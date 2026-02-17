Συναγερμός στην Ουάσινγκτον: Συνελήφθη ένοπλος έξω από το Καπιτώλιο

Συνελήφθη ένοπλος στην Ουάσινγκτον που προσπάθησε να προσεγγίσει το Καπιτώλιο.

Σύμφωνα με ό,τι έχει γίνει γνωστό πρόκειται για 18χρονο που ήταν οπλισμένος με κυνηγετικό όπλο και φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο. Αστυνομικοί σημαδεύοντας τον με τα όπλα τους, τον διέταξαν πέσει στο έδαφος, εκείνος υπάκουσε και τον συνέλαβαν.

Ο αρχηγός του αστυνομικού τμήματος του Καπιτωλίου, Μάικλ Σάλιβαν δήλωσε ότι ο 18χρονος πάρκαρε ένα SUV κοντά στο Καπιτώλιο, βγήκε από το αυτοκίνητο και έτρεξε «αρκετές εκατοντάδες μέτρα» προς το κτίριο.

Ο ένοπλος φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο και γάντια και είχε στο όχημά του στρατιωτικό κράνος τύπου Kevlar και αντιασφυξιογόνο μάσκα. Το κυνηγετικό όπλο ήταν γεμάτο και είχε επιπλέον σφαίρες πάνω του, είπε ο Σάλιβαν. Σύμφωνα με τον επικεφαλής του αστυνομικού τμήματος του Καπιτωλίου, το κίνητρο του συλληφθέντα ερευνάται, συμπεριλαμβανομένου του αν ο στόχος ήταν μέλη του Κογκρέσου. Το Κογκρέσο δεν συνεδρίαζε σήμερα λόγω προγραμματισμένης διακοπής των εργασιών.

Διαβάστε επίσης

Επιμένει ο Ζελένσκι: Δεν δίνει το Ντονμπάς στη Ρωσία και μιλά για δημοψήφισμα για οποιαδήποτε συμφωνία

Τέσσερις συλλήψεις για τον θάνατο ακροδεξιού σε συμπλοκή στη Λυών – Μεταξύ τους συνεργάτης βουλευτή της Ανυπότακτης Γαλλίας

Πρωινό τζόκινγκ του Μακρόν στο Μουμπάι πριν τη συνάντηση με τον Μόντι – Viral το σχετικό βίντεο