Πατήρ Αντώνιος: Η πρώτη αντίδραση μετά την καταδικαστική απόφαση σε βάρος του – «Αδυνατώ να πληρώσω, αφήνομαι στον συνάνθρωπο»

Για ειλημμένη δικαστική κρίση κάνει λόγο ο πατήρ Αντώνιος, μετά την καταδικαστική απόφαση σε βάρος του από το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Αθήνας, που του επέβαλε ποινή φυλάκισης 9 ετών και 6 μηνών για την υπόθεση κακοποίησης τροφίμων της «Κιβωτού του Κόσμου».

Σε δήλωσή του, ο πατήρ Αντώνιος κατήγγειλε ότι δεν είχε τη δυνατότητα να ασκήσει πλήρως τα υπερασπιστικά του δικαιώματα, ενώ απέδωσε στο δικαστήριο μεροληπτική στάση.

Παράλληλα, επικαλέστηκε σοβαρή οικονομική αδυναμία και απηύθυνε δημόσια έκκληση για συμπαράσταση.

Αναλυτικά, στη δήλωσή του αναφέρει:

«Η καταδικαστική απόφαση, που εκδόθηκε ερήμην μου, αφού προηγουμένως παραιτήθηκαν οι δικηγόροι μου (πρώτα οι τρείς, Θ. Κονταξής, Α. Τριαντάφυλλου, Ι. Κώτσος και ύστερα οι δύο, Α. Μπασαράς και Γ. Γεωργίου) και αποχώρησα κι εγώ, για λόγους ακραίας μεροληψίας του δικαστηρίου και στέρησης των υπερασπιστικών μου δικαιωμάτων, ήταν προδιαγεγραμμένη.

Ζω με την πρεσβυτέρα και το ανήλικο τέκνο μου, με έναν μειωμένο μισθό και κατά τούτο, αδυνατώ να καταβάλλω ακόμα και την οποιαδήποτε, ελάχιστη δόση. Αφήνομαι στον κάθε συνάνθρωπο, ως καταφύγιο και παρηγορία, ελπίζοντας στην βοήθειά του.

Η επιβληθείσα ποινή, στρώνει το δρόμο του μαρτυρίου, που επί χρόνια πορεύομαι και θα ακολουθήσω μέχρι όπου η ανθρώπινη δικαιοσύνη ορίσει.

Ο πατήρ Αντώνιος».

Τι ακολουθεί την καταδικαστική απόφαση

Η επιβολή ποινής κάθειρξης 9,5 ετών στον πατέρα Αντώνιο σηματοδοτεί την έναρξη νέου κύκλου δικαστικών και ερευνητικών ενεργειών. Οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας αναδεικνύουν τόσο τις επερχόμενες δικαστικές μάχες, όσο και τις παράλληλες έρευνες για την υπόθεση που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Υπενθυμίζεται ότι ο πατήρ Αντώνιος έχει να αντιμετωπίσει ακόμη δύο δικογραφίες: Η μία αφορά σε καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση δύο νεαρών αγοριών και η άλλη στα οικονομικά της «Κιβωτού του Κόσμου».

Σε κοινή τους τοποθέτηση, οι δικηγόροι Κλειώ Παπαπαντολέων, Μαριαλένα Παπαχρήστου, Ανδρέας Ματσακάς, Χρήστος Λαμπάκης, Γιώργος Σάρλης, Κωνσταντίνος Παπαδιαμάντης και Ηρώ Μεταξάκη ασκούν έντονη κριτική στην επιλογή του κατηγορουμένου να μην παραστεί στη διαδικασία. Όπως επισημαίνουν, η στάση αυτή συνιστά, κατά την άποψή τους, απόπειρα αποφυγής της εξέτασης από την έδρα.

Παράλληλα, σημειώνουν ότι η επιλογή τηλεοπτικών παρεμβάσεων αντί της φυσικής παρουσίας στο ακροατήριο εντάσσεται -όπως υποστηρίζουν- σε μια ευρύτερη στρατηγική «θυματοποίησης» και προβολής του ως θύματος σκευωρίας, με στόχο να επηρεαστεί η κοινή γνώμη.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνουν, τέλος, στην απόφαση του Δικαστηρίου -κατόπιν σχετικής εισαγγελικής εισήγησης- να διερευνηθεί το ενδεχόμενο ψευδομαρτυρίας από τέσσερις πρώην φιλοξενούμενους της δομής. Οι εν λόγω μάρτυρες είχαν ανακαλέσει, στο στάδιο της έφεσης, τις αρχικές επιβαρυντικές καταθέσεις τους.

Σύμφωνα με τους νομικούς εκπροσώπους των θυμάτων, η Δικαιοσύνη καλείται πλέον να εξετάσει εάν ασκήθηκαν πιέσεις ή υπήρξε καθοδήγηση προς τους συγκεκριμένους μάρτυρες, ώστε να μεταβάλουν τη στάση τους υπέρ του κατηγορουμένου – εξέλιξη που ενδέχεται να ανοίξει νέο κύκλο ποινικών ευθυνών για πρόσωπα του περιβάλλοντός του.

