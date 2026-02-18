Νάξος: Νάρκη εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή – Την Πέμπτη η εξουδετέρωσή της, απαγόρευση κυκλοφορίας στο λιμάνι

Μία νάρκη εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή της Νάξου, η οποία πρόκειται να εξουδετερωθεί την Πέμπτη, 19/2, από εξειδικευμένο κλιμάκιο του Πολεμικού Ναυτικού.

Σύμφωνα με το cyclades24.gr, η νάρκη εντοπίστηκε από ιδιοκτήτη αλιευτικού σκάφους, ο οποίος ενημέρωσε άμεσα τις αρμόδιες Αρχές.

Στη συνέχεια οργανώθηκε επιχείρηση για την ασφαλή περισυλλογή και μεταφορά της, με στόχο την αποτροπή κάθε ενδεχόμενου κινδύνου.

Η νάρκη τοποθετήθηκε στο τουριστικό καταφύγιο του λιμένα Νάξου, όπου παραμένει υπό διαρκή φύλαξη από στελέχη του Λιμεναρχείου.

Σε συνέχεια του περιστατικού, ανακοινώθηκε ότι την Πέμπτη, 19/2, πρωινές ώρες, θα πραγματοποιηθεί επιχείρηση απομάκρυνσης και εξουδετέρωσης από Ομάδα Εξουδετέρωσης Ναρκών του Πολεμικού Ναυτικού.

Για λόγους ασφαλείας, από τις 07:00 το πρωί και έως την ολοκλήρωση της επιχείρησης δεν θα επιτρέπεται η είσοδος και διέλευση ατόμων και οχημάτων εντός του τουριστικού καταφυγίου, ενώ θα απαγορευτούν επίσης ο απόπλους, ο κατάπλους και η κυκλοφορία πλοίων και σκαφών από και προς τον λιμένα Νάξου.

Η ανακοίνωση του Λιμεναρχείου Νάξου

«Σας γνωρίζουμε αύριο Πέμπτη 19-02-2026, πρωινές ώρες, πρόκειται πραγματοποιηθεί σε λιμένα Νάξου (εντός Τουριστικού Καταφυγίου) επιχείρηση απομάκρυνσης και εν συνεχεία εξουδετέρωσης εντοπισθέντος πιθανού πυρομαχικού, από Ομάδα Εξουδετέρωσης Ναρκών Π.Ν. Ως εκ τούτου σας ενημερώνουμε ότι:

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026

ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ – ΔΙΕΛΕΥΣΗ ατόμων και παντός τύπου οχημάτων εντός Τουριστικού Καταφυγίου Λιμένα Νάξου από την 07:00 έως και το πέρας επιχείρησης.

ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Ο ΑΠΟΠΛΟΥΣ – ΚΑΤΑΠΛΟΥΣ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΕΡΙΞ ΛΙΜΕΝΑ ΝΑΞΟΥ παντός τύπου πλοίων – σκαφών από την 07:00 έως και το πέρας επιχείρησης.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και φρονούμε ότι η προσπάθεια αυτή που καταβάλλεται από Υπηρεσία μας για την ενημέρωση των πολιτών να αποδώσει στο μέγιστο βαθμό».

Διαβάστε επίσης:

Δολοφονία βαρυποινίτη στo Δομοκό: Το υλικό από τις κάμερες «έκαψε» τον αρχιφύλακα – Τι αναφέρουν οι καταθέσεις για τον Ριζάι

Κάμερες σε λεωφορεία και 6 δρόμους για τους οδηγούς που παρανομούν

Στη φυλακή ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα: Τι ισχυρίστηκε στη μαραθώνια απολογία του – Καταπέλτης το πόρισμα της Πυροσβεστικής