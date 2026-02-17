Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Η Ελλάδα είναι απαραίτητος σύμμαχος των ΗΠΑ – Ενεργειακός κόμβος η Ανατολική Μεσόγειος»

«Η Ελλάδα είναι ένας απαραίτητος σύμμαχος για τις ΗΠΑ και μαζί είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιεσδήποτε προκλήσεις ως στρατηγικοί εταίροι», τόνισε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, μιλώντας στην εκδήλωση «Διάλογοι της Νισύρου – Bridging the East Med», στέλνοντας σαφές μήνυμα για τη γεωπολιτική και ενεργειακή σημασία της χώρας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η Αμερικανίδα πρέσβης υπογράμμισε ότι εργάζεται καθημερινά για την ανάπτυξη νέων ευκαιριών στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας και των επενδύσεων, σημειώνοντας πως η Ελλάδα αποτελεί παράδειγμα του οράματος του Ντόναλντ Τραμπ για «ειρήνη μέσω της δύναμης», όπως αποδεικνύεται – όπως είπε – από τις επενδύσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις και τη δέσμευση για κοινή ασφάλεια.

Τόνισε ότι μια σταθερή Ανατολική Μεσόγειος απαιτεί σαφείς κανόνες, προβλεψιμότητα στη θάλασσα και εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών, επισημαίνοντας ότι η περιοχή αποτελεί τόσο εμπορικό διάδρομο όσο και πεδίο πιθανών εντάσεων, λόγω θαλάσσιων διαφορών και μεταναστευτικών ροών.

Η ενεργειακή ασφάλεια ως εθνική ασφάλεια

Η κ. Γκίλφοϊλ σημείωσε ότι στη νέα διατλαντική πραγματικότητα η ενεργειακή ασφάλεια ταυτίζεται με την εθνική ασφάλεια. Όπως ανέφερε, το αμερικανικό LNG, οι πόροι της Ανατολικής Μεσογείου και οι ευρωπαϊκές υποδομές συγκροτούν τους πυλώνες μιας νέας ενεργειακής αρχιτεκτονικής.

Επεσήμανε ότι, με την υποστήριξη των ΗΠΑ, η Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε βασικό περιφερειακό ενεργειακό κόμβο, αυξάνοντας την ικανότητα εισαγωγής LNG και ενισχύοντας τον ρόλο της ως ενεργειακή πύλη προς την Ευρώπη. Αναφέρθηκε στις συμφωνίες με τις ExxonMobil και Chevron, κάνοντας λόγο για αποτέλεσμα στρατηγικού συντονισμού.

Όπως είπε, η Ελλάδα τροφοδοτεί τον Κάθετο Διάδρομο, μεταφέροντας LNG έως την Οδησσό, ενώ οι σχετικές υποδομές αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω μέσα από μακροπρόθεσμες συμφωνίες.

Αμερικανικές επενδύσεις και αμυντικές δαπάνες

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα Ναυπηγεία Ελευσίνας, σημειώνοντας ότι αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα αμερικανικών επενδύσεων που δημιουργούν ποιοτικές θέσεις εργασίας. Παράλληλα, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει ξεπεράσει τις υψηλότερες προσδοκίες των ΗΠΑ με τη δέσμευσή της για αμυντικές δαπάνες που φτάνουν το 5% του ΑΕΠ.

Η ίδια ανέφερε ότι συνεργάζεται στενά με τον Έλληνα πρωθυπουργό και με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, επαναλαμβάνοντας ότι οι ΗΠΑ θα στέκονται στο πλευρό της Ελλάδας.

«Θα αντισταθώ επιθετικά στα κινεζικά συμφέροντα»

Σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο, η κ. Γκίλφοϊλ ξεκαθάρισε ότι καθημερινά εργάζεται για την προώθηση των αμερικανικών συμφερόντων και για την «επιθετική» – όπως είπε – αντιμετώπιση των κινεζικών συμφερόντων στην περιοχή.

Αναφερόμενη στην κινεζική παρουσία στον Πειραιά, σημείωσε ότι η επένδυση πραγματοποιήθηκε σε περίοδο οικονομικής κρίσης, όταν δεν υπήρχαν αυστηροί μηχανισμοί ελέγχου, τονίζοντας πως η Ευρώπη πρέπει να εξετάζει με μεγαλύτερη προσοχή τις ξένες επενδύσεις.

Καταλήγοντας, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ μπορούν να επενδύσουν σε εναλλακτικές υποδομές και λιμένες, ώστε να εξισορροπηθούν τα κινεζικά συμφέροντα, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στην αμερικανική εξωτερική πολιτική που, όπως είπε, δίνει έμφαση «όχι στα λόγια, αλλά στα αποτελέσματα».

Διαβάστε επίσης

Στέλεχος του ΠΑΣΟΚ φέρεται να εμπλέκεται στα μαϊμού επιδόματα του ΟΠΕΚΑ – Προς παύση η… αμαρτωλή προϊσταμένη τμήματος

Ζωή κατά πάντων για τις καταγγελίες εργαζομένων – Απειλεί με μηνύσεις Άδωνι και δημοσιογράφους, μιλά για «εκβιαστές» και «εγκληματική οργάνωση»

Επίθεση Σαμαρά στην κυβέρνηση, παρουσία Τασούλα: «Έχει καταλάβει ότι “ξεπλένει” την Τουρκία;»