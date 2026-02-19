search
ΠΕΜΠΤΗ 19.02.2026 23:10
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.02.2026 19:48

Νάξος: Δείτε τη στιγμή που εξουδετερώνεται νάρκη στο λιμάνι του νησιού – Viral βίντεο

19.02.2026 19:48
narki naxos ekrixi – new

Βίντεο από το cyclades24.gr που αποτυπώνει την ελεγχόμενη έκρηξη της νάρκης που εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή της Νάξου, εντυπωσιάζει και γίνεται viral.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η νάρκη είχε βρεθεί το Σάββατο από ιδιοκτήτη αλιευτικού σκάφους, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα τις αρμόδιες αρχές.

Ακολούθησε οργανωμένη επιχείρηση για την ασφαλή μεταφορά του στο τουριστικό καταφύγιο του λιμένα Νάξου, όπου και φυλασσόταν υπό συνεχή επιτήρηση από στελέχη του Λιμεναρχείου, με περιορισμένη πρόσβαση στον χώρο.


Όπως είχε ανακοινωθεί, από τις 07:00 το πρωί της Πέμπτης τέθηκαν σε ισχύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Η εξουδετέρωση πραγματοποιήθηκε από Ομάδα Εξουδετέρωσης Ναρκών του Πολεμικού Ναυτικού με ελεγχόμενη έκρηξη και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Στο σημείο βρίσκονταν, πέρα από τους άνδρες του Λιμενικού, δυνάμεις της Πυροσβεστικής καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για παν ενδεχόμενο.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, χωρίς να προκύψει κανένα πρόβλημα, ενώ μετά το πέρας της διαδικασίας οι περιορισμοί ήρθησαν σταδιακά.

Διαβάστε επίσης:

Άφαντη η βυθισμένη λέμβος από το πολύνεκρο ναυάγιο μεταναστών στη Χίο – Πληθαίνουν τα ερωτήματα

Πατήρ Αντώνιος: Η πρώτη αντίδραση μετά την καταδικαστική απόφαση σε βάρος του – «Αδυνατώ να πληρώσω, αφήνομαι στον συνάνθρωπο»

Τέμπη: Το Σάββατο οι δύο πρώτες εκταφές θυμάτων, προσφυγές καταθέτουν οι συγγενείς 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ekav_asthenoforo_1606_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στη Βάρη: «Δεν έπρεπε να χρησιμοποιηθεί γερανός», λέει η κατασκευαστική εταιρεία

TAFLANIDIS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έφυγε από τους Δημοκράτες του Κασσελάκη ο Κώστας Ταφλανίδης – Ζητούμενο η «Δημοκρατική Προοδευτική Παράταξη»

Kairidis-Konstadopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καβγάς Καιρίδη – Κωνσταντοπούλου: «Μεγαλώσατε στα πούπουλα, μη μας κάνετε την αντιστασιακή» – «Κυβερνάτε με τους νοσταλγούς της Χούντας»

parnassos
ΕΛΛΑΔΑ

Σώοι εντοπίστηκαν οι δύο ορειβάτες που είχαν χαθεί στον Παρνασσό

tettei pao
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός-Βικτόρια Πλζεν 1-1: Προηγήθηκαν με Βισίνσκι οι Τσέχοι, ισοφάρισαν με Τεττέη οι πράσινοι – Live η μάχη του Europa League

Δείτε όλες τις ειδήσεις
patsas2 new
ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικά ΜΜΕ: «Οι γείτονες μάς κλέβουν τον πατσά» – Οργή για την πιθανή ένταξη του εδέσματος στην UNESCO ως ελληνικό πιάτο

f-35_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για την υπεροπλία στο Αιγαίο: Πύραυλος με βεληνεκές 250 χλμ. στα F-35 – Τι σχεδιάζει να αγοράσει από τις ΗΠΑ το Πεντάγωνο

Violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Κατόπιν πιέσεων της διοίκησης η συγκέντρωση υπέρ του Τζωρτζιώτη - Τι καταγγέλλει το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων

gkinnis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αντιδράσεις για το «last dance» του Αλέξανδρου Γκιννή στους Ολυμπιακούς – Διχασμός για την απόφαση συμμετοχής

Kouretas
ΕΛΛΑΔΑ

Κουρέτας για Βιολάντα: «Στα χαρτιά ήταν εντάξει» - Τι είπε για ελέγχους, επιδοτήσεις και το κλείσιμο του δεύτερου εργοστασίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 19.02.2026 23:07
ekav_asthenoforo_1606_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στη Βάρη: «Δεν έπρεπε να χρησιμοποιηθεί γερανός», λέει η κατασκευαστική εταιρεία

TAFLANIDIS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έφυγε από τους Δημοκράτες του Κασσελάκη ο Κώστας Ταφλανίδης – Ζητούμενο η «Δημοκρατική Προοδευτική Παράταξη»

Kairidis-Konstadopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καβγάς Καιρίδη – Κωνσταντοπούλου: «Μεγαλώσατε στα πούπουλα, μη μας κάνετε την αντιστασιακή» – «Κυβερνάτε με τους νοσταλγούς της Χούντας»

1 / 3