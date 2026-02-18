search
ΤΕΤΑΡΤΗ 18.02.2026 18:59
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.02.2026 17:42

Την Πέμπτη η απόφαση του Εφετείου για τον πατέρα Αντώνιο λόγω… λήξης του ωραρίου της γραμματέως – Διαμαρτυρίες των δικηγόρων

18.02.2026 17:42
pateras-antwnios

Την Πέμπτη θα ανακοινωθεί τελικά η απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων, για τον πατέρα Αντώνιο και άλλους έξι πρώην υπαλλήλους της «Κιβωτού του Κόσμου».

Ενώ το δευτεροβάθμιο δικαστήριο από τις 14:10 είχε αποσυρθεί για διάσκεψη, προκειμένου να αποφανθεί επί της ενοχής ή μη των κατηγορουμένων για μία σειρά από πλημμεληματικές πράξεις που αφορούν σωματικές βλάβες με θύματα παιδιά της «Κιβωτού», δυόμισι ώρες αργότερα η πρόεδρος του δικαστηρίου ανακοίνωσε ότι η απόφαση θα εκδοθεί τελικά το πρωί  της Τετάρτης λόγω του ότι η γραμματέας τηρεί το ωράριο (σ.σ. λήγει στις 15:00).

Μάλιστα, η γραμματέας κάλεσε και την Ένωση Δικαστικών Υπαλλήλων για να διαμαρτυρηθεί για την απόφαση της προέδρου του δικαστηρίου να ανακοινώσει σήμερα την απόφαση, δηλαδή μετά τις τις 3 μ.μ.

Τελικά, το δικαστήριο έκανε γνωστό ότι ενώ σκοπός του ήταν να ανακοινώσει σήμερα την απόφασή του, η γραμματέας επέμενε στην τήρηση ωραρίου.

Οι δικηγόροι που συμμετέχουν στη δίκη αντέδρασαν έντονα και απευθυνόμενοι στα μέλη της έδρας και δη στη γραμματέα που αποφάσισε να τηρήσει ωράριο σχολίασαν μεταξύ άλλων: «Τηρείτε ωράριο όλους αυτούς τους μήνες και δεν μπορείτε την ημέρα της απόφασης να μείνετε;»

Απαντώντας στις αιτιάσεις των δικηγόρων η γραμματέας είπε ότι τηρεί ωράριο και ότι είχε ενημερώσει από το πρωί για την πρόθεσή της.

Τελικά όπως ανακοινώθηκε από την έδρα, η ετυμηγορία του δικαστηρίου επί της ενοχής ή μη των κατηγορουμένων θα ανακοινωθεί το πρωί της Πέμπτης.

Διαβάστε επίσης:

Καισαριανή: Μνημείο κηρύχθηκε το σύνολο των φωτογραφιών με τους 200 εκτελεσθέντες – Τι λέει το υπουργείο Πολιτισμού

«Βιολάντα»: Πόρισμα κόλαφος της Πυροσβεστικής για την τραγωδία – Σοβαρές παραβάσεις, εκτός λειτουργίας οι ανιχνευτές διαρροής

Πέθανε σε ηλικία 82 ετών ο Αντώνης Μανιτάκης – Διήμερο πένθος στη Νομική του ΑΠΘ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mourtzoukou 112- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και για τον θάνατο του Παναγιωτάκη

Kouretas
ΕΛΛΑΔΑ

Κουρέτας για Βιολάντα: «Στα χαρτιά ήταν εντάξει» – Τι είπε για ελέγχους, επιδοτήσεις και το κλείσιμο του δεύτερου εργοστασίου

tileorasi
MEDIA

Κορυφαίο σε τηλεθέαση για μια ακόμη ημέρα (17/2) το prime time του Alpha

venizelos manitakis – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Βενιζέλος για Μανιτάκη: Είχε το θάρρος να αναλάβει υπουργική ευθύνη στην καρδιά της οικονομικής κρίσης

ursula ek 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

«Αγκάθια» στο νομοσχέδιο για την ευρωπαϊκή βιομηχανία – Το δόγμα «Made in Europe» και ο γρίφος των «αξιόπιστων εταίρων»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Κατόπιν πιέσεων της διοίκησης η συγκέντρωση υπέρ του Τζωρτζιώτη - Τι καταγγέλλει το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων

f-35_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για την υπεροπλία στο Αιγαίο: Πύραυλος με βεληνεκές 250 χλμ. στα F-35 – Τι σχεδιάζει να αγοράσει από τις ΗΠΑ το Πεντάγωνο

violanta_new_456
ΕΛΛΑΔΑ

Παραδοχή τοπογράφου που υπέγραψε το τοπογραφικό της Βιολάντα ότι δεν μέτρησε την απόσταση των δεξαμενών προπανίου: «Κατέγραψα αυτά που μου είπαν»

patsas2 new
ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικά ΜΜΕ: «Οι γείτονες μάς κλέβουν τον πατσά» – Οργή για την πιθανή ένταξη του εδέσματος στην UNESCO ως ελληνικό πιάτο

opeka-pasok-stelexos.jpg
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναστασία Χατζηδάκη: Το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που είναι στο επίκεντρο της υπόθεσης με τα μαϊμού επιδόματα του ΟΠΕΚΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 18.02.2026 18:58
mourtzoukou 112- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και για τον θάνατο του Παναγιωτάκη

Kouretas
ΕΛΛΑΔΑ

Κουρέτας για Βιολάντα: «Στα χαρτιά ήταν εντάξει» – Τι είπε για ελέγχους, επιδοτήσεις και το κλείσιμο του δεύτερου εργοστασίου

tileorasi
MEDIA

Κορυφαίο σε τηλεθέαση για μια ακόμη ημέρα (17/2) το prime time του Alpha

1 / 3