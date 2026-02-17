Επιμένει ο Ζελένσκι: Δεν δίνει το Ντονμπάς στη Ρωσία και μιλά για δημοψήφισμα για οποιαδήποτε συμφωνία

Ο ουκρανικός λαός θα απέρριπτε μια ειρηνευτική συμφωνία που θα προέβλεπε μονομερή αποχώρηση της Ουκρανίας από την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς και παράδοσή της στη Ρωσία, δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε συνέντευξή του στο Axios την Τρίτη.

Την ώρα που ο Ζελένσκι μιλούσε στο Axios, Ουκρανοί και Ρώσοι διαπραγματευτές πραγματοποιούσαν τρίτο γύρο συνομιλιών στη Γενεύη. Το βασικό «αγκάθι» παραμένει ο έλεγχος του Ντονμπάς, περίπου το 10% του οποίου εξακολουθεί να βρίσκεται υπό ουκρανικό έλεγχο.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι οι Αμερικανοί διαμεσολαβητές, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, του μετέφεραν πως η Ρωσία επιθυμεί να τερματίσει τον πόλεμο και ότι θα πρέπει να συντονιστεί με τη δική του διαπραγματευτική ομάδα σε αυτή τη βάση, ενόψει των συνομιλιών.

Ωστόσο, ο Ζελένσκι κατέστησε σαφές ότι ο ίδιος είναι πολύ πιο απαισιόδοξος. Παράλληλα, συμβούλευσε τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ να μην επιχειρήσουν να τον εξαναγκάσουν να προωθήσει μια συμφωνία που ο ίδιος του ο λαός θα θεωρούσε «αποτυχημένη».

Σημείο τριβής με τον Τραμπ

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ήταν «δεν ήταν δίκαιο» το ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καλούσε δημοσίως την Ουκρανία -και όχι τη Ρωσία- να κάνει παραχωρήσεις για την ειρήνη.

Υποστήριξε ότι, παρότι ενδέχεται να είναι ευκολότερο για τον Τραμπ να ασκήσει πίεση στην Ουκρανία απ’ ό,τι στη σαφώς μεγαλύτερη Ρωσία, ο τρόπος για να επιτευχθεί μια διαρκής ειρήνη δεν είναι «να δοθεί νίκη» στον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Τραμπ δήλωσε δύο φορές τις τελευταίες ημέρες ότι η ευθύνη για τις παραχωρήσεις βαραίνει τον Ζελένσκι. «Ελπίζω να είναι απλώς η τακτική του και όχι απόφαση», είπε ο Ζελένσκι στο Axios.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τον Τραμπ για τις ειρηνευτικές του προσπάθειες και ανέφερε ότι οι συνομιλίες του με τον Κούσνερ και τον Γουίτκοφ δεν περιλαμβάνουν το είδος πίεσης που χρησιμοποιεί δημοσίως ο Τραμπ. «Σεβόμαστε ο ένας τον άλλον», είπε, προσθέτοντας ότι δεν είναι «δεν είμαι άτομο» που υποχωρεί εύκολα υπό πίεση.

Πρόταση για συνάντηση με τον Πούτιν

Ο Ζελένσκι επανέλαβε ότι ο καλύτερος τρόπος για να υπάρξει πρόοδος στο ζήτημα των εδαφών είναι να συναντηθεί πρόσωπο με πρόσωπο με τον Πούτιν. Μάλιστα, ανέφερε ότι έχει δώσει εντολή στην ομάδα του να θέσει στις συνομιλίες στη Γενεύη το ενδεχόμενο μελλοντικής συνάντησης σε επίπεδο ηγετών.

Υπενθυμίζεται ότι οι Αμερικανοί μεσολαβητές έχουν προτείνει την αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από τα τμήματα του Ντονμπάς που ελέγχουν σήμερα και τη μετατροπή της περιοχής σε αποστρατιωτικοποιημένη «ελεύθερη οικονομική ζώνη». Η Ουάσινγκτον δεν έχει λάβει θέση ως προς το ποια χώρα θα ασκεί κυριαρχία εκεί.

Ο Ζελένσκι εμφανίζεται διατεθειμένος να συζητήσει την απόσυρση στρατευμάτων, αλλά έχει ζητήσει από τη Μόσχα να αποσύρει τις δικές της δυνάμεις σε αντίστοιχη απόσταση – και έχει απορρίψει τον ρωσικό ισχυρισμό περί κυριαρχίας στην περιοχή.

Ο ίδιος υποστήριξε, επίσης, ότι στον δεύτερο γύρο συνομιλιών Ρώσοι αξιωματούχοι υποσχέθηκαν να συμβουλευτούν τη Μόσχα και να επιστρέψουν με λεπτομερή θέση για το εδαφικό ζήτημα.

Δημοψήφισμα και λαϊκή ετυμηγορία

Στην 37λεπτη τηλεφωνική του συνέντευξη στο Axios, ο Ζελένσκι επισήμανε ότι Ουάσινγκτον και Κίεβο έχουν συμφωνήσει πως οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να τεθεί στην κρίση του ουκρανικού λαού μέσω δημοψηφίσματος.

