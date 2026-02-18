Τραμπ: «Ισχυρή και ιστορική η φιλία ΗΠΑ-Ελλάδας» – Αναφορά σε άμυνα, ενέργεια και ναυπηγική συνεργασία

Την εκτίμηση ότι οι διμερείς σχέσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Αθήνας «δεν ήταν ποτέ ισχυρότερες» διατύπωσε ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ κατά την τελετή επίδοσης των διαπιστευτηρίων του νέου πρέσβη της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Αντώνη Αλεξανδρίδη, στον Λευκό Οίκο.

Κατά την επίσημη προσφώνησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις «ισχυρότερες από ποτέ», υπογραμμίζοντας ότι η φιλία Ελλάδας και ΗΠΑ είναι «ισχυρή, ιστορική και βασισμένη στην κοινή δημοκρατική και πνευματική κληρονομιά». Όπως ανέφερε, προσβλέπει στην περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας σε τομείς στρατηγικής σημασίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τραμπ χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύτιμο εταίρο και σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες εμβάθυνσης της συνεργασίας στη ναυτιλία, το εμπόριο, την ενέργεια και τις επενδύσεις.

Έμφαση σε ΝΑΤΟ και αμυντικές δαπάνες

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στην πορεία της Ελλάδας προς την επίτευξη του στόχου του ΝΑΤΟ για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ, σημειώνοντας ότι η Αθήνα επιδεικνύει «πραγματική ηγετική παρουσία» εντός της Συμμαχίας. «Η ειρήνη διασφαλίζεται μέσω της ισχύος», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ενέργεια και Κάθετος Διάδρομος

Στον τομέα της ενέργειας, έκανε ειδική μνεία στις εξαγωγές αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου και στον λεγόμενο Κάθετο Διάδρομο, εκτιμώντας ότι τα σχετικά έργα υποδομών θα ενισχύσουν την ενεργειακή ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής.

Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμησή του για την επιλογή της Ελλάδας να τηρήσει αποχή κατά την υιοθέτηση από τον Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός του πλαισίου καθαρών μηδενικών εκπομπών, επισημαίνοντας ότι η σχετική ρύθμιση θα επιβάρυνε καταναλωτές, επιχειρήσεις και το παγκόσμιο εμπόριο.

Συνεργασία στη ναυπηγική και επενδύσεις

Τέλος, ο Τραμπ αναφέρθηκε στις προοπτικές ενίσχυσης της συνεργασίας στον τομέα της ναυπηγικής βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων συνομιλιών για την κατασκευή αμερικανικών φρεγατών στην Ελλάδα, καθώς και στη διεύρυνση των διμερών σχέσεων στους τομείς του εμπορίου και των επενδύσεων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε από τον κ. Αλεξανδρίδη να μεταφέρει τους «θερμούς χαιρετισμούς» του προς τον πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημαίνοντας τη σημασία της συνέχισης της στενής συνεργασίας μεταξύ των δύο κυβερνήσεων.

Διαβάστε επίσης

Στέλεχος του ΠΑΣΟΚ φέρεται να εμπλέκεται στα μαϊμού επιδόματα του ΟΠΕΚΑ – Προς παύση η… αμαρτωλή προϊσταμένη τμήματος

Ζωή κατά πάντων για τις καταγγελίες εργαζομένων – Απειλεί με μηνύσεις Άδωνι και δημοσιογράφους, μιλά για «εκβιαστές» και «εγκληματική οργάνωση»

Επίθεση Σαμαρά στην κυβέρνηση, παρουσία Τασούλα: «Έχει καταλάβει ότι “ξεπλένει” την Τουρκία;»