«Εγώ στον ζωολογικό κήπο»: Αυτό είναι το πρώτο βίντεο που ανέβηκε στο Youtube

Το πρώτο βίντεο που ανέβηκε στο Youtube, καθώς και μία πρώιμη εκδοχή της πλατφόρμας φιλοξενούνται στο «Victoria and Albert Museum» του Λονδίνου.

Στο πρώτο και πλέον ιστορικό βίντεο εμφανίζεται ο συνιδρυτής του Youtube, Jawed Karimστον ζωολογικό κήπο του Σαν- Ντιέγο να μιλά για… ελέφαντες.

Το 19 δευτερολέπτων βίντεο έχει συγκεντρώσει από τις 23 Απριλίου 2005 περισσότερες από 382 εκατομμύρια προβολές και πάνω από 18 εκατομμύρια likes.

«Η ομάδα διατήρισης ψηφιακού υλικού του V&A δούλεψε τους τελευταίους 18 μήνες για να αναδημιουργήσει την πλατφόρμα, με βάση την παλαιότερη τεκμηριωμένη έκδοση της 8ης Δεκεμβρίου 2006», δήλωσε εκπρόσωπος του μουσείου.

Για το εγχείρημα, το V&A συνεργάστηκε με την ομάδα «εμπειρίας χρήστη του YouTube» και το στούντιο διαδραστικού σχεδιασμού oio.

Ο διευθύνων σύμβουλος του YouTube, Neal Mohan, τόνισε «με την ανακατασκευή μιας πρώιμης σελίδας προβολής, δεν παρουσιάζουμε απλώς ένα βίντεο, αλλά προσκαλούμε το κοινό να ταξιδέψει πίσω στην απαρχή ενός παγκόσμιου πολιτιστικού φαινομένου».

