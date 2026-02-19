Νάξος: Δείτε τη στιγμή που εξουδετερώνεται νάρκη στο λιμάνι του νησιού – Viral βίντεο

Βίντεο από το cyclades24.gr που αποτυπώνει την ελεγχόμενη έκρηξη της νάρκης που εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή της Νάξου, εντυπωσιάζει και γίνεται viral.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η νάρκη είχε βρεθεί το Σάββατο από ιδιοκτήτη αλιευτικού σκάφους, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα τις αρμόδιες αρχές.

Ακολούθησε οργανωμένη επιχείρηση για την ασφαλή μεταφορά του στο τουριστικό καταφύγιο του λιμένα Νάξου, όπου και φυλασσόταν υπό συνεχή επιτήρηση από στελέχη του Λιμεναρχείου, με περιορισμένη πρόσβαση στον χώρο.

Νάξος: Η στιγμή εξουδετέρωσης της νάρκης με ελεγχόμενη έκρηξη pic.twitter.com/Elqu1isdgf — cyclades24 (@cyclades24) February 19, 2026



Όπως είχε ανακοινωθεί, από τις 07:00 το πρωί της Πέμπτης τέθηκαν σε ισχύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Η εξουδετέρωση πραγματοποιήθηκε από Ομάδα Εξουδετέρωσης Ναρκών του Πολεμικού Ναυτικού με ελεγχόμενη έκρηξη και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Στο σημείο βρίσκονταν, πέρα από τους άνδρες του Λιμενικού, δυνάμεις της Πυροσβεστικής καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για παν ενδεχόμενο.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, χωρίς να προκύψει κανένα πρόβλημα, ενώ μετά το πέρας της διαδικασίας οι περιορισμοί ήρθησαν σταδιακά.

