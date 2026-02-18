Κινέζικα ρομπότ κάνουν… κουνγκ φου, τούμπες σε τραμπολίνο και σκαρφαλώνουν στους τοίχους (Video)

Με φιγούρες κουνγκ φου, εντυπωσιακές τούμπες και συγχρονισμένες χορογραφίες, τα ανθρωποειδή ρομπότ της κινεζικής Unitree Robotics έκλεψαν την παράσταση στο γκαλά του Σεληνιακού Νέου Έτους της CCTV, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα μαζικής εξάπλωσης της ρομποτικής.

Η φετινή παράσταση προβλήθηκε σε περίπου 1 δισεκατομμύριο τηλεθεατές στην Κίνα, υπογραμμίζοντας τη βαρύτητα της στιγμής για τον κλάδο. Μόλις πριν από έναν χρόνο, τα συγκεκριμένα ρομπότ μετά βίας μπορούσαν να κουνήσουν ένα μαντίλι, σήμερα όμως εκτελούν θεαματικές φιγούρες και επιδεικνύουν κινήσεις κουνγκ φου με νουντσάκου, σηματοδοτώντας -όπως σχολιάζουν αναλυτές- ότι η «σωματική νοημοσύνη» (physical intelligence) αποτελεί το επόμενο μεγάλο σύνορο στην εξέλιξη της ρομποτικής.

Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η South China Morning Post, ο διευθύνων σύμβουλος Wang Xingxing αποκάλυψε ότι η εταιρεία στοχεύει σε αποστολές έως και 20.000 ανθρωποειδών ρομπότ το 2026, από περίπου 5.500 το 2025. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι αποστολές θα μπορούσαν να φτάσουν «δεκάδες χιλιάδες» μονάδες, με τη Unitree να διεκδικεί μερίδιο 10.000-20.000 ρομπότ.

Μιλώντας στο εγχώριο τεχνολογικό πρακτορείο 36Kr μετά την επίδειξη, ο Wang δήλωσε ότι οι παγκόσμιες αποστολές ανθρωποειδών ρομπότ θα μπορούσαν να φτάσουν τις «δεκάδες χιλιάδες» φέτος, με την Unitree να αντιπροσωπεύει περίπου 10.000 έως 20.000 μονάδες από αυτό το σύνολο.

This aired tonight to 1 billion people in China. A year ago these robots could barely wave a handkerchief, now they can do backflips and kung fu with nunchucks. Physical intelligence is the next frontier. pic.twitter.com/xFasDuGgRx — Tristan (@Tristan0x) February 16, 2026

Η πρόβλεψη έρχεται μετά από μια άλλη υψηλού προφίλ επίδειξη στο ετήσιο γκαλά της Σεληνιακής Πρωτοχρονιάς από το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα CCTV, όπου τα μηχανήματα της Unitree έγιναν και πάλι στο επίκεντρο.

Η εταιρεία τράβηξε για πρώτη φορά την προσοχή του κοινού στην περσινή εκδήλωση, όταν τα ρομπότ της επέδειξαν βασικές κινήσεις. Η φετινή απόδοση παρουσίασε ένα σημαντικό άλμα στις δυνατότητες.

In just one year, they have evolved from robots to "humans".



2025&2026 Chinese Spring Festival Gala



pic.twitter.com/OxOH38JXEE February 16, 2026

Τα ανθρωποειδή ρομπότ της εταιρείας με έδρα το Hangzhou εκτέλεσαν σύνθετες ρουτίνες πολεμικών τεχνών, πηδούσαν από τραμπολίνο και σκαρφάλωναν σε τοίχους, υπογραμμίζοντας την ταχεία πρόοδο τους τελευταίους 12 μήνες. Η Unitree δήλωσε ότι το τμήμα του kung fu εκτελέστηκε «πλήρως αυτόνομα» από τα ρομπότ G1, ενώ η ευρύτερη ρουτίνα έφερε αρκετές πρωτιές στον κλάδο, συμπεριλαμβανομένων των… τουμπών σε τραμπολίνο που έφταναν τα τρία μέτρα και τρέξιμο υψηλής ταχύτητας έως και τέσσερα μέτρα ανά δευτερόλεπτο (περίπου 14 χλμ./ώρα).

