Το σκηνικό των εκλογών, ο Χριστοδουλάκης στηρίζει Παναγόπουλο και ο Παρασκευαΐδης αναζητά στέγη, Κουρέτας και Χαρδαλιάς ενοχλούν τους κομματάρχες  

Καλημέρα σας

Παρακολουθώντας κανείς και αναλύοντας τα δημοσκοπικά δεδομένα των τελευταίων ημερών, που όμως είναι σαν όλα των τελευταίων μηνών, βγαίνει ένα συμπέρασμα, που θέλω να το μοιραστώ μαζί σας:

Εκλογές με ένα κόμμα εναντίον ενός άλλου που θα είναι όμως μοιρασμένο στα… τέσσερα, άντε στα τρία στην καλύτερη, θα είναι αυτές που έρχονται.

Με μια προϋπόθεση: να επιβεβαιωθούν οι, σε μεγάλο βαθμό παγιωμένες, τάσεις, που καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις.

Από τη μια η ΝΔ, που έχει ψυχολογικό όριο το 30%.

Και από την άλλη υπάρχουν τρία κόμματα αυτή την ώρα που έχουν πάρει θέση στην αντιπολίτευση. Το ΠΑΣΟΚ, η Πλεύση Ελευθερίας και η Ελληνική Λύση.

Έρχονται και άλλα δυο κόμματα, που αναμένεται να πάρουν μερίδιο, ενδεχομένως ή πιθανόν ένα από τα δυο θα είναι στη δεύτερη θέση: Του Τσίπρα και της Καρυστιανού. Εκτιμάται ότι από την έλευση των δυο αυτών κομμάτων θα πληγεί σοβαρά τουλάχιστον η Πλεύση ή η Λύση, ίσως και τα δυο.

Δηλαδή έχουν με ένα αντιπολιτευτικό μέτωπο στις εκλογές, τριών έως πέντε κομμάτων.

Το πιο βολικό για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για να είμαστε ειλικρινείς.

Τσιμπάει στα γκάλοπ στο μεταξύ η ΝΔ αυτόν τον καιρό. Μένει να φανεί εάν θα εμπεδωθεί αυτή η τάση, διότι όλο και κάτι γίνεται και ο,τι κερδίζει το χάνει σύντομα ή ο,τι χάνει το ανακτά επίσης σύντομα. Μέχρι τώρα δεν πείθει ότι έχει σίγουρο το 30άρι, αλλά δεν χάνει και την επαφή της με αυτό το όριο, όπως φαίνεται.

Ο Μανόλο στηρίζει Παναγοπουλο

Νέο βραχυκύκλωμα στο ΠΑΣΟΚ, λίγο απροσδόκητο αυτή τη φορά με δεδομένη την ιδιότυπη συμμαχία που έχουν ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης στα θέματα του συνεδρίου – ο δεύτερος έχει αποδεχθεί τους χειρισμούς του αρχηγού για τον αλγόριθμο και άλλα συναφή.

Ο Χριστοδουλακης λοιπόν στηρίζει… Γιάννη Παναγόπουλο, τρελαίνοντας τη Χαριλάου και όχι μόνο! Είναι, λέει ο νεαρός βουλευτής – «Μανόλο» για τους φίλους του – θέμα ανεξαρτησίας του συνδικαλιστικού κινήματος και όχι κομματικό το θέμα με τον Παναγόπουλο!

Λες κι ο Παναγόπουλος εκλέγονταν με σημαία… Λιβερίας ή Παναμά και όχι με τη σημαία του ΠΑΣΟΚ! Πολύ ωραία και πολύ νεωτεριστική αυτή η αντίληψη του Μανόλο.

Βέβαια όσοι παρακολουθούν τις διεργασίες στο ΠΑΣΟΚ γνωρίζουν ότι ο Χριστοδουλακης είναι στα θέματα αυτά ένας «άλλος Ανδρουλάκης»: Του αρέσει να παίζει με τους μηχανισμούς. Απλά ο πρόεδρος Νίκος κληρονόμησε τον εκσυγχρονιστικό μηχανισμό και ο Μανόλο μέρος από τον μηχανισμό των Παπανδρεϊκών (χωρίς να το ξέρει καν ο… Παπανδρέου, αλλά αυτό δεν είναι της παρούσης)…

Το ερώτημα που βάζουν πολλοί είναι αν και πόσο εσωκομματικά υποχρεωμένος είναι ο Χριστοδουλακης στον Παναγοπουλο και τους συνδικαλιστές του και τον στηρίζει έτσι…

Η διαγραφή Παρασκευαΐδη και ο… Βελόπουλος

Του… έφεξε του Παναγιώτη Δουδωνή ή θα έχει να μαζέψει και την ιδιότυπη κρίση που ξέσπασε στο ΠΑΣΟΚ Λέσβου; Το ερώτημα προκύπτει μετά τη διαγραφή του βουλευτή Παρασκευαΐδη και τη ζημιά που μπορεί να προκαλέσει αυτός στο Κίνημα.

Μετά από σειρά απίθανων και προκλητικών δηλώσεων ο Παρασκευαΐδης είπε το απίστευτο ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να συνεργαστεί ακόμα και με δικτατορικό καθεστώς αν κινδυνεύει η χώρα.

