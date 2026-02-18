Η Meta προχωρά σε μια σημαντική αλλαγή για το Messenger του Facebook στους υπολογιστές. Η ξεχωριστή εφαρμογή για Windows και macOS σταδιακά καταργείται και οι χρήστες θα εξυπηρετούνται πλέον αποκλειστικά μέσω browser.

Τι ακριβώς σταματά

Η native εφαρμογή Messenger που κατέβαζαν οι χρήστες από το Microsoft Store και το Mac App Store παύει να υποστηρίζεται. Όσοι την έχουν ήδη εγκατεστημένη θα δουν ειδοποίηση ότι η υπηρεσία μεταφέρεται στο web. Σε τελικό στάδιο, η εφαρμογή δεν θα λειτουργεί και θα γίνεται αυτόματη ανακατεύθυνση στο Messenger μέσω browser.

Με απλά λόγια, το Messenger δεν εξαφανίζεται από desktop. Απλώς δεν θα υπάρχει ως αυτόνομο πρόγραμμα.

Πώς θα χρησιμοποιείται πλέον

Οι χρήστες θα μπορούν να μπαίνουν κανονικά:

Μέσω του Messenger.com

Μέσα από το Facebook.com

Από οποιονδήποτε σύγχρονο browser (Chrome, Edge, Safari, Firefox)

Όλο το ιστορικό συνομιλιών, οι επαφές και οι ομάδες παραμένουν κανονικά συνδεδεμένα με τον λογαριασμό. Δεν διαγράφεται τίποτα.

Γιατί το κάνει η Meta

Σύμφωνα με διεθνή μέσα, η Meta επιδιώκει να περιορίσει την πολυπλοκότητα ανάπτυξης. Η διατήρηση ξεχωριστών εφαρμογών για Windows, macOS, iOS και Android απαιτεί διαφορετικές ομάδες ανάπτυξης και συντήρησης.

Με τη μετάβαση σε web περιβάλλον:

Υπάρχει ενιαίος κώδικας

Οι ενημερώσεις γίνονται άμεσα για όλους

Μειώνεται το κόστος υποστήριξης

Αποφεύγονται τεχνικά προβλήματα που σχετίζονται με λειτουργικά συστήματα

Η Meta τα τελευταία χρόνια επενδύει περισσότερο σε web εμπειρίες και mobile εφαρμογές, αφήνοντας πίσω ορισμένες παραδοσιακές desktop λύσεις.

Τι σημαίνει αυτό για τους χρήστες

Για τον απλό χρήστη, η εμπειρία δεν αλλάζει δραματικά. Οι συνομιλίες συνεχίζονται κανονικά. Οι κλήσεις και τα βίντεο λειτουργούν μέσω browser.

Ωστόσο υπάρχουν μερικές πρακτικές διαφορές:

Δεν υπάρχει πλέον ξεχωριστό εικονίδιο εφαρμογής από το σύστημα

Οι ειδοποιήσεις εξαρτώνται από τις ρυθμίσεις του browser

Η εμπειρία μοιάζει περισσότερο με web σελίδα και λιγότερο με αυτόνομη εφαρμογή

Για όσους χρησιμοποιούσαν το Messenger καθημερινά από υπολογιστή, η αλλαγή ίσως απαιτήσει μικρή προσαρμογή.

Χάνεται κάτι ουσιαστικό;

Για τους περισσότερους, όχι.

Η web έκδοση τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σημαντικά και υποστηρίζει:

Ομαδικές συνομιλίες

Κλήσεις και βιντεοκλήσεις

Αποστολή αρχείων

Αντιδράσεις και emojis

Αναζήτηση στο ιστορικό

Η διαφορά είναι περισσότερο τεχνική παρά λειτουργική.

Τι πρέπει να κάνουν οι χρήστες

Δεν απαιτείται κάποια ειδική ενέργεια για να διατηρηθούν οι συνομιλίες. Όλα είναι συνδεδεμένα με τον λογαριασμό Facebook.

Αν κάποιος θέλει να έχει αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων του, μπορεί να χρησιμοποιήσει το εργαλείο «Download Your Information» από τις ρυθμίσεις του Facebook.

Για την καθημερινή χρήση, το μόνο που χρειάζεται είναι μετάβαση στη web έκδοση.

