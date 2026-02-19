Πυρά της ΠΑΣΚΕ του Παναγόπουλου κατά ΠΑΣΟΚ για τις εκλογές στο ΕΚΑ και την «αθόρυβη διάσπαση»

Πυρά κατά του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε η ΠΑΣΚΕ μέσω ανακοίνωσης, με τον Παναγόπουλο να παίρνει το… όπλο του και να καταγγέλλει την επιχείρηση «αθόρυβης διάσπασης» της πράσινης συνδικαλιστικής παράταξης με φόντο την κάθοδο και άλλου «πράσινου» ψηφοδελτίου στις εκλογές του Εργατικού Κέντρου Αθήνας την περασμένη Κυριακή.

Ειδικότερα, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Στο πρόσφατο συνέδριο του Ε.Κ. Αθήνας η παράταξή μας συμμετείχε ως βασική δύναμη του ψηφοδελτίου – όπως και στις προηγούμενες εκλογές – με την ονομασία Δημοκρατική Συνδικαλιστική Συνεργασία (ΠΑΣΚΕ- Δημοκράτες Συνδικαλιστές)

Το ψηφοδέλτιο μας κατέλαβε τη δεύτερη θέση όπως και στις προηγούμενες εκλογές διατηρώντας επί της ουσίας τις δυνάμεις της παρά τον ανελέητο πόλεμο που δέχτηκε.

Κάποιοι έσπευσαν πονηρά να κάνουν τη μεγάλη « αποκάλυψη»!! δηλαδή «…ότι παραδώσαμε την πρώτη θέση στο ΠΑΜΕ (!)….» και αυτό γιατί επιμείναμε στον αυτόνομο και ανεξάρτητο χαρακτήρα της.

Απέκρυψαν ότι το ΠΑΜΕ εδώ και σχεδόν 2 δεκαετίες έχει την πρώτη θέση στο Ε.Κ. Αθήνας ακριβώς λόγω διάσπασης που έγινε από τους γνωστούς σε όλους παράγοντες που αποχώρησαν επί μνημονίων και προσχώρησαν στις διάφορες παραλλαγές – συνιστώσες των συνδικαλιστικών εκφράσεων του ΣΥΡΙΖΑ.

Κάποια μονοπρόσωπα «κομματικά όργανα» διακινούν αυτές τις θεωρίες, εκδίδουν «σκουριασμένες» ανακοινώσεις και δημιουργούν «παρατάξεις» . Με άλλα λόγια «ξύνονται με ξένα νύχια».

Είναι αυτοί που έκαναν την αθόρυβη διάσπαση της παράταξής μας και εμφανίζονται μάλιστα ως επικεφαλής μίας άλλης παράταξης η οποία κατετάγη 5η στη σειρά εκλογής.

Κρύφτηκαν ως «δειλοί και αδύναμοι αντάμα» μέσα σ’ ένα ψηφοδέλτιο αμιγώς δύο επιχειρησιακών σωματείων για να εξαπατήσουν συνέδρους.

Το ψηφοδέλτιο αυτό και ο επικεφαλής του έχουν καταδικάσει απερίφραστα αυτό το εγχείρημα.

Προς γνώση όλων επισημαίνουμε ότι ο δικός μας συνδυασμός ΑΥΞΗΣΕ τις έδρες του για την εκπροσώπηση στη ΓΣΕΕ, την ώρα που στο άλλο ψηφοδέλτιο οι διασπαστές κρύφτηκαν αλλά δεν εξελέγησαν.

Προς επίρρωση των όσων εμείς ισχυριζόμαστε στέλνουμε και το σχετικό πρακτικό εκλογών του συνεδρίου ώστε να σταματήσουν οι αλχημείες και η παραπληροφόρηση που είναι το «ευγενές σπορ» των κατ’ επάγγελμα διασπαστών».

