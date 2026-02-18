Την Πέμπτη η απόφαση του Εφετείου για τον πατέρα Αντώνιο λόγω… λήξης του ωραρίου της γραμματέως – Διαμαρτυρίες των δικηγόρων

Την Πέμπτη θα ανακοινωθεί τελικά η απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων, για τον πατέρα Αντώνιο και άλλους έξι πρώην υπαλλήλους της «Κιβωτού του Κόσμου».

Ενώ το δευτεροβάθμιο δικαστήριο από τις 14:10 είχε αποσυρθεί για διάσκεψη, προκειμένου να αποφανθεί επί της ενοχής ή μη των κατηγορουμένων για μία σειρά από πλημμεληματικές πράξεις που αφορούν σωματικές βλάβες με θύματα παιδιά της «Κιβωτού», δυόμισι ώρες αργότερα η πρόεδρος του δικαστηρίου ανακοίνωσε ότι η απόφαση θα εκδοθεί τελικά το πρωί της Τετάρτης λόγω του ότι η γραμματέας τηρεί το ωράριο (σ.σ. λήγει στις 15:00).

Μάλιστα, η γραμματέας κάλεσε και την Ένωση Δικαστικών Υπαλλήλων για να διαμαρτυρηθεί για την απόφαση της προέδρου του δικαστηρίου να ανακοινώσει σήμερα την απόφαση, δηλαδή μετά τις τις 3 μ.μ.



Τελικά, το δικαστήριο έκανε γνωστό ότι ενώ σκοπός του ήταν να ανακοινώσει σήμερα την απόφασή του, η γραμματέας επέμενε στην τήρηση ωραρίου.



Οι δικηγόροι που συμμετέχουν στη δίκη αντέδρασαν έντονα και απευθυνόμενοι στα μέλη της έδρας και δη στη γραμματέα που αποφάσισε να τηρήσει ωράριο σχολίασαν μεταξύ άλλων: «Τηρείτε ωράριο όλους αυτούς τους μήνες και δεν μπορείτε την ημέρα της απόφασης να μείνετε;»



Απαντώντας στις αιτιάσεις των δικηγόρων η γραμματέας είπε ότι τηρεί ωράριο και ότι είχε ενημερώσει από το πρωί για την πρόθεσή της.



Τελικά όπως ανακοινώθηκε από την έδρα, η ετυμηγορία του δικαστηρίου επί της ενοχής ή μη των κατηγορουμένων θα ανακοινωθεί το πρωί της Πέμπτης.

