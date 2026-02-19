Ο θάνατος δεν είναι το τέλος: Η Meta κατοχύρωσε πατέντα για…ψηφιακή «αθανασία» στα social media

Σε… αθάνατους λογαριασμούς στα social media φαίνεται πως στοχεύει η Meta, η οποία έλαβε στα τέλη Δεκεμβρίου δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για γλωσσικό μοντέλο που θα μπορεί να «προσομοιώνει» τη δραστηριότητα ενός ατόμου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ακόμη και μετά θάνατον.

«Το γλωσσικό μοντέλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσομοίωση του χρήστη όταν αυτός απουσιάζει από το σύστημα κοινωνικής δικτύωσης, για παράδειγμα όταν κάνει ένα μεγάλο διάλειμμα ή εάν έχει αποβιώσει», αναφέρεται στην πατέντα, σύμφωνα με το Business Insider.

Κατά το σχετικό δημοσίευμα, ο όμιλος πίσω από το Facebook, το Instagram, το Threads και άλλες πλατφόρμες, έχει κατοχυρώσει πατέντα που περιγράφει ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης ικανό να αναπαράγει τη διαδικτυακή παρουσία ενός χρήστη επ’ αόριστον.

Η ιδέα βασίζεται στη δημιουργία ενός εργαλείου AI που θα «μαθαίνει» από τα δεδομένα ενός συγκεκριμένου λογαριασμού και θα κατασκευάζει έναν «ψηφιακό κλώνο». Σύμφωνα με την περιγραφή, ο κλώνος αυτός θα μπορούσε να λειτουργεί ως υποκατάστατο του πραγματικού προσώπου σε περιόδους απουσίας – ή ακόμη και σε περίπτωση θανάτου.

Πώς θα λειτουργεί ο «ψηφιακός κλώνος»

Ήδη σήμερα, τα κοινωνικά δίκτυα και οι εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων προσφέρουν τη δυνατότητα αυτοματοποιημένων απαντήσεων σε σχόλια, δημοσιεύσεις ή προσωπικά μηνύματα, σε χρόνο που έχει προκαθοριστεί από τον ίδιο τον χρήστη.

Η πρόταση της Meta, ωστόσο, πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα. Το σύστημα θα εκπαιδεύεται πάνω στην προηγούμενη δραστηριότητα του χρήστη – στις αντιδράσεις, τα σχόλια, τις αναρτήσεις και τις αλληλεπιδράσεις του – ώστε να μπορεί να αναπαράγει τον τρόπο με τον οποίο συνήθιζε να εκφράζεται και να συμμετέχει σε ψηφιακές συζητήσεις εν τη απουσία του.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι, δεδομένης της εξάρτησης πολλών ανθρώπων από την καθημερινή διαδικτυακή δραστηριότητα τρίτων, η ξαφνική εξαφάνιση ενός λογαριασμού μπορεί να έχει «σοβαρές» και «μόνιμες» συνέπειες για τους υπόλοιπους χρήστες.

Διευκρινίζει, πάντως, ότι η δράση του «ψηφιακού κλώνου» θα περιορίζεται σε αντιδράσεις πάνω σε περιεχόμενο άλλων – όπως μηνύματα, αναρτήσεις και σχόλια – και δεν θα παράγει αυτόνομες πρωτοβουλίες, αλλά θα βασίζεται αποκλειστικά σε μοτίβα συμπεριφοράς που έχει ήδη επιδείξει ο αρχικός χρήστης.

Πατέντες ως δημοσιοποίηση ιδεών

Ο τεχνολογικός κολοσσός διερευνά εδώ και χρόνια τρόπους διαχείρισης της ψηφιακής «κληρονομιάς» των χρηστών του. Η λύση ενός εικονικού αντιγράφου αποτελεί μία από τις πιθανές κατευθύνσεις.

Εκπρόσωπος της εταιρείας έχει διευκρινίσει, πάντως, ότι η κατάθεση αιτήσεων για διπλώματα ευρεσιτεχνίας αποσκοπεί στη δημοσιοποίηση και κατοχύρωση ιδεών, χωρίς αυτό να συνεπάγεται κατ’ ανάγκη ότι θα ακολουθήσει ανάπτυξη ή εμπορική αξιοποίησή τους.

Νομικά και ηθικά ζητήματα απέναντι στο επιχειρηματικό συμφέρον

Η συζήτηση γύρω από τέτοιες τεχνολογικές εφαρμογές δεν περιορίζεται στη σφαίρα της καινοτομίας. Αγγίζει κρίσιμα νομικά, κοινωνικά και φιλοσοφικά ζητήματα.

Η ειδικός στο ψηφιακό δίκαιο Εντίνα Χαρμπίνια, από το University of Birmingham, επισημαίνει ότι το θέμα υπερβαίνει το στενό νομικό πλαίσιο και επεκτείνεται σε βαθύτερα ηθικά ερωτήματα.

Παράλληλα, τονίζει ότι πέρα από την πιθανή διευκόλυνση της αλληλεπίδρασης ή της διαχείρισης της απώλειας, οι εταιρείες έχουν και σαφές επιχειρηματικό ενδιαφέρον: «Πρόκειται για περισσότερη αλληλεπίδραση, περισσότερο περιεχόμενο και άρα περισσότερα δεδομένα για την τρέχουσα και μελλοντική τεχνητή νοημοσύνη».

Το πένθος και η εικονική «επιστροφή»

Ανησυχίες για τις συνέπειες χρήσης μιας τέτοιας τεχνολογίας εκφράζει και ο κοινωνιολόγος Τζόζεφ Ντέιβις του University of Virginia. Όπως σημειώνει, η προσομοίωση της παρουσίας ενός αγαπημένου προσώπου μετά τον θάνατό του ενδέχεται να λειτουργεί παραπλανητικά.

Κατά τον ίδιο, η δυνατότητα μιας εικονικής «επιστροφής» ενός ανθρώπου που έχει φύγει από τη ζωή μπορεί να θολώνει τα όρια μεταξύ πραγματικότητας και αναπαράστασης, τη στιγμή που «ένας από τους βασικούς σκοπούς του πένθους είναι η αποδοχή της πραγματικής απώλειας».

Διαβάστε επίσης:

Messenger: Τέλος η εφαρμογή desktop – Τι αλλάζει για τους χρήστες σε Windows και Mac

Κινέζικα ρομπότ κάνουν… κουνγκ φου, τούμπες σε τραμπολίνο και σκαρφαλώνουν στους τοίχους (Video)

«Έπεσε» το X – Προβλήματα στην πρόσβαση σε Ελλάδα και άλλες χώρες του κόσμου