ΕΛΛΑΔΑ

19.02.2026 12:17

Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης – Έρχονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες και άνεμοι έως 8 μποφόρ – Πορτοκαλί συναγερμός για την Αττική

19.02.2026 12:17
kairos_vroxi_0502_1920-1080_new

Πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπεται, τις πρώτες ώρες αύριο μέχρι και το απόγευμα του Σαββάτου (21/2) αρχικά στη βορειοδυτική χώρα, βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές της δυτικής Ελλάδας, τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο, σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με πορτοκαλί προειδοποίηση, που εξέδωσε η ΕΜΥ.

Ισχυροί, νοτίων διευθύνσεων άνεμοι, εντάσεως 7 και τοπικά 8 μποφόρ θα πνέουν αύριο, πρόσκαιρα στο Ιόνιο και βαθμιαία στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Αύριο,

α. στο βόρειο τμήμα του Ιονίου (περιοχή Κέρκυρας, Διαποντίων νήσων, Παξών) και την Ήπειρο από τις πρώτες ώρες μέχρι νωρίς το μεσημέρι β. στις υπόλοιπες περιοχές του Ιονίου και τη δυτική Στερεά από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα γ. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα δ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από τις απογευματινές ώρες

ε. στην υπόλοιπη Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια πρόσκαιρα από νωρίς το βράδυ μέχρι αργά τη νύχτα

στ. στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου από νωρίς το βράδυ.

Το Σάββατο

α. στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου μέχρι το απόγευμα β. στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου μέχρι το μεσημέρι γ. στα Δωδεκάνησα από τις πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι.

PASOK_ANDROULAKIS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ν. Ανδρουλάκης: «Το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει πρωτιά έστω με μία ψήφο διαφορά, στόχος η πολιτική αλλαγή στη χώρα»

maniatis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίτροπος Γιόργκενσεν προς Μανιάτη: «Η Επιτροπή στηρίζει το καλώδιο – Ελλάδα και Κύπρος να προχωρήσουν στην υλοποίησή του»

zaxaraki
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Εκτός κούρσας για τον Δήμο της Αθήνας η Ζαχαράκη – Τι αποκάλυψε η ίδια

foreigner-new-
ΜΟΥΣΙΚΗ

Foreigner – Celebrating 50 Years: Οι θρύλοι του classic rock έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα

cosmotetv_europa_adv
ADVERTORIAL

UEFA Europa League: Οι αγώνες Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ για τη φάση των Knockout Play-offs έρχονται στην COSMOTE TV

patsas2 new
ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικά ΜΜΕ: «Οι γείτονες μάς κλέβουν τον πατσά» – Οργή για την πιθανή ένταξη του εδέσματος στην UNESCO ως ελληνικό πιάτο

f-35_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για την υπεροπλία στο Αιγαίο: Πύραυλος με βεληνεκές 250 χλμ. στα F-35 – Τι σχεδιάζει να αγοράσει από τις ΗΠΑ το Πεντάγωνο

Violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Κατόπιν πιέσεων της διοίκησης η συγκέντρωση υπέρ του Τζωρτζιώτη - Τι καταγγέλλει το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων

gkinnis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αντιδράσεις για το «last dance» του Αλέξανδρου Γκιννή στους Ολυμπιακούς – Διχασμός για την απόφαση συμμετοχής

Kouretas
ΕΛΛΑΔΑ

Κουρέτας για Βιολάντα: «Στα χαρτιά ήταν εντάξει» - Τι είπε για ελέγχους, επιδοτήσεις και το κλείσιμο του δεύτερου εργοστασίου

1 / 3