«Αυτές οι καινοτομίες είναι πολύ πρακτικές και θα διευκολύνουν την ανάπτυξη ρομπότ σε μεγάλη κλίμακα στο μέλλον», δήλωσε ο Wang στο 36Kr, προσθέτοντας ότι η πτώση ενός ρομπότ κατά τη διάρκεια της παράστασης είχε προγραμματιστεί εκ των προτέρων ως μέρος της ρουτίνας.

Τα ανθρωποειδή H2 και τα ρομποτικά σκυλιά B2-W της εταιρείας εμφανίστηκαν επίσης ως μέρος άλλων τμημάτων. Τρεις άλλες εγχώριες εταιρείες ρομποτικής – η Magiclab με έδρα το Wuxi και οι Galbot και Noetix με έδρα το Πεκίνο – παρουσιάστηκαν στο γκαλά.

Wow!🤯China made another #Seedance 2.0 Moment!@UnitreeRobotics evolve again and perform martial arts at China's Spring Festival Gala, the world's most watched television program



If you don't know how have Chinese humanoid robotics evolved over the past year, now you know.… pic.twitter.com/MD6n9Igokg February 16, 2026

Η εταιρεία έρευνας αγοράς Omdia εκτίμησε ότι η Unitree πούλησε περισσότερα από 5.500 ανθρωποειδή ρομπότ πέρυσι, ξεπερνώντας τη συνδυασμένη παραγωγή αμερικανικών ανταγωνιστών όπως η Tesla, η Figure AI και η Agility Robotics.

Ο Patrick Zhang, ένας Κινέζος αναλυτής τεχνολογίας, δήλωσε ότι το Γκαλά του Εαρινού Φεστιβάλ προσέφερε μια ιδανική παρουσίαση για τα ανθρωποειδή ρομπότ στο τρέχον στάδιο ανάπτυξής τους, δεδομένου του ελεγχόμενου περιβάλλοντος, των επίπεδων επιφανειών και της προβλέψιμης ροής αέρα.

«Τα ρομπότ μπορεί να δυσκολεύονται σε πραγματικά περιβάλλοντα, αλλά στη σκηνή έχουν όλα τα πλεονεκτήματα», ανέφερε στο ενημερωτικό δελτίο Geopolitechs.

Ο Wang έχει προσδιορίσει την ανάπτυξη σε πραγματικό κόσμο ως το επόμενο σημαντικό εμπόδιο για τον τομέα της ρομποτικής της Κίνας. Η Unitree συνεργάζεται ήδη με αρκετές ομάδες ενσωματωμένης τεχνητής νοημοσύνης για την ανάπτυξη μοντέλων που μπορούν να χρησιμεύσουν ως «εγκέφαλος», επιτρέποντας στα ρομπότ να πλοηγούνται σε πολύπλοκα περιβάλλοντα με μεγαλύτερη αυτονομία.

Ως ένας από τους πρώτους πρωτοπόρους της ρομποτικής της χώρας, η Unitree θεωρείται ευρέως από τους επενδυτές ως δείκτης για την πρόοδο του τομέα.

Ακόμη και εταιρείες που φημολογούνται ότι αποτελούν μέρος της αλυσίδας εφοδιασμού της, όπως η Ningbo ZhongDa Leader Intelligent Transmission, έχουν δει τις μετοχές τους να αυξάνονται τον τελευταίο χρόνο εν μέσω του αυξανόμενου ενθουσιασμού γύρω από την ανθρωποειδή ρομποτική.

Διαβάστε επίσης:

«Έπεσε» το X – Προβλήματα στην πρόσβαση σε Ελλάδα και άλλες χώρες του κόσμου

Γιατί η Google εξέδωσε ομόλογο διάρκειας 100 ετών

Κίνα: Ανθρωποειδή ρομπότ δοκιμάζονται σε πραγματικές θέσεις εργασίας