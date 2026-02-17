Παύλος Χρηστίδης: «Όχι» σε μετεκλογική συνεργασία με τη ΝΔ – Ανοιχτός και σε σχετικό ψήφισμα στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ

Κατηγορηματικό «όχι» στο ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με τη ΝΔ είπε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης, ενώ δήλωσε ανοιχτός στο να υπάρξει σχετικό ψήφισμα στο συνέδριο του κόμματος.

Σε συνέντευξή του στον RealFM και τον Νίκο Χατζηνικολάου, και ερωτηθείς σχετικά, ο Παύλος Χρηστίδης, είπε μεταξύ άλλων, ότι «πολιτικά και αξιακά δεν μπορούμε να ταυτιστούμε με τη διακυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη και της ΝΔ. Η ΝΔ έχει δώσει δείγματα γραφής εφτά χρόνια. Σε αυτά τα δείγματα γραφής εμείς δεν μπορούμε να ταυτιστούμε, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Ίσα ίσα ο πολιτικός μας λόγος και ο τρόπος με τον οποίο εμείς πολιτευόμαστε εκφράζει έναν άλλο κόσμο. Έναν κόσμο στον οποίο υπάρχει άλλη αντίληψη για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να βλέπουμε τους πολίτες, να τους δίνουμε φωνή, να τους υποστηρίζουμε, να πιστεύουμε στους θεσμούς, να πιστεύουμε στο κράτος, να διαμορφώσουμε συνθήκες για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τους ανθρώπους που αγωνιούν για το τι πρόκειται να συμβεί μετά το 2028 όταν το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας δεν θα είναι στην πατρίδα μας. Επομένως η απάντηση είναι όχι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ξεκάθαρο. Έχει διατυπωθεί πολλές φορές και από τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Έχει διατυπωθεί πολλές φορές και από όλους μας και δε νομίζω ότι χωρά οποιαδήποτε συζήτηση. Από κει και πέρα για το ψήφισμα, θέλω να σας πω ότι τα συνέδρια δεν είναι μόνο για χειροκροτήματα. Οι αλήθειες δεν κάνουν κακό. Είναι καλό να καταγράφονται αλήθειες. Επομένως δε νομίζω ότι είναι κακό να κάνουμε μία συζήτηση η οποία αφορά την πρόθεση οποιουδήποτε στέλεχους να βάλει στην ατζέντα ένα ψήφισμα. Θα έλεγα ότι αυτό το οποίο είναι η απαίτηση όλων, σε κάθε γωνία της πατρίδας μας, είναι να υπάρχει ένα ΠΑΣΟΚ πιο θαρραλέο, πιο τολμηρό με ακόμα πιο καθαρή ταυτότητα. Ό,τι λειτουργεί προς αυτή την κατεύθυνση κατά την άποψή μου μόνο ενισχύει την παρουσία του ΠΑΣΟΚ στα πράγματα».

Ερωτηθείς από τον Αντώνη Δελλατόλα, τι είναι αυτό που εμποδίζει την ύπαρξη και σχετικού ψηφίσματος στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, κάτι που έχει προτείνει και ο Χάρης Δούκας, ο Παύλος Χρηστίδης απάντησε, μεταξύ άλλων, ότι θεωρεί πως μπορεί να υπάρξει και ανάλογη πρόταση στο συνέδριο.

Αναλυτικά ο διάλογος της συνέντευξης:

Νίκος Χατζηνικολάου: «Υπάρχει περιθώριο συνεργασίας με τη ΝΔ μετά τις εκλογές. Αν όχι γιατί; Πως βλέπετε την πρόταση του Δημάρχου Αθηναίων του κυρίου Δούκα να υπάρξει ψήφισμα στο συνέδριο που θα αποκλείει μετεκλογική συνεργασία με τη ΝΔ»;