Λογικά πήρε την… άγουσα για τα αποδυτήρια, που λέμε.

Αλλά ο Παρασκευαΐδης ήταν μάλλον φευγάτος από καιρό και έψαχνε νέα κομματική στέγη, βλέποντας ότι ο Δουδωνής που θα είναι υποψήφιος στον νομό στις επόμενες εκλογές θα κέρδιζε άνετα την έδρα.

Όπως λέγεται, φλερτάρει με τον Βελόπουλο, αλλά κανείς δεν αποκλείει καμία έκπληξη – εκτός από το σενάριο για Τσίπρα, αυτό όντως δεν υπάρχει.

Η… ενόχληση για Κουρέτα και Χαρδαλιά

Ενοχλήθηκαν κάποιοι – σε διάφορους χώρους ανήκοντες – που ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας υποδέχθηκε θερμά τον Αλέξη Τσίπρα για τη χθεσινή εκδήλωση της «Ιθάκης» στη Λάρισα.

Και είναι όντως αξιοπερίεργη αυτή η ενόχληση.

Ο Κουρέτας εκλέχτηκε από ένα ευρύ φάσμα προοδευτικών δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένου και του ΣΥΡΙΖΑ, του Τσίπρα τότε.

Ο Κουρέτας και κάθε περιφερειάρχης στη θέση του δεν μπορούσε να αδιαφορήσει που βρέθηκε στην πόλη του ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος μάλιστα είναι από τον δικό του ευρύτερο ιδεολογικό και πολιτικό χώρο. Είναι και κανόνας της φιλοξενίας να τον υποδεχθεί.

Η υποδοχή δεν σημαίνει κατ´ ανάγκην κάτι συγκεκριμένο. Και δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο κριτικής όταν όλοι μιλάνε για τις προοδευτικές συνεργασίες.

Χρειαζεται και λίγη σοβαρότητα σε όλα αυτά.

Μου θύμισε αυτή η γκρίνια το σκηνικό με τον Νίκο Χαρδαλιά στην Αγία Παρασκευή, που γαλάζια κομματάρχες του παραπονιούνταν γιατί δεν περιορίστηκε σε επαφές με στελέχη της ΝΔ, αλλά συνομίλησε και με την δημοτική αρχή, που προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ. Γιατί δηλαδή δεν έκανε κομματική φιέστα, αλλά λειτούργησε θεσμικά. Οι Γκρούεζες δεν θα τελειώσουν ποτέ σε αυτή τη χώρα φοβάμαι…

Ενέργεια-φωτιά και νεύρα στη βιομηχανία

Ο αναβρασμός στη βιομηχανία δεν είναι πια ψίθυρος στους διαδρόμους· έχει γίνει κανονικό βουητό. Το ενεργειακό κόστος λειτουργεί σαν καταλύτης εξελίξεων, με επιχειρηματίες να μετρούν ζημιές και υπουργικά γραφεία να μετρούν… αντιδράσεις. Επισήμως όλοι δηλώνουν «σε συνεχή διάλογο», ανεπισήμως όμως τα τηλέφωνα έχουν πάρει φωτιά.

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, μεγάλες βιομηχανικές μονάδες εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο περιορισμού παραγωγής ή μεταφοράς δραστηριοτήτων, αν δεν υπάρξει άμεση παρέμβαση. Κι εδώ αρχίζει το παραπολιτικό ενδιαφέρον: οι πιέσεις δεν ασκούνται μόνο θεσμικά. Δείπνα, «τυχαίες» συναντήσεις και non paper κυκλοφορούν με ρυθμούς που θυμίζουν προεκλογική περίοδο. Όπως σχολίαζε χαρακτηριστικά παράγοντας της αγοράς, «με αυτά τα τιμολόγια δεν σχεδιάζεις επενδύσεις, σχεδιάζεις έξοδο».

Ο ίδιος ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, έχει τονίσει δημόσια ότι «έχουμε καταθέσει στην κυβέρνηση μια συγκεκριμένη πρόταση για τη μείωση του ενεργειακού κόστους. Επίσημη απάντηση δεν έχουμε ακόμη πάρει … Όταν την πάρουμε, θα τη σχολιάσουμε· δεν σχολιάζουμε διαρροές», υπογραμμίζοντας την έκδηλη αγωνία για καθυστερήσεις στις αποφάσεις που καθορίζουν τη βιωσιμότητα της βιομηχανίας.

Στο κυβερνητικό στρατόπεδο επικρατεί διπλή γραμμή. Από τη μία, διαβεβαιώσεις ότι «κανείς δεν θα αφεθεί μόνος», από την άλλη φόβος για δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Κάποιοι υπουργοί εμφανίζονται πρόθυμοι να ανοίξουν το πορτοφόλι, άλλοι θυμίζουν ότι οι Βρυξέλλες παρακολουθούν στενά.

Το μόνο βέβαιο είναι πως η βιομηχανία δεν σκοπεύει να μείνει σιωπηλή. Και όσο το ενεργειακό παραμένει άλυτο, τόσο ο αναβρασμός θα μετατρέπεται σε πολιτικό πονοκέφαλο — με απρόβλεπτες συνέπειες, εντός και εκτός Βουλής.

