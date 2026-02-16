Το «τερμάτισε» ο Παρασκευαΐδης: «Αν είναι να μείνει ακυβέρνητη η χώρα το ΠΑΣΟΚ πρέπει να συνεργαστεί ακόμη και με δικτατορικά καθεστώτα»

Για πολλοστή φορά ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στη Λέσβο Παναγιώτης Παρασκευαΐδης, ανοίγει θέμα στο ΠΑΣΟΚ με δήλωσή του, αυτή τη φορά μιλώντας για τις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες. Και εκεί που πάει η Χαριλάου Τρικούπη να κλείσει ένα θέμα, έρχεται ο εν λόγω βουλευτής και το… ξανανοίγει!

Μιλώντας το πρωί της Δευτέρας στην εκπομπή «Πρωινή Επισκόπηση» στο κανάλι της Βουλής υποστήριξε ότι το κόμμα θα πρέπει να συνεργαστεί «με τους πάντες, ακόμα και με δικτατορικά καθεστώτα» για να μην μείνει ακυβέρνητη η χώρα, υιοθετώντας πλήρως το αφήγημα περί «ακυβερνησίας» που προωθεί η Νέα Δημοκρατία καθώς και τη θέση του Άδωνι Γεωργιάδη για συνεργασία της Χαριλάου Τρικούπη με το κυβερνών κόμμα.

Παράλληλα, ο κ. Παρασκευαΐδης παραδέχθηκε ότι το ΠΑΣΟΚ αντιμετωπίζει εσωτερικά ζητήματα ωστόσο στοχεύει στην ενότητα, με «άνοιγμα» προς τα αριστερά, ενόψει εκλογών.

«Έχω πει ότι αν κινδυνεύει η Ελλάδα να συνεργαστούμε ακόμα και με το διάβολο. Δεν θα ρίξουμε το σκάφος στα βράχια. Δεν θα αποκλείσουμε κανένα. Χρειάζεται να παρθούν αποφάσεις να εξαντλήσουμε το κάθετι στον κεντροαριστερό χώρο», είπε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν πρέπει το ΠΑΣΟΚ να συνεργαστεί με την ΝΔ προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή ακυβερνησία, ο κ. Παρασκευαΐδης είπε: «Αν είναι να μείνει ακυβέρνητη η Ελλάδα πρέπει να συνεργαστούμε με όλους. Με τους πάντες. Ακόμα και με δικτατορικά καθεστώτα».

Διαβάστε επίσης:

Οργή Χατζηδάκη για δημοσιεύματα που τον εμπλέκουν στα Αρχεία Επστάιν

Η Ζωή επιμένει: «Κρύβονται Χρυσοχοΐδης και αρχηγός της ΕΛΑΣ»

Στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής το αίτημα για άρση ασυλίας του Δ. Μαρκόπουλου μετά από καταγγελία Κασσελάκη