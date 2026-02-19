search
ΠΕΜΠΤΗ 19.02.2026 23:13
19.02.2026 22:04

Σώοι εντοπίστηκαν οι δύο ορειβάτες που είχαν χαθεί στον Παρνασσό

19.02.2026 22:04
parnassos

Συναγερμός είχε σημάνει από το απόγευμα της Πέμπτης, (19/2), στον Παρνασσό, για δύο ορειβάτες ωστόσο, αίσιο τέλος είχε η περιπέτειά τους. Χάθηκαν νωρίτερα όταν για άγνωστη προς το παρόν αιτία αποπροσανατολίστηκαν στη θέση Γεροντόβραχος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο ορειβάτες αποπροσανατολίστηκαν στον Γεροντόβραχο Παρνασσού λόγω της έντονης ομίχλης που καταγράφεται στην περιοχή, με δυνάμεις της ΕΜΑΚ και εθελοντικές ομάδες να δίνουν μάχη με τον χρόνο και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες για τον εντοπισμό τους.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Star, υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των διασωστών και των ορειβατών.

Όπως ανέφεραν, βρίσκονται σε καλή φυσική κατάσταση και δεν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα υγείας. Ωστόσο, η έντονη ομίχλη και η περιορισμένη ορατότητα που επικρατούν στην περιοχή, δυσχεραίνουν, τόσο τον εντοπισμό, όσο και την ασφαλή προσέγγισή τους.

ekav_asthenoforo_1606_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στη Βάρη: «Δεν έπρεπε να χρησιμοποιηθεί γερανός», λέει η κατασκευαστική εταιρεία

TAFLANIDIS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έφυγε από τους Δημοκράτες του Κασσελάκη ο Κώστας Ταφλανίδης – Ζητούμενο η «Δημοκρατική Προοδευτική Παράταξη»

Kairidis-Konstadopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καβγάς Καιρίδη – Κωνσταντοπούλου: «Μεγαλώσατε στα πούπουλα, μη μας κάνετε την αντιστασιακή» – «Κυβερνάτε με τους νοσταλγούς της Χούντας»

tettei pao
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός-Βικτόρια Πλζεν 1-1: Προηγήθηκαν με Βισίνσκι οι Τσέχοι, ισοφάρισαν με Τεττέη οι πράσινοι – Live η μάχη του Europa League

patsas2 new
ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικά ΜΜΕ: «Οι γείτονες μάς κλέβουν τον πατσά» – Οργή για την πιθανή ένταξη του εδέσματος στην UNESCO ως ελληνικό πιάτο

f-35_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για την υπεροπλία στο Αιγαίο: Πύραυλος με βεληνεκές 250 χλμ. στα F-35 – Τι σχεδιάζει να αγοράσει από τις ΗΠΑ το Πεντάγωνο

Violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Κατόπιν πιέσεων της διοίκησης η συγκέντρωση υπέρ του Τζωρτζιώτη - Τι καταγγέλλει το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων

gkinnis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αντιδράσεις για το «last dance» του Αλέξανδρου Γκιννή στους Ολυμπιακούς – Διχασμός για την απόφαση συμμετοχής

Kouretas
ΕΛΛΑΔΑ

Κουρέτας για Βιολάντα: «Στα χαρτιά ήταν εντάξει» - Τι είπε για ελέγχους, επιδοτήσεις και το κλείσιμο του δεύτερου εργοστασίου