Εάν η συμφωνία προβλέπει απλώς την αποχώρηση της Ουκρανίας από το Ντονμπάς -θυσιάζοντας την κυριαρχία της και την ιθαγένεια των πολιτών που ζουν εκεί- εκτιμά ότι θα καταψηφιστεί από τον λαό.

«Συναισθηματικά, ο λαός δεν θα το συγχωρήσει ποτέ αυτό. Ποτέ. Δεν θα συγχωρήσουν εμένα, δεν θα συγχωρήσουν τις ΗΠΑ», δήλωσε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι οι Ουκρανοί «δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί» θα τους ζητούνταν να παραχωρήσουν επιπλέον εδάφη.

«Αυτό είναι μέρος της χώρας μας, όλοι αυτοί οι πολίτες, η σημαία, η γη», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Εάν, αντίθετα, η συμφωνία απλώς «παγώσει» τις σημερινές γραμμές μάχης στο Ντονμπάς -όπως προβλέπεται σε δύο ακόμη περιοχές όπου η Ρωσία ελέγχει εδάφη- ο Ζελένσκι εκτιμά ότι ο ουκρανικός λαός θα το αποδεχόταν.

«Αν βάλουμε στο έγγραφο ότι μένουμε εκεί που βρισκόμαστε στη γραμμή επαφής, νομίζω ότι ο λαός θα το στηρίξει αυτό σε ένα δημοψήφισμα. Αυτή είναι η άποψή μου», είπε.

Ωστόσο, η Ρωσία επιμένει ότι θα καταλάβει ολόκληρο το Ντονμπάς είτε μέσω διαπραγματεύσεων, είτε διά της βίας.

Η επίλυση της διαφοράς με τρόπο που να μπορεί να γίνει αποδεκτός και από τις δύο πλευρές αποτελεί τον βασικό στόχο του Γουίτκοφ και του Κούσνερ στις συνομιλίες αυτής της εβδομάδας.

Νέος επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας στις συνομιλίες

Η ρωσική αντιπροσωπεία έχει νέο επικεφαλής: Τον σύμβουλο του Πούτιν, Βλαντιμίρ Μεντίνσκι.

Λόγω της αλλαγής ηγεσίας, ο Ζελένσκι ανησυχεί ότι η ρωσική αντιπροσωπεία ενδέχεται να επιχειρήσει να μετατρέψει τις συνομιλίες σε μια απλή συνάντηση γνωριμίας ή να επιστρέψει στο σημείο μηδέν, κερδίζοντας περισσότερο χρόνο για τη Ρωσία στο πεδίο της μάχης.

Σημείωσε επίσης ότι, όπως και ο Πούτιν, ο Μεντίνσκι αρέσκεται να φιλοσοφεί για τις «ιστορικές ρίζες» του πολέμου. «Δεν έχουμε χρόνο για όλα αυτά τα σκουπίδια. Πρέπει να αποφασίσουμε και πρέπει να τελειώσουμε τον πόλεμο», είπε ο Ζελένσκι.

Η πορεία των συνομιλιών

Παρότι ο πολιτικός διάλογος προχωρά με αργούς ρυθμούς, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι στρατιωτικές συνομιλίες με τη Ρωσία στο Αμπού Ντάμπι ήταν πιο παραγωγικές.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε μεγάλο βαθμό σε έναν μηχανισμό υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για την παρακολούθηση μιας ενδεχόμενης εκεχειρίας με τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών, εφόσον αυτή επιτευχθεί.

Ωστόσο, ενώ η Ουκρανία επιθυμεί τη συμμετοχή και ευρωπαϊκών χωρών, οι Ρώσοι αντιτίθενται.

Εκλογές και επόμενα βήματα

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί, αλλά είναι πιθανό να διεξαχθούν προεδρικές εκλογές, ταυτόχρονα με το δημοψήφισμα.

Τον Σεπτέμβριο, ο Ζελένσκι είχε δηλώσει στο Axios ότι μετά το τέλος του πολέμου θα αποχωρήσει από την πολιτική. Ωστόσο, στη νέα του συνέντευξη άφησε να εννοηθεί ότι οι εκλογές ενδέχεται να πραγματοποιηθούν εν μέσω εύθραυστης εκεχειρίας και ότι σε ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να είναι υποψήφιος. «Θα εξαρτηθεί από τον λαό. Θα δούμε τι θέλουν», είπε.

Σημείωσε επίσης ότι, προς το παρόν, η Ρωσία έχει συμφωνήσει μόνο σε μονοήμερη εκεχειρία ώστε η Ουκρανία να οργανώσει και να διεξαγάγει δημοψήφισμα, αντί για τις 60 ημέρες που ο ίδιος θεωρεί απαραίτητες.

Χαρακτήρισε τη ρωσική θέση παράλογη και πιθανή ένδειξη ότι η Μόσχα δεν είναι έτοιμη για πραγματική ειρήνη.

Οι τριμερείς συνομιλίες στη Γενεύη αναμένεται να συνεχιστούν την Τετάρτη.

