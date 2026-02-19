Κέρκυρα: Εκτεταμένη διάβρωση στο «Κανάλι της Αγάπης» – Επιχειρήσεις κρέμονται στον αέρα (Video)

Έντονη ανησυχία σε κατοίκους και επαγγελματίες προκαλεί η διάβρωση της ακτογραμμής στο βόρειο τμήμα της Κέρκυρας, στο γνωστό Canal d’Amour («Κανάλι της Αγάπης »), η οποία έχει ενταθεί μετά τα καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών.

Όπως επισημαίνουν, η θάλασσα αφαιρεί κάθε χρόνο ολοένα και μεγαλύτερο τμήμα της ακτής, ωστόσο η φετινή εικόνα χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Σε ορισμένα σημεία, τα κύματα έχουν ήδη παρασύρει τμήματα εγκαταστάσεων, ενώ η διάβρωση έχει φτάσει σε μικρή απόσταση από ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης. Επιχειρήσεις που λειτουργούν επί δεκαετίες βλέπουν πλέον τη θάλασσα να πλησιάζει τα θεμέλιά τους.

Επαγγελματίες της περιοχής αναφέρουν ότι εδώ και τουλάχιστον δέκα χρόνια ζητούν έργα προστασίας για τον περιορισμό του κυματισμού και τη διατήρηση του φυσικού τοπίου.



Ο ξενοδόχος Σπύρος Αυλωνίτης, μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews, δήλωσε: «Τα τελευταία 10 χρόνια είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε τα καιρικά φαινόμενα για την ανεπάρκεια αυτή. Τα φαινόμενα ήρθαν και αποτελείωσαν το έργο που δεν έγινε ποτέ. Δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, βουλευτές, υπουργοί πέρασαν από εδώ, είδαν το μέρος, υποσχέθηκαν παρεμβάσεις – μικρές και μεγάλες – αλλά στο τέλος δεν έγινε τίποτα».

Σύμφωνα με τους ίδιους, τα ακραία καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ετών επιδείνωσαν μια ήδη επιβαρυμένη κατάσταση, που είχε διαμορφωθεί από την απουσία ουσιαστικών έργων προστασίας.



Φόβοι για την ασφάλεια εργαζομένων και τουριστών



Η ανησυχία δεν περιορίζεται στο περιβαλλοντικό σκέλος. Εκφράζονται φόβοι ότι, αν συνεχιστεί η ίδια εικόνα, ενδέχεται να τεθούν ζητήματα ασφάλειας για τους επισκέπτες, αντίστοιχα με όσα καταγράφηκαν στο Ναυάγιο της Ζακύνθου.



Ορισμένοι επιχειρηματίες εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο να μην ανοίξουν τις επιχειρήσεις τους, τους πρώτους μήνες της σεζόν, επικαλούμενοι λόγους ασφαλείας. Όπως επισημαίνουν, οι κρατήσεις εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την εικόνα των παραλιών και των φυσικών αξιοθέατων, με οποιαδήποτε αλλοίωση να έχει άμεσο οικονομικό αντίκτυπο.



Το «Κανάλι της Αγάπης» αποτελεί ένα από τα πιο φωτογραφημένα σημεία της Κέρκυρας, με χαρακτηριστικούς σχηματισμούς πηλού που περιβάλλουν τα γαλαζοπράσινα νερά του Ιονίου. Η μικρή αυτή παραλία παραμένει βασικός πόλος έλξης για Έλληνες και ξένους επισκέπτες, γεγονός που εντείνει την αγωνία για την εξέλιξη του φαινομένου.





Ριπές έως και 110 χλμ/ώρα στο νησί: Ζημιές και διακοπή ηλεκτροδότησης

Παράλληλα, σφοδροί άνεμοι που φτάνουν έως 11 μποφόρ, με ριπές 110 χλμ/ώρα έπληξαν το ναυτικό φυλάκιο των Αυλιωτών, προκαλώντας πτώσεις δέντρων και διακοπές ρεύματος σε πολλές περιοχές. Οι περιοχές των Γουβιών, της Αγίας Αικατερίνης, του Άγιου Νικολάου και της Κασσιώπης επλήγησαν ιδιαίτερα, με ένα κυπαρίσσι να πέφτει πάνω σε καλώδια μέσης τάσης και να διακόπτει την ηλεκτροδότηση για ώρες.

Μετρήσεις από το δίκτυο σταθμών κατέγραψαν 9 μποφόρ στις Σινιές (72 km/h) και 8 μποφόρ στη Μαρίνα Γουβιών, τους Παξούς και την παραλιακή της Αχαράβης, ενώ ένταση 7 μποφόρ σημειώθηκε στο Βαλανειό, το Μαντούκι και την ορεινή Πετάλεια.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι ζημιές στο νησί εκτείνονται από διακοπές ηλεκτροδότησης μέχρι πτώσεις δέντρων και ζημιές στις υποδομές, προκαλώντας προβλήματα σε κατοίκους και επισκέπτες, ενώ οι αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη της κακοκαιρίας και συνιστούν προσοχή.

Επίσης, σημειώθηκαν κατολισθήσεις και καθιζήσεις οδοστρώματος στην δυτική πλευρά του νησιού, με φερτά υλικά αλλά και δένδρα να έχουν καλύψει κομμάτια του οδικού δικτύου.

