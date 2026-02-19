«Porto Rico»: Ο Bad Bunny πρωταγωνιστής στο σκηνοθετικό ντεμπούτο του Residente με ένα all-star καστ (photos)

Ο πολυβραβευμένος πουερτορικανός καλλιτέχνης Ρενέ Πέρες Χογκλάρ (René Pérez Joglar), γνωστός ως Ρεζιντέντε (Residente), περνά για πρώτη φορά πίσω από τις κάμερες για να σκηνοθετήσει το μεγάλου μήκους ντεμπούτο του.

Το φιλμ, με τίτλο «Porto Rico», αποτελεί έναν φόρο τιμής στη γενέτειρά του και χαρακτηρίζεται ως ένα «επικό γουέστερν της Καραϊβικής» με στοιχεία ιστορικού δράματος.

Τον κεντρικό ρόλο αναλαμβάνει ο Μπαντ Μπάνι (Bad Bunny), ο οποίος μετά τη συμμετοχή του σε παραγωγές όπως το «Bullet Train» με τον Μπραντ Πιτ (Brad Pitt) και την ταινία «Caught Stealing» του Ντάρεν Αρονόφσκι (Darren Aronofsky), πραγματοποιεί το ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη ως πρωταγωνιστής.

Το καστ αστέρων συμπληρώνουν οι Βίγκο Μόρτενσεν (Viggo Mortensen), Έντουαρντ Νόρτον (Edward Norton) και Χαβιέ Μπαρδέμ (Javier Bardem), ενώ τη θέση του εκτελεστικού παραγωγού αναλαμβάνει ο πολυβραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Αλεχάντρο Γκ. Ινιάριτου (Alejandro G. Iñárritu).

Το σενάριο, το οποίο συνυπογράφει ο Residente με τον επίσης βραβευμένο με Όσκαρ Αλεξάντερ Ντινελάρις (Alexander Dinelaris), εστιάζει στη ζωή του José Maldonado Román. Πρόκειται για τη θρυλική επαναστατική φιγούρα του Πουέρτο Ρίκο στα τέλη του 19ου αιώνα, που έμεινε στην ιστορία ως «Águila Blanca» (Λευκός Αετός).

Επίσης θα βρίσκεται και στην παραγωγή μαζί με τον Έρικ Ντουά (Erick Douât) μέσω της 1868 Studios, μιας κοινοπραξίας που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τις Sony Music Latin-Iberia και Sony Music Vision, σύμφωνα με το Deadline.

Στόχος του εγχειρήματος είναι η ανάπτυξη πρωτότυπου περιεχομένου με επίκεντρο την «αυθεντική, πολιτισμικά καθοδηγούμενη αφήγηση».

«Ονειρευόμουν να κάνω μια ταινία για τη χώρα μου από παιδί», ανέφερε σε δήλωσή του ο Residente.

«Η αληθινή ιστορία του Πουέρτο Ρίκο πάντα προκαλούσε αντιπαραθέσεις. Αυτή η ταινία είναι μια επιβεβαίωση του ποιοι είμαστε, αποτυπωμένη με τον δυναμισμό και την ειλικρίνεια που αξίζει στην ιστορία μας», συμπλήρωσε.

Η αποκάλυψη του κινηματογραφικού πρότζεκτ έρχεται μετά την καθηλωτική εμφάνιση του Bad Bunny στο ημίχρονο του Super Bowl στις 8 Φεβρουαρίου. Ο καλλιτέχνης μετέτρεψε τη σκηνή σε έναν φόρο τιμής στην κουλτούρα των «Boricua», καθηλώνοντας 128,2 εκατομμύρια τηλεθεατές ενώ προκάλεσε ένα πρωτοφανές παγκόσμιο ενδιαφέρον για το νησί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Expedia, οι αναζητήσεις πτήσεων προς το Πουέρτο Ρίκο σημείωσαν κατακόρυφη άνοδο της τάξεως του 245% κατά το διάστημα 8-11 Φεβρουαρίου, σε σύγκριση με τις αντίστοιχες ημερομηνίες του προηγούμενου έτους.

