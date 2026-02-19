search
ΠΕΜΠΤΗ 19.02.2026 08:49
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web

19.02.2026 08:10

Εντυπωσιακή ελληνική παρουσία στη WorldDefenseShow 2026 αναδεικνύει τεχνολογική υπεροχή και διεθνείς συνεργασίες αμυντικής βιομηχανίας

19.02.2026 08:10
MixCollage-19-Feb-2026-01-49-AM-5273

Τη δυναμική, την καινοτομία και την τεχνολογική υπεροχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας ανέδειξε η συμμετοχή της Ένωσης Ελληνικών Εταιρειών Αεροδιαστημικής, Ασφάλειας & Άμυνας (Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α.) και των ελληνικών εταιρειών-εκθετών στη World Defense Show 2026, που πραγματοποιήθηκε στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας από τις 8 έως τις 12 Φεβρουαρίου.

Στο ενιαίο ελληνικό περίπτερο συμμετείχαν κορυφαίες εταιρείες του κλάδου, μεταξύ των οποίων ο Όμιλος Viohalco με έξι θυγατρικές του, η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ), η Miltech Hellas, η Prisma Electronics, η Qualco Group και η Realiscape. Παράλληλα, με αυτόνομα περίπτερα συμμετείχαν οι SCYTALYS του EFA GROUP, η THEON SENSORS και η ROTA, διοργανώτρια της ελληνικής έκθεσης DEFEA, προβάλλοντας την Ελλάδα ως αξιόπιστο και ανταγωνιστικό διεθνή παίκτη στον αμυντικό τομέα.

Η ελληνική συμμετοχή τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείο Εθνικής Άμυνας / ΓΔΑΕΕ, με την υποστήριξη της Enterprise Greece και την ενεργή παρουσία του ΕΛΚΑΚ, εξασφαλίζοντας υψηλή προβολή και ουσιαστικές επιχειρηματικές επαφές.

Στο περιθώριο της έκθεσης, η ελληνική αποστολή πραγματοποίησε στοχευμένες επισκέψεις σε εθνικά περίπτερα άλλων χωρών, ενισχύοντας τον διακρατικό διάλογο και διερευνώντας νέες συνεργασίες, με έμφαση σε συμπαραγωγές, μεταφορά τεχνογνωσίας και συμμετοχή ελληνικών εταιρειών σε διεθνή προγράμματα.

Ο Υποναύαρχος Παναγιώτης Καραβάς ΠΝ, Διευθυντής Διεύθυνσης Εξοπλισμών με Νίκο Παπάτσα, Αντιπρόεδρο ΕΕΛΕΑΑ

Καθοριστικό ρόλο στην επιτυχημένη παρουσία διαδραμάτισαν ο Υποστράτηγος (ΔΒ) Ιωάννης Μπούρας, γενικός διευθυντής της ΓΔΑΕΕ, και ο Ταξίαρχος (ΤΧ) Σπυρίδων Μαδούρος. Το ελληνικό περίπτερο επισκέφθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Υποναύαρχος Παναγιώτης Καραβάς ΠΝ, εκπροσωπώντας τον Α/ΓΕΝ, ο Πλοίαρχος Νικόλαος Χρυσοχοΐδης ΠΝ, ο Ακόλουθος Άμυνας της Ελλάδας στη Σαουδική Αραβία Σμήναρχος (Ι) Πάνος Νούσιας ΠΑ, ο πρόξενος Χρήστος Νίνης, καθώς και η κυπριακή αποστολή με επικεφαλής τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγο Εμμανουήλ Θεοδώρου.

Ιδιαίτερη σημασία είχε και η παρουσία θεσμικών και επιχειρηματικών εκπροσώπων της Σαουδικής Αραβίας, όπως των SAMI και GAMI, καθώς και του Ακολούθου Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας στην Ελλάδα, Συνταγματάρχη Qutaim Alsahali.

O πρίγκηπας SAUD BIN MOHAMMED AL-SAUD κατά την επίσκεψή του στο ελληνικό περίπτερο

Σε δήλωσή του, ο αντιπρόεδρος της Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α. Νικόλαος Παπάτσας τόνισε ότι «η Ελλάδα είχε ισχυρή και ιδιαίτερα επιτυχημένη παρουσία στη World Defense Show 2026, αναδεικνύοντας την τεχνολογική υπεροχή και την εξωστρέφεια της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, με το ελληνικό περίπτερο να αποτελεί σημείο αναφοράς της έκθεσης».

