Ρεκόρ παραγγελιών και ισχυρή κερδοφορία το 2025 για τη THEON International με βλέμμα στο 2026

Χρονιά καμπής αποτέλεσε το 2025 για την THEON International, καθώς η εταιρεία κατέγραψε μία από τις ισχυρότερες οικονομικές επιδόσεις στην 28χρονη πορεία της και εισέρχεται στο 2026 με ενισχυμένη στρατηγική θέση. Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα που δημοσιοποίησε η διοίκηση επιβεβαιώνουν ότι ο όμιλος βρίσκεται σε φάση επιτάχυνσης, με εντυπωσιακή αύξηση παραγγελιών και διψήφια ανάπτυξη στα βασικά οικονομικά μεγέθη.

Η πιο καθοριστική εξέλιξη αφορά τις νέες παραγγελίες του 2025, οι οποίες ανήλθαν σε 1,31 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 182% σε σύγκριση με το 2024. Κεντρικό ρόλο σε αυτή την άνοδο διαδραμάτισε η μεγαλύτερη μεμονωμένη παραγγελία που έχει δοθεί έως σήμερα στην ευρωπαϊκή αγορά φορητού εξοπλισμού νυχτερινής όρασης, μέσω του OCCAR, για λογαριασμό των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων.

Η εξέλιξη αυτή αποτυπώθηκε άμεσα στο ανεκτέλεστο υπόλοιπο, το οποίο μεταβλήθηκε τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά. Το soft backlog υπερδιπλασιάστηκε, φθάνοντας τα 1,41 δισ. ευρώ από 654 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, προσφέροντας για πρώτη φορά αυξημένη ορατότητα εσόδων πέραν του παραδοσιακού ορίζοντα των 18 μηνών, έως και το 2029.

Σε επίπεδο αποτελεσμάτων, τα έσοδα της χρήσης 2025 διαμορφώθηκαν στα 443,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 25,9% σε ετήσια βάση. Τα προσαρμοσμένα EBITDA ανήλθαν σε 120,1 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 28,7%, ενώ τα προσαρμοσμένα EBIT έφθασαν τα 116,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 27,9%. Το περιθώριο EBIT ενισχύθηκε στο 26,2% από 25,8% το 2024, επιβεβαιώνοντας τη λειτουργική μόχλευση και τη συγκρατημένη διαχείριση κόστους, παρά την ένταση των επενδύσεων.

Οι επενδυτικές δαπάνες αυξήθηκαν σημαντικά και διαμορφώθηκαν στα 18,6 εκατ. ευρώ, ενισχυμένες κατά 73,8%, αντανακλώντας την επιτάχυνση επενδύσεων σε παραγωγική δυναμικότητα και τεχνολογικές υποδομές. Παράλληλα, η καθαρή ταμειακή θέση ενισχύθηκε θεαματικά και έφθασε τα 126,9 εκατ. ευρώ, υπερτριπλάσια σε σχέση με το τέλος του 2024, αποτέλεσμα ισχυρών λειτουργικών ταμειακών ροών και της επιτυχούς αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 150 εκατ. ευρώ.

Σε στρατηγικό επίπεδο, το 2025 χαρακτηρίστηκε από κινήσεις που διευρύνουν το επιχειρηματικό αποτύπωμα της THEON πέρα από τη νυχτερινή όραση. Η συμμετοχή 9,8% στην Exosens και η εξαγορά της Kappa Optronics ενισχύουν την παρουσία της εταιρείας σε ITAR-free τεχνολογίες και platform-based συστήματα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης, τα ψηφιακά προϊόντα αναμένεται να αντιπροσωπεύουν το 20%–25% των εσόδων το 2026, με την Kappa να συνεισφέρει περίπου 40 εκατ. ευρώ.

Για τη χρήση 2026, η διοίκηση, υπό τον ιδρυτή και CEO Κρίστιαν Χατζημηνάς, παρέχει guidance για έσοδα μεταξύ 570 και 600 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν σε αύξηση περίπου 30%. Πάνω από το 20% της ανόδου αναμένεται να προέλθει από οργανική ανάπτυξη, ενώ το υπόλοιπο από την ενοποίηση της Kappa Optronics. Παράλληλα, προβλέπονται επενδύσεις ύψους 30 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της έναρξης κατασκευής νέας μονάδας στην Ελλάδα για platform-based προϊόντα.

Η εταιρεία επαναλαμβάνει τον μεσοπρόθεσμο στόχο για οργανική αύξηση εσόδων τουλάχιστον 15% ετησίως, με στόχο την επίτευξη κύκλου εργασιών 1 δισ. ευρώ πριν από το 2030 και τη μετάβαση σε ηγετική θέση στον ευρύτερο κλάδο των αμυντικών ηλεκτροπτικών συστημάτων.

Διαβάστε επίσης:

Η HELLENiQ ENERGY και η Chevron υπογράφουν Συμβάσεις με το Ελληνικό Δημόσιο για την παραχώρηση δικαιωμάτων Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων σε τέσσερις θαλάσσιες περιοχές

Αυξημένο ευρωπαϊκό ενδιαφέρον για την ελληνική αμυντική βιομηχανία και κρίσιμους τεχνολογικούς τομείς

Uber: Εισέρχεται στην ελληνική αγορά παραδόσεων με επέκταση σε επτά ευρωπαϊκές χώρες