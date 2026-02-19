search
ΠΕΜΠΤΗ 19.02.2026 06:39
search
MENU CLOSE
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.02.2026 06:10

«Εγώ στον ζωολογικό κήπο»: Αυτό είναι το πρώτο βίντεο που ανέβηκε στο Youtube

19.02.2026 06:10
youtube

Το πρώτο βίντεο που ανέβηκε στο Youtube, καθώς και μία πρώιμη εκδοχή της πλατφόρμας φιλοξενούνται στο «Victoria and Albert Museum» του Λονδίνου. 

Στο πρώτο και πλέον ιστορικό βίντεο εμφανίζεται ο συνιδρυτής του Youtube, Jawed Karimστον ζωολογικό κήπο του Σαν- Ντιέγο να μιλά για… ελέφαντες.

Το 19 δευτερολέπτων βίντεο έχει συγκεντρώσει από τις 23 Απριλίου 2005 περισσότερες από 382 εκατομμύρια προβολές και πάνω από 18 εκατομμύρια likes.

«Η ομάδα διατήρισης ψηφιακού υλικού του V&A δούλεψε τους τελευταίους 18 μήνες για να αναδημιουργήσει την πλατφόρμα, με βάση την παλαιότερη τεκμηριωμένη έκδοση της 8ης Δεκεμβρίου 2006», δήλωσε εκπρόσωπος του μουσείου.

Για το εγχείρημα, το V&A συνεργάστηκε με την ομάδα «εμπειρίας χρήστη του YouTube» και το στούντιο διαδραστικού σχεδιασμού oio.

Ο διευθύνων σύμβουλος του YouTube, Neal Mohan, τόνισε «με την ανακατασκευή μιας πρώιμης σελίδας προβολής, δεν παρουσιάζουμε απλώς ένα βίντεο, αλλά προσκαλούμε το κοινό να ταξιδέψει πίσω στην απαρχή ενός παγκόσμιου πολιτιστικού φαινομένου».

Διαβάστε επίσης

Ο θάνατος δεν είναι το τέλος: Η Meta κατοχύρωσε πατέντα για…ψηφιακή «αθανασία» στα social media

Messenger: Τέλος η εφαρμογή desktop – Τι αλλάζει για τους χρήστες σε Windows και Mac

Κινέζικα ρομπότ κάνουν… κουνγκ φου, τούμπες σε τραμπολίνο και σκαρφαλώνουν στους τοίχους (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xristakopoulos-123-new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Η αντιπολίτευση και οι… προσευχές της κυβέρνησης

Facebook-Resizing-19 (1)
CUCINA POVERA

Τυρόπιτα με κρεμώδη γέμιση σιμιγδαλόκρεμας

kritiki tainias 88- new
ΣΙΝΕΜΑ

Κριτική ταινίας: «Pillion» – Από την κυριαρχία στην τρυφερότητα

bank
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τράπεζες: Κέρδη ρεκόρ χρεώνοντας με προμήθειες τους πάντες για το παραμικρό

violanta
ΕΛΛΑΔΑ

Νομική αντεπίθεση από τις οικογένειες των θυμάτων – Στη φυλακή ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
patsas2 new
ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικά ΜΜΕ: «Οι γείτονες μάς κλέβουν τον πατσά» – Οργή για την πιθανή ένταξη του εδέσματος στην UNESCO ως ελληνικό πιάτο

f-35_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για την υπεροπλία στο Αιγαίο: Πύραυλος με βεληνεκές 250 χλμ. στα F-35 – Τι σχεδιάζει να αγοράσει από τις ΗΠΑ το Πεντάγωνο

Violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Κατόπιν πιέσεων της διοίκησης η συγκέντρωση υπέρ του Τζωρτζιώτη - Τι καταγγέλλει το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων

LA-Mpaf
LIFESTYLE

«Θα σε δείρουμε άσχημα, ηρέμησε»: O Λα Μπάφ ημίγυμνος, σέρνεται στον δρόμο στη Νέα Ορλεάνη (Video)

gkinnis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αντιδράσεις για το «last dance» του Αλέξανδρου Γκιννή στους Ολυμπιακούς – Διχασμός για την απόφαση συμμετοχής

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 19.02.2026 06:37
xristakopoulos-123-new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Η αντιπολίτευση και οι… προσευχές της κυβέρνησης

Facebook-Resizing-19 (1)
CUCINA POVERA

Τυρόπιτα με κρεμώδη γέμιση σιμιγδαλόκρεμας

kritiki tainias 88- new
ΣΙΝΕΜΑ

Κριτική ταινίας: «Pillion» – Από την κυριαρχία στην τρυφερότητα

1 / 3