Παύλος Χρηστίδης: «Όχι είναι η απάντηση. Είναι όχι γιατί πολιτικά και αξιακά δεν μπορούμε να ταυτιστούμε με τη διακυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη και της ΝΔ. Η ΝΔ έχει δώσει δείγματα γραφής εφτά χρόνια. Σε αυτά τα δείγματα γραφής εμείς δεν μπορούμε να ταυτιστούμε, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Ίσα ίσα ο πολιτικός μας λόγος και ο τρόπος με τον οποίο εμείς πολιτευόμαστε εκφράζει έναν άλλο κόσμο. Έναν κόσμο στον οποίο υπάρχει άλλη αντίληψη για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να βλέπουμε τους πολίτες, να τους δίνουμε φωνή, να τους υποστηρίζουμε, να πιστεύουμε στους θεσμούς, να πιστεύουμε στο κράτος, να διαμορφώσουμε συνθήκες για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τους ανθρώπους που αγωνιούν για το τι πρόκειται να συμβεί μετά το 2028 όταν το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας δεν θα είναι στην πατρίδα μας. Επομένως η απάντηση είναι όχι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ξεκάθαρο. Έχει διατυπωθεί πολλές φορές και από τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Έχει διατυπωθεί πολλές φορές και από όλους μας και δε νομίζω ότι χωρά οποιαδήποτε συζήτηση. Από κει και πέρα για το ψήφισμα, θέλω να σας πω ότι τα συνέδρια δεν είναι μόνο για χειροκροτήματα. Οι αλήθειες δεν κάνουν κακό. Είναι καλό να καταγράφονται αλήθειες. Επομένως δε νομίζω ότι είναι κακό να κάνουμε μία συζήτηση η οποία αφορά την πρόθεση οποιουδήποτε στέλεχους να βάλει στην ατζέντα ένα ψήφισμα. Θα έλεγα ότι αυτό το οποίο είναι η απαίτηση όλων, σε κάθε γωνία της πατρίδας μας, είναι να υπάρχει ένα ΠΑΣΟΚ πιο θαρραλέο, πιο τολμηρό με ακόμα πιο καθαρή ταυτότητα. Ό,τι λειτουργεί προς αυτή την κατεύθυνση κατά την άποψή μου μόνο ενισχύει την παρουσία του ΠΑΣΟΚ στα πράγματα».

Αντώνης Δελλατόλας: «Φαίνεται ότι υπάρχει πλειοψηφία στο όχι με τη ΝΔ. Τι είναι αυτό που εμποδίζει να υπήρχε και μία απόφαση συνεδρίου; Μήπως θα σας δέσμευε παραπάνω από μία εξέλιξη που αυτό θα μπορούσε να το ανατρέψει; Γιατί δεν το κάνετε; Ο κύριος Δούκας, ο οποίος φαντάζει σήμερα να είναι ο πιο σοβαρός επικριτής διαφόρων στρατηγικών αποφάσεων του προέδρου ή τακτικών κινήσεων λέει ότι δεν αμφισβητεί τον Νίκο Ανδρουλάκη. Με αυτόν θα πάμε στις εκλογές. Αφού οι περισσότεροι λέτε όχι στη ΝΔ γιατί δεν το ψηφίζετε»;

Παύλος Χρηστίδης: «Είμαι βέβαιος ότι αυτή η αντίληψη θα αποτυπωθεί στο συνέδριο. Τον τρόπο με τον οποίο θα αποτυπωθεί στο συνέδριο δεν μπορώ να τον προβλέψω».

Αντώνης Δελατόλλας: «Τώρα το αλλάζετε λίγο. Μπορεί να έχουμε και καμία πρόταση. Δεν λέω ότι το προτείνετε, αλλά μπορεί να υπάρξει μία πρόταση από το συνέδριο».

Παύλος Χρηστίδης: «Βέβαια, εννοείται»

Αντώνης Δελατόλλας: «Όμως αφού το λέει και ο Νίκος Ανδρουλάκης ποια πρόταση να υπάρχει»;

Παύλος Χρηστίδης: «Έχει ειπωθεί σε όλες τις ομιλίες του το τελευταίο χρονικό διάστημα. Το πως αυτό θα επικυρωθεί μέσα στο συνέδριο είναι κάτι το οποίο θα δούμε. Δε νομίζω ότι έχουμε κάποιο λόγο να βάζουμε διαχωριστικές γραμμές όταν το αίτημα είναι κοινό. Όταν αυτό το οποίο όλοι ζητάμε είναι το ΠΑΣΟΚ να είναι ο πρωταγωνιστής μιας πολύ μεγάλης αλλαγής».

Διαβάστε επίσης:

Βουλή: «Μπαράζ» καταγγελιών από Κωνσταντοπούλου για «αχρήστευση» της Βουλής – Βούλτεψη: «Περιφέρεστε από Επιτροπή σε Επιτροπή και κάνετε φασαρίες»

Μάχη διαδοχής στις Βρυξέλλες: Σύγκρουση για την προεδρία της Ευρωβουλής και ανακατατάξεις – Η αναφορά σε Φαραντούρη και Φειδία

Στέφανος Κασσελάκης: Θα κατέβουμε αυτόνομα στις εκλογές – Δεν πρεσβεύει κάτι καινούριο ο Τσίπρας