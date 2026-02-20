Crediabank: Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 16 Μαρτίου για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 300 εκατ. ευρώ

Σε τροχιά κεφαλαιακής ενίσχυσης εισέρχεται η Crediabank, καθώς το Διοικητικό της Συμβούλιο συνεδρίασε σήμερα και αποφάσισε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 16 Μαρτίου, με βασικό αντικείμενο την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έως 300 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ., η επικείμενη Γενική Συνέλευση θα κληθεί να παράσχει νέα εξουσιοδότηση στο διοικητικό όργανο της τράπεζας, προκειμένου να προχωρήσει τόσο στην άντληση νέων κεφαλαίων όσο και στην κεφαλαιοποίηση αποθεματικών. Η κίνηση εντάσσεται στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής ενίσχυσης της κεφαλαιακής βάσης της Crediabank και της περαιτέρω θωράκισής της ενόψει των προκλήσεων του τραπεζικού περιβάλλοντος.

Όπως προκύπτει από την πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η τράπεζα διατηρεί τη δυνατότητα περιορισμού ή ακόμη και πλήρους κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων. Η πρόβλεψη αυτή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο εισόδου νέων επενδυτών, με στόχο τόσο την ενίσχυση της διασποράς της μετοχής όσο και τη διεύρυνση της μετοχικής βάσης.

Κεντρικό θέμα της ημερήσιας διάταξης αποτελεί η παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με δύο βασικούς άξονες: αφενός την άντληση κεφαλαίων έως 300 εκατ. ευρώ και αφετέρου την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών στο πλαίσιο προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών σε στελέχη και εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 24 και 27 του Ν. 4548/2018.

Παράλληλα, η Γενική Συνέλευση θα εξετάσει τη θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών της τράπεζας σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ανώτερα στελέχη, όπως προβλέπεται από το άρθρο 114 του ίδιου νόμου, με αντίστοιχες εξουσιοδοτήσεις προς το Δ.Σ. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται επίσης η ανάκληση υφιστάμενων εξουσιοδοτήσεων που έχουν χορηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και η ανακοίνωση εκλογής νέου μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διατηρούν τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από τη συνεδρίαση, δηλαδή στις 11 Μαρτίου 2026, ημερομηνία που ορίζεται ως Ημερομηνία Καταγραφής. Κάθε κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου, ενώ η ίδια ημερομηνία ισχύει και σε περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί εντός 30 ημερών.

Η επικείμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση αναμένεται να αποτελέσει κομβικό σταθμό για τη μελλοντική πορεία της Crediabank, καθώς θα καθορίσει το πλαίσιο της κεφαλαιακής της ενίσχυσης και τις επόμενες κινήσεις της διοίκησης.

Διαβάστε επίσης:

ΤΗΕΟΝ: Νέα εντολή παράδοσης συστημάτων νυχτερινής όρασης για το πρόγραμμα SBNVG του Σώματος Πεζοναυτών των ΗΠΑ

Τράπεζα Κύπρου: Καθαρά κέρδη 481 εκατ. ευρώ με ROTE 18,6% το 2025

Στο 1 δισ. ευρώ ο τζίρος της Βιομηχανίας Χάρτινης Συσκευασίας που απασχολεί 3.000 εργαζόμενους – Στα 200 εκατ. οι επενδύσεις την τελευταία τριετία