιτέλους η Εισαγγελέας Λάρισας να κάνει το καθήκον της και να ορίσει τους κατάλληλους Ιατροδικαστές για ΟΛΕΣ τις εξετάσεις που πρέπει να γίνουν στη σορό του παιδιού μας. Όσο και αν φοβούνται η αλήθεια θα βγει στο ΦΩΣ», αναφέρει χαρακτηριστικά η Μαρία Καρυστιανού.

Υπενθυμίζεται ότι η Εισαγγελέας έδωσε εντολή μέχρι το τέλος της εβδομάδας να ολοκληρωθούν οι εκταφές των σορών των 9 θυμάτων, που αιτήθηκαν την εκταφή τους οι συγγενείς τους. 

Ανατρέχοντας στην υπόθεση η Μαρία Καρυστιανού σημειώνει «Τοξικολογικές εξετάσεις στα παιδιά μας ΔΕΝ έγιναν! Παρόλο που αυτό απαιτούν ρητά όλα τα διεθνή πρωτόκολλα. Που η σύγκρουση ηλεκτρικών αμαξοστοιχιών δεν δικαιολογεί τη δημιουργία της τεράστιας πυρόσφαιρας. Που ο χώρος ανέδιδε έντονη οσμή καυσίμων. Που εντοπίστηκαν θύματα με χημικά εγκαύματα».

«Οι Ιατροδικαστές από την Αθήνα, που εστάλησαν εσπευσμένα στην Λάρισα με εντολή του Υπουργείου Δικαιοσύνης, επί θητείας Κωνσταντίνου Τσιάρα, αλλά και η Ιατροδικαστής Λάρισας, κ. Λεονταρή μαζί με τους λοιπούς συναδέλφους της φρόντισαν να μην γίνει ούτε αυτοψία, ούτε τοξικολογικές.  Ο Εφέτης Ανακριτής που ορίστηκε μετά από παρέμβαση του Πρωθυπουργού όχι μόνο δεν αναζήτησε καμία ευθύνη ούτε  για  το ότι οι Ιατροδικαστές δεν έκαναν τοξικολογικές, ούτε  για  το ότι δεν έκαναν αυτοψία στον χώρο του δυστυχήματος, αλλά και διέταξε την καταστροφή του βιολογικού υλικού μέσα σε 40 μέρες και βέβαια απέρριψε τα αιτήματα εκταφών», συμπληρώνει. 

«Υπό το βάρος της κοινωνικής κατακραυγής  από την πολυήμερη απεργία του Πάνου Ρούτσι τον Οκτώβριο του 2025, διατάσσεται η εκταφή των παιδιών μας με καθυστέρηση 2,5 ετών! 

Τον Νοέμβριο του 2025 και μετά από εκτενή  δική μας έρευνα καταθέτουμε πολυσέλιδο Υπόμνημα στην Εισαγγελέα Λάρισας, κα. Παπαϊωάννου  για όλες  τις ενδεδειγμένες  εξετάσεις και για τα εργαστήρια στο εξωτερικό, όπου μπορούν να πραγματοποιηθούν. 

Και παρά το ότι έχουμε μεριμνήσει, και έχουμε κάνει όλη την έρευνα και τη δουλειά που η Εισαγγελική Αρχή έπρεπε από μόνη της να έχει κάνει,  μας αγνοεί επιδεικτικά και αφήνει τον χρόνο να κυλάει αδικαιολόγητα. Τον Δεκέμβριο του 2025 η Ιατροδικαστική Θεσσαλονίκης της απαντά ότι όντως ΔΕΝ έχει τη δυνατότητα να ενεργήσει όλες τις απαιτούμενες εξετάσεις στη σωρό του παιδιού μας.Και παρά ταύτα και πάλι σιωπή, αδράνεια, αδιαφορία, καμία ενέργεια για να γίνει η εκταφή σωστά, με ανάθεση σε κατάλληλα και διαπιστευμένα εργαστήρια σε άλλες χώρες», συνεχίζει. 

Η Μαρία Καρυστιανού επισημαίνει ότι «λόγω αυτής της επί 5 μήνες προκλητικής αδράνειας της Εισαγγελίας Λάρισας, την Παρασκευή  13.02.2026 εγώ και ο πατέρας της Μάρθης και αναγκαστήκαμε  να της επιδώσουμε την Παρασκευή εξώδικο». 

