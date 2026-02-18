Νάξος: Νάρκη εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή – Την Πέμπτη η εξουδετέρωσή της, απαγόρευση κυκλοφορίας στο λιμάνι

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μία νάρκη εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή της Νάξου, η οποία πρόκειται να εξουδετερωθεί την Πέμπτη, 19/2, από εξειδικευμένο κλιμάκιο του Πολεμικού Ναυτικού.
Σύμφωνα με το cyclades24.gr, η νάρκη εντοπίστηκε από ιδιοκτήτη αλιευτικού σκάφους, ο οποίος ενημέρωσε άμεσα τις αρμόδιες Αρχές.
Στη συνέχεια οργανώθηκε επιχείρηση για την ασφαλή περισυλλογή και μεταφορά της, με στόχο την αποτροπή κάθε ενδεχόμενου κινδύνου.
Η νάρκη τοποθετήθηκε στο τουριστικό καταφύγιο του λιμένα Νάξου, όπου παραμένει υπό διαρκή φύλαξη από στελέχη του Λιμεναρχείου.
Σε συνέχεια του περιστατικού, ανακοινώθηκε ότι την Πέμπτη, 19/2, πρωινές ώρες, θα πραγματοποιηθεί επιχείρηση απομάκρυνσης και εξουδετέρωσης από Ομάδα Εξουδετέρωσης Ναρκών του Πολεμικού Ναυτικού.
Για λόγους ασφαλείας, από τις 07:00 το πρωί και έως την ολοκλήρωση της επιχείρησης δεν θα επιτρέπεται η είσοδος και διέλευση ατόμων και οχημάτων εντός του τουριστικού καταφυγίου, ενώ θα απαγορευτούν επίσης ο απόπλους, ο κατάπλους και η κυκλοφορία πλοίων και σκαφών από και προς τον λιμένα Νάξου.
«Σας γνωρίζουμε αύριο Πέμπτη 19-02-2026, πρωινές ώρες, πρόκειται πραγματοποιηθεί σε λιμένα Νάξου (εντός Τουριστικού Καταφυγίου) επιχείρηση απομάκρυνσης και εν συνεχεία εξουδετέρωσης εντοπισθέντος πιθανού πυρομαχικού, από Ομάδα Εξουδετέρωσης Ναρκών Π.Ν. Ως εκ τούτου σας ενημερώνουμε ότι:
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026
ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ – ΔΙΕΛΕΥΣΗ ατόμων και παντός τύπου οχημάτων εντός Τουριστικού Καταφυγίου Λιμένα Νάξου από την 07:00 έως και το πέρας επιχείρησης.
ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Ο ΑΠΟΠΛΟΥΣ – ΚΑΤΑΠΛΟΥΣ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΕΡΙΞ ΛΙΜΕΝΑ ΝΑΞΟΥ παντός τύπου πλοίων – σκαφών από την 07:00 έως και το πέρας επιχείρησης.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και φρονούμε ότι η προσπάθεια αυτή που καταβάλλεται από Υπηρεσία μας για την ενημέρωση των πολιτών να αποδώσει στο μέγιστο βαθμό».
