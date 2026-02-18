ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC: Επενδυτικό πρόγραμμα 26 εκατ. ενισχύει παραγωγή, εξαγωγές και καινοτομία έως το 2027

Επενδυτικό πρόγραμμα συνολικού ύψους 26 εκατ. ευρώ υλοποιεί την περίοδο 2020–2026 η ΜΑΚΒΕΛ–EURIMAC, με στόχο την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, την περαιτέρω ενίσχυση των εξαγωγών και τη διατήρηση ισχυρών οικονομικών επιδόσεων τα επόμενα χρόνια. Το ποσό αφορά το σύνολο των επενδύσεων που πραγματοποιούνται στη συγκεκριμένη περίοδο, εκ των οποίων 23 εκατ. ευρώ έχουν ήδη διατεθεί έως το 2025 και 2,5 εκατ. ευρώ προβλέπονται για το 2026.

Οι επενδύσεις κατευθύνονται κυρίως στον εκσυγχρονισμό των υποδομών και του μηχανολογικού εξοπλισμού, ώστε η ετήσια παραγωγή ζυμαρικών να αυξηθεί σε επίπεδα άνω των 85.000 τόνων, από περίπου 76.000 τόνους σήμερα. Η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης κρίνεται αναγκαία τόσο για την κάλυψη της εγχώριας ζήτησης όσο και για τη στήριξη της εξαγωγικής δραστηριότητας, που αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης.

Οι εξαγωγές αντιπροσωπεύουν ήδη το 55% των συνολικών πωλήσεων, με παρουσία σε περίπου 60 χώρες, από την Ευρώπη έως την Ιαπωνία. Η διοίκηση εκτιμά ότι η αύξηση της δυναμικότητας και η διαρκής αναβάθμιση των εγκαταστάσεων θα επιτρέψουν περαιτέρω διείσδυση σε αγορές με αυστηρές ποιοτικές προδιαγραφές και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

Το σκέλος των 2,5 εκατ. ευρώ που αφορά τη χρήση του 2026 εστιάζει στην περαιτέρω αναβάθμιση των υποδομών, στην ενσωμάτωση πρακτικών ESG, στην ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία NIS2, καθώς και στη συμμόρφωση με διεθνή πρότυπα. Η ψηφιακή αναβάθμιση και η θωράκιση των πληροφοριακών συστημάτων αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για μια βιομηχανία με έντονη εξαγωγική δραστηριότητα και σύνθετη εφοδιαστική αλυσίδα.

Τη στρατηγική ανάπτυξης παρουσίασαν ο πρόεδρος Σταύρος Κωνσταντινίδης και ο διευθύνων σύμβουλος Οδυσσέας Παπαδόπουλος, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών από τη σύσταση της κοινοπραξίας της ελληνικής ΜΑΚΒΕΛ, που ιδρύθηκε το 1939, με τον ιταλικό όμιλο EURICOM. Όπως επισημάνθηκε, η συνεργασία που ξεκίνησε το 1996 αποτέλεσε σημείο καμπής για τη διεθνοποίηση της εταιρείας.

Σε επίπεδο οικονομικών αποτελεσμάτων, το 2025 εκτιμάται ότι θα κλείσει με επιδόσεις υψηλότερες από το 2023 αλλά χαμηλότερες από το έτος-ρεκόρ 2024. Τη χρονιά εκείνη, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 72,5 εκατ. ευρώ, τα EBITDA σε 13,5 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη σε 10,6 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τη διοίκηση, το 2025 λειτούργησε ως μεταβατικό έτος προετοιμασίας για τη νέα φάση ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο του επενδυτικού προγράμματος δημιουργήθηκε έβδομη γραμμή παραγωγής στη ΒΙΠΕ Κιλκίς, ενισχύοντας σημαντικά τη δυναμικότητα. Παράλληλα, διευρύνεται η προϊοντική γκάμα με έμφαση σε καινοτόμες κατηγορίες. Εντός του πρώτου τριμήνου του 2026 αναμένεται η κυκλοφορία δύο νέων ζυμαρικών χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη, επεκτείνοντας τη σχετική σειρά που ήδη περιλαμβάνει τέσσερα προϊόντα. Η κατηγορία αυτή, πιστοποιημένη από το Oxford Brookes University, αντιστοιχεί περίπου στο 1% των πωλήσεων, με στόχο να φθάσει το 2% μέσα στην επόμενη τριετία.

Η εταιρεία απασχολεί 205 εργαζομένους, έναντι 118 το 2020, με το 97% να προέρχεται από την ευρύτερη περιοχή του Κιλκίς. Παράλληλα, επενδύει διαχρονικά στην καινοτομία μέσω οργανωμένου τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης, ενώ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη βιωσιμότητα, έχοντας επιτύχει μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα και πιστοποίηση «Zero Waste to Landfill Platinum». Με αποκλειστική χρήση ελληνικών σιτηρών και έντονη εξαγωγική κατεύθυνση, το επενδυτικό πρόγραμμα των 26 εκατ. ευρώ αποτυπώνει τη στρατηγική για σταθερή και βιώσιμη ανάπτυξη.

