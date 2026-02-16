search
ΔΕΥΤΕΡΑ 16.02.2026 14:35
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

16.02.2026 12:59

Μαρινάκης για τις φωτογραφίες της Καισαριανής: «Δρομολογήθηκαν οι διαδικασίες από το ΥΠΠΟ ώστε να αποκτηθούν εφόσον είναι γνήσιες»

Για τις φωτογραφίες που φέρεται να αποτυπώνουν την εκτέλεση των 200 Ελλήνων κομμουνιστών αντιστασιακών στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, την 1η Μαΐου 1944, και που ήρθαν στη δημοσιότητα μέσω eBay προκαλώντας έντονη συγκίνηση, τοποθετήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

O κ. Μαρινάκης διαβάζοντας σχετική ενημέρωση του υπουργείου Πολιτισμού σημείωσε πως οι εικόνες,, εφόσον επιβεβαιωθεί η γνησιότητά τους, θα πρέπει να αποκτηθούν.

«Οι φωτογραφίες πρέπει να αποκτηθούν, εφόσον είναι γνήσιες. Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει δρομολογήσει τις διαδικασίες απόκτησής τους, υπό την προϋπόθεση ότι ο κάτοχος ή το eBay μπορούν να αποδείξουν τη γνησιότητά τους ή να αποδεχθούν έλεγχο από ειδικούς για την πιστοποίησή τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κακλαμάνης: Στη Διάσκεψη των Προέδρων παραπέμπει το θέμα των φωτογραφιών

Αν και φαίνεται ότι το ΥΠΠΟ ξεκίνησε τη διαδικασία απόκτησης των φωτογραφιών των 200 της Καισαριανής, σχετική πρωτοβουλία έδειξε πρόθυμος να αναλάβει, για λογαριασμός της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης, ανταποκρινόμενος και στα σχετικά αίτημα πολιτικών προσώπων και κομμάτων.

Ειδικότερα, σε σχέση με το αίτημα που δέχτηκε τόσο από τον Αλέξη Τσίπρα όσο και από τον Δημήτρη Κουτσούμπα, για τις φωτογραφίες με τους 200 της Καισαριανής, ενημέρωσε τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης.

Καταρχάς ξεκαθάρισε ότι αρμόδια είναι η Βουλή η οποία έχει προϋπολογισμό και όχι το Ίδρυμα της Βουλής που δεν έχει δικό του προϋπολογισμό. Ως εκ τούτου σημείωσε ότι ο πρώην πρωθυπουργός στην επιστολή Τσίπρα, με την οποία μιλά για το Ίδρυμα της Βουλής «έχει κάνει λάθος», σε αντίθεση με την επιστολή του ΚΚΕ που όπως είπε το αίτημα είναι σωστό καθώς μιλά για απόκτηση από την Βουλή. το ίδρυμα της Βουλής δεν έχει προϋπολογισμό, η βουλή έχει προϋπολογισμό

Από εκεί και πέρα σημείωσε ότι το Υπουργείο Πολιτισμού είναι αρμόδιο κανονικά, και η Βουλή «δεν έχει καμία» δουλειά. Ωστόσο τόνισε πως την Πέμπτη, στην Διάσκεψη των Προέδρων, θα ζητήσει εξουσιοδότηση ώστε, «να ελέγξουμε την γνησιότητα φωτογραφιών» – και πρόσθεσε ότι «υπάρχει νόμος διεθνής που απαγορεύει σε αυτή την πλατφόρμα να εμπορεύεται τεκμήρια πολέμου». «Αν δεν υπάρχει τέτοιο κώλυμα η Βουλή θα προσπαθήσει να τις πάρει» κατέληξε.

