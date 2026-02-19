Ακέφαλο πτώμα Γερμανίδας εντοπίστηκε σε θαμνώδη έκταση κοντά στη Φλωρεντία

Σορός γυναίκας εντοπίστηκε χθες Τετάρτη σε περιοχή κοντά στη Φλωρεντία, με τις ιταλικές αρχές να διερευνούν τις συνθήκες θανάτου της. Σύμφωνα με το ANSA, πρόκειται για 44χρονη Γερμανίδα χωρίς μόνιμη κατοικία, ενώ παραμένουν αδιευκρίνιστα κρίσιμα στοιχεία της υπόθεσης.

Η σορός βρέθηκε σε θαμνώδη έκταση κοντά σε έρημο αγρόκτημα στον δήμο Σκαντίσι. Εκτιμάται ότι βρισκόταν στο σημείο για αρκετό χρονικό διάστημα, γεγονός που δυσχεραίνει την έρευνα των αρχών.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα ιταλικών μέσων, η περιοχή θεωρείται προβληματική, καθώς κατά καιρούς έχουν αναφερθεί περιστατικά βίας και διακίνησης ναρκωτικών.

Παρουσία σκύλου και μαρτυρίες

Το ANSA μετέδωσε ότι ένας άνδρας με σκύλο είχε απομακρύνει περαστικό από το συγκεκριμένο σημείο μία ημέρα πριν από τον εντοπισμό της σορού. Παράλληλα, άγριος σκύλος βρισκόταν κοντά στο σώμα και χρειάστηκε η παρέμβαση ειδικού συνεργείου προκειμένου να απομακρυνθεί και να καταστεί δυνατή η μεταφορά της σορού στην ιατροδικαστική υπηρεσία.

Αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Το πόρισμα του ιατροδικαστή αναμένεται να αποσαφηνίσει τον χρόνο θανάτου και να διευκρινίσει εάν ο αποκεφαλισμός ήταν προγενέστερος ή μεταγενέστερος του θανάτου.

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο το σημείο όπου εντοπίστηκε η σορός να μην αποτελεί τον τόπο του εγκλήματος, αλλά να πρόκειται για σημείο μεταφοράς και εγκατάλειψης. Σε μικρή απόσταση από το σημείο βρέθηκε και ένα μαχαίρι, το οποίο έχει ήδη τεθεί στο μικροσκόπιο των ερευνητών.

