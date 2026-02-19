Σώοι εντοπίστηκαν οι δύο ορειβάτες που είχαν χαθεί στον Παρνασσό

Συναγερμός είχε σημάνει από το απόγευμα της Πέμπτης, (19/2), στον Παρνασσό, για δύο ορειβάτες ωστόσο, αίσιο τέλος είχε η περιπέτειά τους. Χάθηκαν νωρίτερα όταν για άγνωστη προς το παρόν αιτία αποπροσανατολίστηκαν στη θέση Γεροντόβραχος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο ορειβάτες αποπροσανατολίστηκαν στον Γεροντόβραχο Παρνασσού λόγω της έντονης ομίχλης που καταγράφεται στην περιοχή, με δυνάμεις της ΕΜΑΚ και εθελοντικές ομάδες να δίνουν μάχη με τον χρόνο και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες για τον εντοπισμό τους.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Star, υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των διασωστών και των ορειβατών.

Όπως ανέφεραν, βρίσκονται σε καλή φυσική κατάσταση και δεν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα υγείας. Ωστόσο, η έντονη ομίχλη και η περιορισμένη ορατότητα που επικρατούν στην περιοχή, δυσχεραίνουν, τόσο τον εντοπισμό, όσο και την ασφαλή προσέγγισή τους.

Διαβάστε επίσης:

Βιολάντα: O Τζιωρτζιώτης γνώριζε αλλά δεν έκανε το παραμικρό – H πρόταση που είχε καταθέσει εταιρεία για το δίκτυο υγραερίου, για 22.000 ευρώ χάθηκαν 5 ζωές

Προ των πυλών η διέλευση ψυχρού μετώπου με καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους, χαλάζι και σκόνη – Οι χάρτες του meteo για την Παρασκευή

Νάξος: Δείτε τη στιγμή που εξουδετερώνεται νάρκη στο λιμάνι του νησιού – Viral βίντεο