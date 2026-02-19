Προ των πυλών η διέλευση ψυχρού μετώπου με καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους, χαλάζι και σκόνη – Οι χάρτες του meteo για την Παρασκευή

Μεταβολή του καιρού αναμένεται την Παρασκευή, με τη διέλευση οργανωμένου ψυχρού μετώπου από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Το σύστημα θα προκαλέσει εκτεταμένες βροχές και καταιγίδες, καθώς και ενίσχυση των ανέμων σε πολλές περιοχές της χώρας.

Κατά τις πρωινές ώρες της Παρασκευής, βροχές και καταιγίδες θα επηρεάζουν κυρίως τα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και γενικότερα τη Δυτική Ελλάδα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατούν αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές (Χάρτης 1).

Από τις μεσημβρινές και κυρίως τις απογευματινές ώρες, τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα περισσότερα ηπειρωτικά τμήματα, καθώς και στα νησιά του Βόρειου και Κεντρικού Αιγαίου (Χάρτης 2).

Στην Πελοπόννησο, ιδιαίτερα στα παραθαλάσσια τμήματα, οι καταιγίδες ενδέχεται να είναι ισχυρές και να συνοδεύονται τοπικά από θυελλώδεις ριπές ανέμου, χαλαζοπτώσεις και αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης ανεμοστρόβιλων.

Στην Αττική, βροχοπτώσεις αναμένονται κυρίως το απόγευμα, με ισχυρούς νότιους ανέμους. H μεταφορά σκόνης από την Αφρική, θα ευνοήσει και την εκδήλωση λασποβροχών στη Νότια Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένου της Αττικής (Χάρτης 3).

Βελτίωση του καιρού στα ηπειρωτικά προβλέπεται από τις βραδινές ώρες της Παρασκευής, με εξαίρεση την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου οι βροχοπτώσεις θα επιμείνουν έως τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (21/2). Αντίθετα, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη, κατά διαστήματα ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν έως και τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου.

