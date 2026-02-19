search
ΠΕΜΠΤΗ 19.02.2026 08:54
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.02.2026 08:05

ΟΝΕΧ Ναυπηγεία Σύρου: Σε λειτουργία μετά από 15 χρόνια το σύστημα ανέλκυσης πλοίων Syncrolift

19.02.2026 08:05
syros nayphgeia

Μετά από 15 χρόνια επανενεργοποιήθηκε το προηγμένο σύστημα ανέλκυσης πλοίων τύπου Syncrolift στα ναυπηγεία Σύρου της ΟΝΕΧ, ενισχύοντας τις δυνατότητες συντήρησης, επισκευής, μετασκευής και ναυπήγησης πλωτών μέσων.

Το σύστημα shiplift έχει δυνατότητα ανέλκυσης και μεταφοράς πλοίων μέγιστου βάρους έως 2.500 τόνους, ενώ μπορεί να εξυπηρετήσει και ανάγκες καθέλκυσης νεότευκτων πλοίων της συγκεκριμένης κατηγορίας. Οι μέγιστες διαστάσεις πλοίου που μπορεί να υποστηρίξει είναι μήκος 100 μέτρα, πλάτος 20 μέτρα και βύθισμα έως 4,8 μέτρα.

Το Syncrolift εγκαταστάθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 2000 στο πλαίσιο αναβάθμισης των ναυπηγείων, με στόχο τη δημιουργία γραμμής παραγωγής super yachts. Κατά το διάστημα 2003-2016 χρησιμοποιήθηκε τόσο για την καθέλκυση νεότευκτων σκαφών όσο και για τη συντήρηση και επισκευή υφιστάμενων πλοίων διαφόρων τύπων.

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας, στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα καθελκύστηκαν δύο νεότευκτα super yachts μήκους 85,22 μέτρων και τρία πυροσβεστικά σκάφη μήκους 28,60 μέτρων, ενώ πραγματοποιήθηκαν εργασίες τακτικής συντήρησης σε περισσότερα από 60 σκάφη του εμπορικού και του πολεμικού ναυτικού.

Το σύστημα Syncrolift συνδυάζεται με μηχανισμό προώθησης από και προς τη στεριά της εταιρείας TTS, καθώς και με χερσαία διάταξη ραγών, γεγονός που επιτρέπει την ταυτόχρονη ανέλκυση ή επισκευή δύο ή περισσότερων σκαφών, ανάλογα με τις διαστάσεις τους.

Η επαναλειτουργία του συστήματος εντάσσεται στο ευρύτερο επενδυτικό πρόγραμμα της ONEX για την αναβάθμιση των ναυπηγικών και ναυπηγοεπισκευαστικών υποδομών στη Σύρο και την Ελευσίνα.

Διαβάστε επίσης:

ΤΗΕΟΝ: Νέα εντολή παράδοσης συστημάτων νυχτερινής όρασης για το πρόγραμμα SBNVG του Σώματος Πεζοναυτών των ΗΠΑ

Τράπεζα Κύπρου: Καθαρά κέρδη 481 εκατ. ευρώ με ROTE 18,6% το 2025

Στο 1 δισ. ευρώ ο τζίρος της Βιομηχανίας Χάρτινης Συσκευασίας που απασχολεί 3.000 εργαζόμενους – Στα 200 εκατ. οι επενδύσεις την τελευταία τριετία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
LIMENIKOS_STOLI
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Δεν σταμάτησε σε έλεγχο και τραυμάτισε λιμενικό, συνελήφθη 27χρονος

IDE-Raytheon-Patriot
BUSINESS

Διευρύνεται η συνεργασία INTRACOMDEFENSE – Raytheon με νέα έργα άνω των 108 εκατ. δολαρίων για το Patriot

Qualco UK
BUSINESS

Στρατηγική συνεργασία Qualco UK – Thames Water για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαχείρισης πελατών

pefanis_pelop
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο πρωταθλητής πυγμαχίας Αλέξης Πεφάνης

tourismos-new
BUSINESS

Ινδία και Κίνα αναδεικνύονται σε αγορές υψηλής δυναμικής για τον ελληνικό τουρισμό το επόμενο 12μηνο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
patsas2 new
ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικά ΜΜΕ: «Οι γείτονες μάς κλέβουν τον πατσά» – Οργή για την πιθανή ένταξη του εδέσματος στην UNESCO ως ελληνικό πιάτο

f-35_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για την υπεροπλία στο Αιγαίο: Πύραυλος με βεληνεκές 250 χλμ. στα F-35 – Τι σχεδιάζει να αγοράσει από τις ΗΠΑ το Πεντάγωνο

Violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Κατόπιν πιέσεων της διοίκησης η συγκέντρωση υπέρ του Τζωρτζιώτη - Τι καταγγέλλει το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων

gkinnis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αντιδράσεις για το «last dance» του Αλέξανδρου Γκιννή στους Ολυμπιακούς – Διχασμός για την απόφαση συμμετοχής

LA-Mpaf
LIFESTYLE

«Θα σε δείρουμε άσχημα, ηρέμησε»: O Λα Μπάφ ημίγυμνος, σέρνεται στον δρόμο στη Νέα Ορλεάνη (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 19.02.2026 08:53
LIMENIKOS_STOLI
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Δεν σταμάτησε σε έλεγχο και τραυμάτισε λιμενικό, συνελήφθη 27χρονος

IDE-Raytheon-Patriot
BUSINESS

Διευρύνεται η συνεργασία INTRACOMDEFENSE – Raytheon με νέα έργα άνω των 108 εκατ. δολαρίων για το Patriot

Qualco UK
BUSINESS

Στρατηγική συνεργασία Qualco UK – Thames Water για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαχείρισης πελατών

1 / 3