Ένωση Δικαστών κατά Ζωής για τα περί στημένης δίκης για τα Τεμπη

Αντιδράσεις έχει προξενήσει αναφορά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για «στημένη δίκη», αναφορικά με την επικείμενη δίκη των Τεμπών, μία μέρα μετά την ανακοίνωση της σύνθεσης του Δικαστηρίου. Αναφορικά με σχετικές δηλώσεις της σε Επιτροπή της Βουλής, ανακοίνωση εξέδωσε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων.

Κατά την ακρόαση φορέων σε Επιτροπή για νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, άφησε υπαινιγμούς για εικονική κλήρωση («υποτιθέμενη κλήρωση της σύνθεσης») και είπε πως οι δικαστές που κληρώθηκαν μετατέθηκαν στη Λάρισα με απόφαση Φλωρίδη. «Είναι προφανές ότι είναι άκυρη η σύνθεση γιατί κάποιοι προσβλέπουν σε στημένη δίκη» ανέφερε.

Στις δηλώσεις της αντέδρασε το μέλος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Παντελής Μποροδήμος κάνοντας λόγο, μεταξύ άλλων για «απαράδεκτες κατηγορίες», επισημαίνοντας ότι οι «οι δικαστικοί λειτουργοί που κληρώθηκαν στη σύνθεση του Δικαστηρίου με διαφανείς διαδικασίες μετακινήθηκαν στο Εφετείο της Λάρισας με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, όπως ορίζει το Σύνταγμα. Είναι εξαιρετικοί συνάδελφοι που καλούνται να αναλάβουν βαρύ και δύσκολο καθήκον, έχοντας την αμέριστη στήριξη της Ένωσής μας».

«Είναι τουλάχιστον απογοητευτικό» πρόσθεσε, «να μιλάει πολιτική αρχηγός με τόση γενίκευση και ασάφεια για δήθεν συναλλαγές δικαστών και εισαγγελέων με το υπουργείο».

«Γελοίες» οι κατηγορίες για στημένη σύνθεση

Νωρίτερα, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων σε ανακοίνωσή της σημείωνε ότι «ξεκίνησαν οι γνωστοί σπεκουλαδόροι πολιτικοί και οι μιμητές τους να υπονομεύουν τη δίκη».

Να σημειωθεί ότι η Ένωση τιτλοφορεί της ανακοίνωση της ως «Πολιτική τυμβωρυχία και άκρατος καιροσκοπισμός πάνω στη δίκη των Τεμπών» και αναφέρει ότι «με γελοίες κατηγορίες για στημένες συνθέσεις και δικαστές διορισμένους από το Υπουργείο επιχειρούν να παίξουν το παιχνίδι τους και να αυξήσουν τα εκλογικά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις ποντάροντας στο θυμικό».

Ακόμη, η ΕΔΕ αναφέρει:

«Οι δικαστικοί λειτουργοί που κληρώθηκαν στην σύνθεση του Δικαστηρίου, με διαφανείς διαδικασίες, μετακινήθηκαν στο Εφετείο της Λάρισας με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, όπως ορίζει το Σύνταγμα. Είναι εξαιρετικοί συνάδελφοι που καλούνται να αναλάβουν βαρύ και δύσκολο καθήκον έχοντας την αμέριστη στήριξη της Ένωσης και κάθε πολίτη που θέτει την προστασία του πολιτεύματος και της δημοκρατίας πάνω από τον καιροσκοπισμό επαγγελματιών δημαγωγών».

Αναλυτικότερα, η ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων έχει ως εξής:

«Από την πρώτη ημέρα κλήρωσης της σύνθεσης του Δικαστηρίου που θα δικάσει την «υπόθεση των Τεμπών» ξεκίνησαν οι γνωστοί σπεκουλαδόροι πολιτικοί και οι μιμητές τους να υπονομεύουν τη δίκη. Με γελοίες κατηγορίες για στημένες συνθέσεις και δικαστές διορισμένους από το Υπουργείο επιχειρούν να παίξουν το παιχνίδι τους και να αυξήσουν τα εκλογικά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις ποντάροντας στο θυμικό. Οι δικαστικοί λειτουργοί που κληρώθηκαν στην σύνθεση του Δικαστηρίου, με διαφανείς διαδικασίες, μετακινήθηκαν στο Εφετείο της Λάρισας με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, όπως ορίζει το Σύνταγμα. Είναι εξαιρετικοί συνάδελφοι που καλούνται να αναλάβουν βαρύ και δύσκολο καθήκον έχοντας την αμέριστη στήριξη της Ένωσης και κάθε πολίτη που θέτει την προστασία του πολιτεύματος και της δημοκρατίας πάνω από τον καιροσκοπισμό επαγγελματιών δημαγωγών. Θα παρακολουθούμε καθημερινά τις εξελίξεις και θα τοποθετούμαστε για να εξηγούμε στον λαό τις διαδικασίες και να ξεσκεπάζουμε έγκαιρα κάθε απόπειρα υπονόμευσης της δίκης».

