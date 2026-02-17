search
ΤΕΤΑΡΤΗ 18.02.2026 00:44
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.02.2026 23:59

Συναγερμός στην Ουάσινγκτον: Συνελήφθη ένοπλος έξω από το Καπιτώλιο

17.02.2026 23:59
Capitol

Συνελήφθη ένοπλος στην Ουάσινγκτον που προσπάθησε να προσεγγίσει το Καπιτώλιο. 

Σύμφωνα με ό,τι έχει γίνει γνωστό πρόκειται για 18χρονο που ήταν οπλισμένος με κυνηγετικό όπλο και φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο. Αστυνομικοί σημαδεύοντας τον με τα όπλα τους, τον διέταξαν πέσει στο έδαφος, εκείνος υπάκουσε και τον συνέλαβαν. 

Ο αρχηγός του αστυνομικού τμήματος του Καπιτωλίου, Μάικλ Σάλιβαν δήλωσε ότι ο 18χρονος πάρκαρε ένα SUV κοντά στο Καπιτώλιο, βγήκε από το αυτοκίνητο και έτρεξε «αρκετές εκατοντάδες μέτρα» προς το κτίριο.

Ο ένοπλος φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο και γάντια και είχε στο όχημά του στρατιωτικό κράνος τύπου Kevlar και αντιασφυξιογόνο μάσκα. Το κυνηγετικό όπλο ήταν γεμάτο και είχε επιπλέον σφαίρες πάνω του, είπε ο Σάλιβαν. Σύμφωνα με τον επικεφαλής του αστυνομικού τμήματος του Καπιτωλίου, το κίνητρο του συλληφθέντα ερευνάται, συμπεριλαμβανομένου του αν ο στόχος ήταν μέλη του Κογκρέσου. Το Κογκρέσο δεν συνεδρίαζε σήμερα λόγω προγραμματισμένης διακοπής των εργασιών.

Διαβάστε επίσης

Επιμένει ο Ζελένσκι: Δεν δίνει το Ντονμπάς στη Ρωσία και μιλά για δημοψήφισμα για οποιαδήποτε συμφωνία

Τέσσερις συλλήψεις για τον θάνατο ακροδεξιού σε συμπλοκή στη Λυών – Μεταξύ τους συνεργάτης βουλευτή της Ανυπότακτης Γαλλίας

Πρωινό τζόκινγκ του Μακρόν στο Μουμπάι πριν τη συνάντηση με τον Μόντι – Viral το σχετικό βίντεο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mavrikis (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Μαυρίκης στην αυλή με το όπλο στο χέρι: Πώς ξεκίνησε το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς

kinezika robot kung fu 88- new
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινέζικα ρομπότ κάνουν… κουνγκ φου, τούμπες σε τραμπολίνο και σκαρφαλώνουν στους τοίχους (Video)

Iran USA
ΚΟΣΜΟΣ

Συγκρατημένη αισιοδοξία για συνομιλίες Ιράν–ΗΠΑ, «πάγος» δύο εβδομάδων εν αναμονή προτάσεων για τα πυρηνικά

Capitol
ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Ουάσινγκτον: Συνελήφθη ένοπλος έξω από το Καπιτώλιο

xeiropedes
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Προφυλακίστηκε 19χρονος για μεταφορά 525,5 γραμμαρίων ηρωίνης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
violanta_new_456
ΕΛΛΑΔΑ

Παραδοχή τοπογράφου που υπέγραψε το τοπογραφικό της Βιολάντα ότι δεν μέτρησε την απόσταση των δεξαμενών προπανίου: «Κατέγραψα αυτά που μου είπαν»

giannis_panagopoulos_GSEE_new
ΕΛΛΑΔΑ

Επανεξελέγη και... άνετα σύνεδρος για την ΓΣΕΕ ο Παναγόπουλος - Πρώτη δύναμη η ΔΑΣ

javed-aslam
ΕΛΛΑΔΑ

Ανακαλείται το άσυλο του προέδρου της Πακιστανικής Κοινότητας στην Ελλάδα, Τζαβέντ Ασλάμ

tsouvelas-new
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Είμαι συμβιβασμένος με την απόλυτη αποτυχία μου» (Video)

VIOLANTA_LOGO
ΕΛΛΑΔΑ

Αδήλωτες δεξαμενές υγραερίου και στο δεύτερο εργοστάσιο της Βιολάντα - Προσωρινό «λουκέτο» με απόφαση Κουρέτα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 18.02.2026 00:41
mavrikis (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Μαυρίκης στην αυλή με το όπλο στο χέρι: Πώς ξεκίνησε το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς

kinezika robot kung fu 88- new
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινέζικα ρομπότ κάνουν… κουνγκ φου, τούμπες σε τραμπολίνο και σκαρφαλώνουν στους τοίχους (Video)

Iran USA
ΚΟΣΜΟΣ

Συγκρατημένη αισιοδοξία για συνομιλίες Ιράν–ΗΠΑ, «πάγος» δύο εβδομάδων εν αναμονή προτάσεων για τα πυρηνικά

1 / 3