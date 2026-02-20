Άλμα κερδοφορίας 82,7% για το Χρηματιστήριο Αθηνών το 2025 – Ιστορικά υψηλά σε δείκτες και συναλλαγές

Εντυπωσιακή βελτίωση μεγεθών κατέγραψε το 2025 ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών, με τα καθαρά κέρδη να εκτοξεύονται κατά 82,7% και να διαμορφώνονται στα 31,6 εκατ. ευρώ, από 17,3 εκατ. ευρώ το 2024. Τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 0,622 ευρώ, έναντι 0,350 ευρώ την προηγούμενη χρήση, ενώ τα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 78,1%, φτάνοντας τα 42,2 εκατ. ευρώ.

Ισχυρή ήταν και η άνοδος του κύκλου εργασιών, ο οποίος διαμορφώθηκε στα 86,3 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 58,9% σε σχέση με τα 54,3 εκατ. ευρώ του 2024. Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων (72,1%) προήλθε από δικαιώματα συναλλακτικής και μετασυναλλακτικής δραστηριότητας, το 16,9% από υπηρεσίες προς εισηγμένες εταιρείες και πληροφόρηση, ενώ το 11% από υπηρεσίες τεχνολογίας εντός και εκτός Ελλάδας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση της 12ης Ιουνίου 2026 τη διανομή μερίσματος 0,11 ευρώ ανά μετοχή, αντανακλώντας τη σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας.

Ρεκόρ δεκαεπταετίας για την αγορά

Το 2025 αποτέλεσε χρονιά – ορόσημο και για την ίδια την αγορά. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.120,71 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 44,3%, τοποθετώντας το Χρηματιστήριο Αθηνών μεταξύ των κορυφαίων διεθνώς. Η συνολική κεφαλαιοποίηση αυξήθηκε κατά 43 δισ. ευρώ και έφτασε τα 146,8 δισ. ευρώ, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2008.

Η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών ενισχύθηκε για πέμπτη διαδοχική χρονιά, φθάνοντας τα 218,8 εκατ. ευρώ – επίσης ρεκόρ από το 2008. Μέσω της αγοράς αντλήθηκαν συνολικά 2,5 δισ. ευρώ: 1,39 δισ. ευρώ από εκδόσεις ομολόγων, 911 εκατ. ευρώ από αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και 225 εκατ. ευρώ από νέες εισαγωγές.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Γιάννος Κοντόπουλος, χαρακτήρισε τη χρονιά «εξαιρετικά ισχυρή», τονίζοντας ότι τα αποτελέσματα αντανακλούν τη νέα δυναμική της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, την αυξημένη εμπιστοσύνη των επενδυτών και την ενίσχυση της ρευστότητας.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Δ.Σ., Camille Beudin, επισήμανε ότι η ένταξη του Ομίλου στην Euronext ανοίγει νέο κεφάλαιο για το ελληνικό χρηματιστήριο, ενισχύοντας τη διεθνή του προβολή και την πρόσβαση σε βαθύτερη ρευστότητα, τεχνογνωσία και προηγμένες τεχνολογικές υποδομές.

Με τα βασικά μεγέθη να κινούνται σε επίπεδα προ κρίσης και τη διεθνή δικτύωση να ενισχύεται, το 2025 καταγράφεται ως μία από τις πιο δυναμικές χρονιές της τελευταίας δεκαπενταετίας για την ελληνική κεφαλαιαγορά.

