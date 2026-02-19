Διευρύνεται η συνεργασία INTRACOMDEFENSE – Raytheon με νέα έργα άνω των 108 εκατ. δολαρίων για το Patriot

Σημαντική ενίσχυση της συνεργασίας της με τη Raytheon, εταιρεία του ομίλου RTX, ανακοίνωσε η INTRACOM DEFENSE (IDE), με την ανάθεση νέων έργων συνολικής αξίας που υπερβαίνει τα 108 εκατ. δολάρια κατά τη διάρκεια του 2025, στο πλαίσιο του συστήματος αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας Patriot.

Οι νέες αναθέσεις επιβεβαιώνουν τη στρατηγική θέση της IDE στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα της Raytheon, με την ελληνική εταιρεία να έχει αναλάβει την παραγωγή και παράδοση κρίσιμων τελικών προϊόντων που υποστηρίζουν την επιχειρησιακή διαθεσιμότητα, τη μακροχρόνια υποστήριξη και τη συνολική ετοιμότητα του συστήματος Patriot σε διεθνές επίπεδο.

Η αύξηση του όγκου των έργων αντανακλά την εμπιστοσύνη της Raytheon στη διαχρονικά σταθερή απόδοση της IDE, καθώς και στην ικανότητά της να ανταποκρίνεται με συνέπεια σε αυξημένες απαιτήσεις παραγωγής, τηρώντας υψηλά πρότυπα ποιότητας, αξιοπιστίας και χρόνων παράδοσης.

Η INTRACOM DEFENSE, με ισχυρή παρουσία στη διεθνή αμυντική βιομηχανία, αξιοποιεί προηγμένες τεχνολογικές λύσεις και σύγχρονες παραγωγικές υποδομές, υποστηρίζοντας τόσο εθνικά αμυντικά προγράμματα όσο και μεγάλης κλίμακας διεθνείς πρωτοβουλίες. Παράλληλα, μέσα από συνεχιζόμενες επενδύσεις σε εγκαταστάσεις, εξοπλισμό και υψηλής εξειδίκευσης ελληνικό επιστημονικό δυναμικό, ενισχύει την εγχώρια αμυντική και βιομηχανική βάση.

Σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης διεθνούς ζήτησης για αμυντικά συστήματα και δυνατότητες, η IDE εδραιώνει τη θέση της ως αξιόπιστος προμηθευτής και μακροχρόνιος συνεργάτης κορυφαίων διεθνών αμυντικών οργανισμών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση της βιομηχανικής αυτονομίας και της τεχνολογικής υπεροχής της χώρας.

